Vuoi investire sul rame? Ecco i rischi da valutare con attenzione

Il rame sta vivendo una fase di notevole espansione. Considerato il terzo metallo più utilizzato al mondo, il rame ha una storia millenaria che lo ha visto protagonista fin dall’Era della Pietra. Oggi, è al centro della transizione energetica.

I prezzi sono aumentati del venti per cento quest’anno, spinti dal forte interesse verso questo metallo rosso, come dimostra il tentativo fallito da parte di BHP di acquistare il concorrente Anglo American per 38,6 miliardi di sterline. Pierre Andurand, un gestore di hedge fund, prevede che i prezzi possano quadruplicare fino a raggiungere i 40.000 dollari per tonnellata nei prossimi anni.

Le applicazioni industriali del rame in reti elettriche, fabbriche e pannelli solari lo rendono un indicatore della crescita economica e spiegano il soprannome di «Dr. Rame». L’economia verde dovrebbe incrementare la domanda, che si prevede raddoppierà quasi entro il 2035, secondo S&P Global Commodity Insights. Ad esempio, i veicoli elettrici utilizzano quattro volte più rame rispetto ai loro equivalenti analogici. [...]