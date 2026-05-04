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Vuoi vivere di dividendi? Ecco i 17 titoli che staccano cedole oggi (e cosa fare dopo)

Redazione Money Premium

4 Maggio 2026 - 10:54

Oggi 17 società staccano il dividendo con yield fino al 6,1%. Ma solo 3 titoli vale davvero la pena tenere per incassare cedole crescenti.

Vuoi vivere di dividendi? Ecco i 17 titoli che staccano cedole oggi (e cosa fare dopo)

Oggi, il listino milanese affronta uno dei test più significativi della stagione primaverile. Con ben 17 società che procedono simultaneamente allo stacco del dividendo, il mercato retail si trova davanti a un bivio tecnico che richiede lucidità operativa.

Sebbene l’attenzione dei media si concentri spesso sull’incasso immediato della cedola, l’investitore consapevole deve guardare oltre l’accredito sul conto corrente, analizzando l’impatto reale che questa operazione ha sul prezzo delle azioni e sulla struttura del portafoglio nel medio periodo.Il primo aspetto da considerare riguarda l’aggiustamento tecnico del valore del titolo.

Nel momento in cui l’azione scambia «ex-cedola», il suo prezzo subisce un ribasso teorico pari all’importo del dividendo distribuito. Questo fenomeno non rappresenta una perdita di valore intrinseco, ma una semplice redistribuzione di cassa dall’azienda al socio. [...]

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