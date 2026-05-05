Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Venduti tutti i Bot. La mossa geniale di Papa Leone che ha fatto esplodere il bilancio dello IOR

Redazione Money Premium

5 Maggio 2026 - 15:54

Nel frattempo il Vaticano fa cassa con gli affitti romani: utile +9% e liquidità triplicata per SGIR.

Venduti tutti i Bot. La mossa geniale di Papa Leone che ha fatto esplodere il bilancio dello IOR

Mentre il mercato immobiliare romano continua a beneficiare di una domanda sostenuta (canoni medi in crescita del 6,5% nel 2025 e attestati intorno a 19,8 euro/mq nel primo trimestre 2026), la Società per Gestioni di Immobili Roma (SGIR) dimostra ancora una volta la solidità del “mattone vaticano”.

La controllata al 100% dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR) ha depositato il bilancio 2025 con un utile netto superiore al milione di euro, in crescita rispetto ai 919 mila euro dell’esercizio precedente. L’intero risultato è stato destinato a riserva, portando il patrimonio netto a sfiorare i 29 milioni di euro.

Cresce la liquidità ma Bot azzerati

I numeri parlano chiaro. I ricavi da locazioni sono saliti da 2,1 a quasi 2,3 milioni di euro (+9,5% circa), a fronte di un portafoglio immobiliare iscritto a bilancio per 25,8 milioni. Il rendimento lordo sugli immobili si attesta quindi intorno all’8,9%: un livello decisamente elevato per il mercato romano, che segnala la qualità degli asset gestiti (probabilmente immobili di pregio a uso misto, commerciale o residenziale in zone centrali o semicentrali della Capitale). I debiti finanziari rimangono marginali, passando da 508 mila a 512 mila euro: un indebitamento trascurabile che conferma una gestione estremamente prudente e a bassissima leva.

leggi anche

Papa Leone XIV ha aumentato gli stipendi, arriva il bonus in busta paga
Papa Leone XIV ha aumentato gli stipendi, arriva il bonus in busta paga

Particolarmente positiva è l’evoluzione della posizione di liquidità, balzata da 1,3 a 3,5 milioni di euro. Il balzo è interamente riconducibile alla dismissione integrale dei Buoni Ordinari del Tesoro (Bot) presenti in portafoglio. Una scelta strategica che ha liberato cassa senza intaccare il core business immobiliare e che lascia la società con una maggiore flessibilità per cogliere eventuali opportunità di investimento o far fronte a manutenzioni straordinarie senza dover ricorrere al debito.Alla guida di SGIR c’è Maria Teresa Carone, che riveste anche il ruolo di Direttore Generale e responsabile della contabilità e del bilancio dell’Istituto per le Opere di Religione. La doppia casacca garantisce piena integrazione strategica tra la capogruppo e la società operativa, evitando dispersioni e assicurando che la gestione degli immobili sia perfettamente allineata con gli obiettivi di sostenibilità e sostegno alle opere di religione e carità dell’Ior.

L’utile cresce e aumenta la liquidità

Nel contesto più ampio delle finanze vaticane, il risultato di SGIR si inserisce in un quadro complessivamente positivo. L’Ior aveva chiuso il 2024 con un utile netto di 32,8 milioni di euro; la controllata immobiliare contribuisce dunque con una componente stabile e ricorrente di reddito, complementare all’attività creditizia e di asset management della banca del Papa. Va ricordato che la maggior parte del patrimonio immobiliare della Santa Sede è gestito dall’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica), mentre SGIR rappresenta il veicolo “dedicato” dell’Ior, focalizzato su una selezione di proprietà romane di alto standing.

Dal punto di vista della politica di bilancio, la decisione di destinare l’intero utile a riserva rafforza ulteriormente il patrimonio netto e conferma un approccio conservativo tipico delle istituzioni vaticane: non si punta al massimo rendimento nel breve termine, ma alla generazione di flussi stabili e prevedibili a sostegno delle missioni istituzionali. Con un rapporto debito/patrimonio netto inferiore al 2% e una liquidità netta abbondante, SGIR si presenta come una delle realtà immobiliari più solide del panorama romano, capace di resistere a eventuali fasi di rallentamento del mercato senza dover ricorrere a manovre correttive.

leggi anche

L’elenco delle società inserite negli indici azionari del Vaticano
L'elenco delle società inserite negli indici azionari del Vaticano

In un anno in cui i tassi di interesse sono rimasti elevati e molti operatori privati hanno dovuto gestire tensioni di liquidità, la controllata dell’Ior ha invece aumentato la propria cassa e migliorato i margini operativi.
Un segnale di prudenza e di lungimiranza gestionale che, sotto la presidenza di Maria Teresa Carone, rafforza il ruolo di SGIR come “cassaforte” immobiliare della banca vaticana. Per gli investitori e gli osservatori delle finanze della Santa Sede, il bilancio 2025 conferma che il mattone di Papa Leone XIV – almeno quello gestito direttamente dall’Ior – continua a essere un asset difensivo di qualità elevata, capace di generare valore in modo costante e sostenibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Banche
# Mercato immobiliare
# Ior
# Vaticano
# Papa Leone XIV

Seguici su

FT logo

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Banche italiane giù, stranieri in aumento. La nuova mappa del debito pubblico italiano

Economia italiana

Banche italiane giù, stranieri in aumento. La nuova mappa del debito pubblico italiano
Deficit Italia, verdetto Eurostat arrivato. Meloni e Giorgetti nei guai?

Economia italiana

Deficit Italia, verdetto Eurostat arrivato. Meloni e Giorgetti nei guai?

Correlato

Spiare gli americani per proteggere Israele. Il nuovo paradigma di Washington

Politica Internazionale

Spiare gli americani per proteggere Israele. Il nuovo paradigma di Washington