Sta per arrivare la più grande eclissi solare degli ultimi 100 anni. L’attesa si sente moltissimo visto che per un altro evento astronomico così dovremmo aspettare più di un altro secolo, tanto che molte persone hanno cominciato a prepararsi per non perdere lo spettacolo. Ovviamente, come sempre, tutto dipende dalla località del mondo in cui ci si trova ma non bisogna temere: oltre a esserci ancora un po’ di tempo per organizzare un viaggio, l’eclissi in arrivo sarà visibile anche dall’Italia. Vediamo tutti i dettagli utili per riuscire ad apprezzare al meglio questo fenomeno.

Arriva la più grande eclissi solare degli ultimi 100 anni

Gli appassionati di eventi astronomici hanno ben due date da segnarsi, entrambe destinate a ospitare eventi unici per i quali si attendono, prima o dopo, almeno 100 anni. Cominciamo in ordine cronologico, dall’eclissi solare del 12 agosto 2026. Un’eclissi solare totale passerà sopra l’ Artico, la Groenlandia, l’Islanda, l’Oceano Atlantico, la Spagna settentrionale e l’estremo nord-est del Portogallo, dopo essersi fatta attendere per oltre 100 anni nella maggior parte di questi Paesi. Il Portogallo, ad esempio, non vede un fenomeno simile dal 1912 e dovrà poi attendere fino al 2144 per il prossimo.

Per l’Islanda sarà inoltre l’unica eclissi del XXI secolo. È quindi comprensibile se i portoghesi, come molti altri, sono già alle prese con i preparativi. Si comprano occhiali per guardare il sole senza complicazioni e si scelgono posti con una sufficiente altezza e magari lontani dall’inquinamento cittadino, dove la visibilità dell’eclissi sarà ottimale. Moltissimi Paesi del mondo, comunque, potranno godere dell’eclissi con una copertura superiore al 90%.

Parliamo nel dettaglio di Irlanda, Gran Bretagna, Portogallo, Francia, Italia, Balcani e Nord Africa. Nel resto dell’area europea, come pure nell’Africa occidentale e nel Nord America settentrionale, invece, l’eclissi coprirà una percentuale sensibilmente inferiore del sole. Anche in Italia sarà un fenomeno stupendo, con un oscuramento elevato, pianeti e costellazioni visibili con una forte luminosità. Per godere del giorno d’ombra gli italiani dovranno attendere il tardo pomeriggio del 12 agosto, con il picco atteso intorno alle ore 19:47.

Il fenomeno sarà visibile in tutta l’Italia, ma il meglio è atteso al Nord, in città come Milano, Torino e Verona. Come anticipato, però, le sorprese astronomiche non finiscono qui. C’è un’altra data che gli appassionati devono segnarsi sul calendario, un’altra giornata estiva di buio da record. Parliamo dell’eclissi solare del 2 agosto 2027, definita dalla Nasa come l’eclissi solare totale più lunga del secolo. La luce sarà oscurata fino a un tempo massimo di 6 minuti e 23 secondi, creando “lo spettacolo astronomico più atteso della nostra era”.

L’evento astronomico sarà visibile con un oscuramento completo in Nord Africa e in Medio Oriente, ma anche in questo caso l’Italia e buona parte d’Europa riusciranno a godersi lo spettacolo con una percentuale significativa di copertura. Essendoci più tempo a disposizione è utile sapere che il punto migliore per godersi il fenomeno è Luxor, in Egitto, dove sarà completamente buio per tutta la durata dell’eclissi. Sarà buio per svariati minuti anche in Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Yemen e Somalia, mentre in Italia vedremo un’eclissi parziale, seppur scenografica.

Nel 2027, per par condicio, il fenomeno potrà essere visto al meglio nelle Regioni meridionali e nelle Isole. Anzi, al largo di Lampedusa si potrebbe anche riuscire a vedere un’eclissi totale con un pizzico di fortuna, a seconda del cielo. In questa occasione il fenomeno è atteso in mattinata, con il picco dell’eclissi intorno alle ore 11:17. Nonostante l’ampia attesa per entrambi gli eventi, si ricorda che moltissimi sono già in fase di preparazione tra acquisti e prenotazioni, pertanto è utile non ricordarsene all’ultimo rischiando di perdere l’occasione.