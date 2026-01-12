Vi spiego come Peter Thiel vuole trasformare la Groenlandia nella Silicon Valley del Nord

Qualcosa di profondamente dissonante irradia dal design dell’ambasciata americana a Copenaghen, in Danimarca. La palazzina moderna, con vetrate a specchi, grigia, sin dalla sua edificazione ha diviso profondamente l’opinione pubblica danese, abituata a ben altro genere di architetture. In fondo, la stessa residenza dell’ambasciatore americano, a Rydhave, contrasta vistosamente con l’esibito e tronfio modernismo con cui gli americani, abbeverati alla scuola di Chicago, vollero costruire il palazzetto.

Eppure, scrutando oggi la fisionomia dell’ambasciata, vi si scorge qualcosa di tremendamente coerente con gli Stati Uniti attuali: non sfigurerebbe se di notte, per qualche magia, la si trasportasse nel ventre soleggiato della Silicon Valley. Perfetta per una qualche aggressiva e agguerrita start-up. Per una erede di PayPal, ad esempio.La citazione del gigante dei pagamenti online non è casuale. Il nuovo ambasciatore, nominato con conferma senatoriale nell’ottobre 2025, è Kenneth Alan Howery. Texano, classe 1975, laurea in economia a Stanford, dove conosce Peter Thiel. Thiel lo coopta nella redazione della rivista conservatrice-libertaria The Stanford Review e l’anno stesso del conseguimento della laurea in economia Howery diventa co-fondatore di PayPal. In genere, lo spazio che gli viene riservato dagli analisti e dagli studiosi di PayPal non è di primissimo rilievo. Non figura nemmeno sulla copertina del volume ‘The Founders’ di Jimmy Soni, dettagliata storia di PayPal; però scorrendo il libro, ci si rende presto conto di quanto e come Howery abbia con Thiel un legame profondo e magnetico.