Visite fiscali dipendenti pubblici, ufficiali i nuovi orari

Sono ufficialmente cambiati gli orari per le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici: l’Inps, infatti, ha comunicato il cambio di regole per le visite fiscali adeguandosi così a quanto stabilito dalla sentenza del Tar del Lazio n. 16305 del 2023.

Una sentenza in cui ricordiamo il Tribunale Amministrativo Regionale rilevò un’illegittimità nonché discriminazione nelle regole per le visite fiscali dal momento che ai dipendenti pubblici erano previste delle fasce di reperibilità più ampie: 7 ore contro le “sole” 4 dei lavoratori del settore privato.

Allorché, dopo un periodo di riflessione su cosa fare - lo Stato, infatti, avrebbe potuto fare ricorso in Corte d’Appello contro la sentenza del Tar del Lazio - è arrivata la parola fine su una questione che altrimenti sarebbe potuta durare a lungo.

Come ufficializzato dall’Inps con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre, anche per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità si riducono da 4 a 7 ore.

Visite fiscali, i nuovi orari per i dipendenti pubblici

Alla luce della decisione del Tar del Lazio, quindi, anche per i dipendenti pubblici (per i quali le probabilità di ricevere un controllo durante il periodo di malattia sono maggiori) si passa a 2 ore di reperibilità la mattina e 2 ore il pomeriggio (anziché 4 e 3 ore) come per i dipendenti del settore privato.

A oggi, quindi, possiamo dire che gli orari per il settore del pubblico impiego sono gli stessi di quello del settore privato, quali:

la mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 ;

alle ore ; nel pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Per il resto non ci sono differenze: tanto nel pubblico quanto nel privato la visita fiscale può essere programmata anche nei giorni festivi, oltre a poter essere ripetuta.

Visite fiscali, lo Stato stava violando la Costituzione

Ma facciamo un passo indietro per capire come si è arrivati a quella che possiamo definire come una vera e propria svolta. Nel dettaglio, da sempre ci sono sindacati che ritenevano ingiustificata la differenziazione tra dipendenti pubblici e privati nell’ambito degli orari delle visite fiscali.

È il caso ad esempio di Uil Pubblica amministrazione Polizia Penitenziaria, la quale ha fatto ricorso contro la presidenza del Consiglio e il ministero del Lavoro chiedendo l’equiparazione di trattamento tra dipendenti pubblici e privati.

Ricorso che è stato accolto dal Tar del Lazio, il quale ha ritenuto che dal momento che il trattamento è “decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici”, visto che si tratta di 7 ore di reperibilità contro le 4 del settore privato, vi è il rischio di una violazione del principio di uguaglianza come tutelato dall’articolo 3 della Costituzione.