Chi sta cercando la prossima meta di viaggio dovrebbe assolutamente conoscere Altafulla, un villaggio di pescatori rimasto fermo al Medioevo che rende esperienze immersive e affascinanti anche le più semplici passeggiate. Per gli appassionati di storia ed edifici medievali è sicuramente il posto ideale da visitare, un territorio autentico che mantiene in vita tradizioni millenarie e riporta indietro nel tempo i suoi visitatori.

Ma Altafulla ha anche altro da offrire, con spiagge cristalline, percorsi naturali e numerosi eventi di svago e intrattenimento tutto l’anno. Per molti turisti è inoltre il luogo ideale per mangiare bene a poco prezzo, assaporando la cucina locale, un mix unico di specialità di terra e mare frutto della storia antica della cittadina e delle contaminazioni moderne.

Per chi la sceglierà come destinazione delle vacanze estive, inoltre, Altafulla ha anche una sorpresa, perché è uno dei posti migliori in Europa per apprezzare l’eclissi solare in arrivo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo piccolo comune in provincia di Tarragona, in Catalogna (Spagna).

Altafulla, il villaggio di pescatori rimasto al Medioevo

Spesso quando parliamo di qualcosa di retrogrado ed estemporaneo diciamo che è rimasto al Medioevo, usando un’accezione negativa. Nulla a che vedere con Altafulla, dove si respira soltanto il meglio che questo periodo storico ha lasciato. Il centro storico sbaraglia qualsiasi ricostruzione, i turisti che lo visitano si possono immergere a pieno in un’atmosfera antica, soprattutto a Vila Closa. Un nucleo medievale cinto da mura che custodisce un immenso patrimonio storico e artistico, con il castello vicino alla chiesa di Sant Martí, i resti di antiche mura, vicoli acciottolati e archi panoramici.

Attraversando il Pasaje de Santa Teresa si arriva a Plaza del Pozo, una piazza medievale che vede al centro il Municipio. Tra i tanti altri luoghi imperdibili ci sono poi l’eremo di Sant Antoni, il Monumento ai Castelleri e la villa romana di Els Munts. Quest’ultima è famosa soprattutto per l’ottimo stato di conservazione, presentando ancora bagni, pavimento e alcuni mosaici originali. Una tappa obbligata con una splendida vista sul mare e un biglietto più che competitivo, intorno ai 4 euro.

Chi passa per Altafulla deve per forza percorrere l’antica passeggiata di Carrer Botigues de Mar. L’omonimo quartiere ospita ancora le piccole case costruite dai pescatori, molti dei quali sono oggi adibiti a negozietti, tutti di fronte al mare. Dalle spiagge turchesi di Altafulla sembra ancora di vedere il villaggio di pescatori, una scenografia perfetta per chi vuole rilassarsi o fare sport. I più avventurosi possono fare un percorso per la Baix Gaià Green Round, che collega Altafulla ad altri paesini passando per strade rurali, campi, foreste e altri castelli.

Si mangia bene e si spende poco

Nel complesso, Altafulla permette di vivere delle esperienze meravigliose senza spendere molto, anche perché ci sono tantissime bellezze da visitare gratuitamente o con piccoli contributi. La gastronomia, che è un punto forte della città, conquista di fatto i viaggiatori anche per i prezzi contenuti, una rarità tra i locali che ricevono i turisti. Tra mare e campi, la cucina di Altafulla può soddisfare qualsiasi gusto.

Si passa da specialità di pesce come il riso nero (una specie di risotto al nero di seppia), il guazzetto spagnolo (suquet de peix) e la fideuà (una specialità simile alla paella fatta con un particolare formato di pasta) a quelle di terra, tra cui la salsa Romesco, una salsa a base di pomodori arrostiti spesso servita in accompagnamento ai calçots, grandi ortaggi della famiglia delle cipolle.

Per chi preferisce la carne, non dimentichiamo inoltre del pollo alla catalana, la specialità di molti ristoranti di Altafulla insieme alla versione arrosto. Come già detto, i prezzi sono un valore aggiunto del cibo ad Altafulla, anche senza contare le numerose fiere e sagre in cui provare i piatti tipici gratuitamente o quasi. Per pranzi, cene o colazioni, comunque, ci sono ristoranti per tutte le fasce di prezzo, con molti piatti locali per cui spendere meno di 5 euro.