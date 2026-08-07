Viaggi di nozze 2026. Quanto costa la luna di miele (e come risparmiare)

C’è un momento preciso, il giorno dopo le nozze, in cui l’euforia lascia il posto a una domanda molto più prosaica: quanto ci costerà davvero la luna di miele? Perché se il matrimonio è la festa, il viaggio di nozze è il conto che arriva subito dopo. E in un Paese dove 9 coppie su 10 non rinunciano al viaggio, la cifra fa la differenza tra un ricordo indimenticabile e un salasso da rateizzare, come fosse un finanziamento.

Ma quanto si spende, in concreto? Dove conviene andare? E soprattutto, si può sognare senza svuotare il conto? Ecco le risposte, numeri alla mano.

Quanto costa (davvero) una luna di miele nel 2026

Partiamo dal dato che conta. Secondo il Rapporto sul Settore Nuziale di Matrimonio.com - l’indagine che ogni anno raccoglie le testimonianze di quasi 10mila coppie - il viaggio di nozze all’estero costa in media circa 6.750 euro a coppia, in leggero calo rispetto ai 6.900 degli anni precedenti. Se invece si resta in Italia, la spesa scende intorno ai 2.450 euro, in crescita del 6,5%.

A ben vedere, la luna di miele non è un dettaglio del budget nuziale: pesa per circa il 14% della spesa complessiva delle nozze, che nel 2024 hanno toccato in media i 23.781 euro (anello e viaggio esclusi), sempre secondo i dati di settore. Tradotto: mentre il ricevimento si mangia quattro decimi del budget, il viaggio da solo vale quanto il fotografo e le decorazioni messi insieme.

E la meta? Nella stragrande maggioranza dei casi si guarda oltreconfine. Il 78% delle coppie sceglie una destinazione internazionale, con Maldive, Stati Uniti, Giappone e Africa orientale e meridionale in cima ai desideri, seguite - a sorpresa - proprio dall’Italia.

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Italia contro estero: la mappa reale dei prezzi

Ovviamente, i costi variano tantissimo in base alla meta e la forbice tra un viaggio economico e uno molto esoso si apre inevitabilmente. Per una coppia, su un viaggio di 10-14 giorni, i range reali del 2026 raccontano scenari molto diversi.

Sul fronte tropicale-premium le Maldive restano le più esose: dai 5.500 agli 8.500 euro in due, tra volo, idrovolante e bungalow sull’acqua. Poco sotto le Seychelles (5.500-7.500 euro) e Mauritius, più abbordabile (4.200-6.000 euro). Chi punta all’Asia dei contrasti trova nel Giappone del sakura una via a 4.500-5.500 euro, mentre Bali resta il miglior rapporto qualità-prezzo: 2.800-3.800 euro per due settimane, ville con piscina comprese.

E l’Europa e l’Italia? È la scelta “comoda” e spesso sottovalutata. La Costiera Amalfitana fuori stagione parte da 2.500-3.500 euro, il Lago di Como si muove sulle stesse cifre, la Provenza sale un po’ (3.000-4.200 euro).

Per chi ama l’avventura, la Patagonia vola sui livelli “maldiviani” (5.500-7.500 euro), mentre il Marocco interno è la sorpresa economica dell’anno: 1.800-2.500 euro in due, deserto e riad inclusi. Meno di un weekend lungo a Parigi.

La differenza tra la meta più cara e la più economica di questa lista supera i 6.000 euro. A parità di “viaggio indimenticabile”, scegliere bene vale quanto un piccolo anticipo per un mutuo.

Chi parte subito, chi aspetta e come alleggerire il conto

Un tempo la luna di miele era un obbligo immediato: oggi non più. Se il 53% delle coppie parte nei giorni successivi alle nozze, quasi il 30% preferisce posticipare - e non è solo questione di calma. Rimandare di due o tre mesi è la prima, vera arma di risparmio: su mete come Maldive, Seychelles e Giappone, spostarsi fuori dall’alta stagione taglia i prezzi del 25-35% a parità di clima.

Le altre leve sono altrettanto concrete. Scegliere una sola base per 5-7 notti, invece di rincorrere itinerari da tour operator, riduce costi e stress. Prenotare con 4-6 mesi di anticipo blocca tariffe aeree e resort ancora umane. E c’è un altro trucco che molti non conoscono: dichiarare la luna di miele via mail all’hotel, allegando copia del certificato di matrimonio, sblocca spesso upgrade di camera, spumante e late check-out a costo zero - soprattutto nei boutique hotel italiani ed europei, in genere più generosi delle catene.

E l’assicurazione viaggio? Trattandosi del viaggio più lungo e costoso della coppia, un massimale medico di almeno 200mila euro (meglio 500mila) e la copertura per l’annullamento sono una rete di sicurezza su un investimento da diverse migliaia di euro. Da non sottovalutare.