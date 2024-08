Vacanze anno scolastico 2024-2025, tutti i giorni in cui le scuole restano chiuse

Manca poco meno di un mese alla fine delle vacanze estive e all’inizio dell’anno scolastico 2024-2025, quindi aumenta la curiosità di conoscere tutte le date più rilevanti dei calendari adottati dalle singole regioni (che potete consultare qui).

In particolare quel che interessa agli studenti, come pure alle loro famiglie, e ai lavoratori della scuola sono i giorni di vacanza, con i rispettivi ponti, in programma nel prossimo anno scolastico. D’altronde veniamo da un anno che sotto quel punto di vista è stato particolarmente fortunato visto che ci sono stati diversi giorni di festa che cadendo a inizio o fine settimana hanno “regalato” diversi weekend lunghi.

Come andrà quest’anno? Scopriamolo analizzando le date di vacanze e ponti, fermo restando che ricordiamo che la decisione finale spetta alle scuole che seppur tenendo conto delle indicazioni date dalla regione con il rispettivo calendario scolastico sono legittimate ad attuare modifiche, ovviamente assicurando i 200 giorni di lezione necessari per la validità dell’anno scolastico.

Il ponte di Ognissanti

Le scuole riaprono nella prima metà di settembre in gran parte d’Italia, precisamente il 16 settembre con alcune eccezioni specialmente nel Nord Italia.

Un primo mese e mezzo che procede spedito verso quella che è la prima vacanza dell’anno: la festività di Ognissanti dell’1 novembre, festivo riconosciuto in tutta Italia che quest’anno cade di venerdì.

Ecco quindi il primo weekend lungo dell’anno, con le scuole solitamente aperte anche di sabato che di certo daranno autorizzazione per il ponte. Venerdì, sabato e domenica a casa quindi, con la ripresa delle lezioni in programma il 4 novembre.

Le elezioni di novembre

Sempre a novembre poi ci sarà un secondo appuntamento che concederà altri giorni di vacanza agli studenti. Ma non tutti: solo per quelli che frequentano una scuola che ospita i seggi per le prossime elezioni amministrative.

A novembre, infatti, si vota per il rinnovo dei consigli regionali di Emilia Romagna e Umbria (e forse Liguria laddove dovessero scegliere di posticipare le elezioni in programma a fine ottobre). Nel dettaglio, le elezioni sono in programma domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024: quindi gli studenti interessati resteranno di sicuro a casa il sabato, il lunedì e il martedì, con ripresa delle lezioni prevista il 20 novembre.

Le vacanze di Natale

Arriviamo così alle vacanze di Natale, che tuttavia quest’anno non vedono alcun giorno di riposo per la festività dell’Immacolata Concezione. L’8 dicembre, infatti, cade di domenica.

Per quanto riguarda le vacanze natalizie, invece, l’inizio sarà in programma in gran parte d’Italia per venerdì 20 dicembre (ultimo giorno di scuola). Nel mezzo Natale che cade di mercoledì, come pure il Capodanno, mentre l’Epifania di lunedì. Il rientro in classe avverrà nella maggior parte dei casi mercoledì 8 gennaio, ma ci sono scuole che anticipano al 7 gennaio.

Le vacanze di Carnevale

Il martedì grasso, che il prossimo anno cade il 4 marzo, non è un giorno festivo. Tuttavia, ci sono scuole che in prossimità del carnevale prevedono una chiusura straordinaria. Ad esempio il Piemonte, la Sardegna e la Campania che hanno disposto la chiusura anche per lunedì 3 marzo, come pure il Veneto che sospende le lezioni anche il 5 marzo (come pure il Friuli Venezia Giulia e Molise).

Le vacanze di Pasqua (e non solo)

Concluso il Carnevale ed entrati nel periodo quaresimale bisognerà attendere le vacanze di Pasqua per qualche altro giorno di riposo. In particolare, quest’anno Pasqua cade il 20 aprile, ragion per cui è facile immaginare come in alcune scuole ci sarà anche una settimana di vacanza vista la vicinanza con altre festività.

Nel dettaglio, consideriamo che l’ultimo giorno di scuola dovrebbe essere venerdì 18 aprile 2025: il 21 aprile è festivo per Pasquetta, come pure il venerdì 25 quando invece si festeggia la Festa della Liberazione. La maggior parte delle scuole potrebbero così decidere, come tra l’altro suggerito da diversi calendari regionali, di chiudere per tutta la settimana, fissando il rientro per lunedì 28 aprile.

Il ponte del Primo Maggio

La settimana dopo ecco un altro ponte: la Festa dei Lavoratori del 1° maggio 2024, infatti, cade di giovedì. Ragion per cui le scuole resteranno chiuse anche di venerdì, regalando ai genitori la possibilità di programmare una vacanza primaverile.

L’ultimo weekend lungo prima della fine delle scuole

In gran parte d’Italia l’ultimo giorno di scuola è fissato al 7 giugno. Ma già quella settimana regalerà un ulteriore weekend lungo: il 2 giugno, festa della Repubblica, cade infatti di lunedì.

