Usano un ombrellone in spiaggia. Due turisti ora rischiano una multa di €3.000

Immaginate: siete in vacanza e per una volta decidete di andare in spiaggia a vedere l’alba e portate con voi l’ombrellone, peccato che ci sia una legge che vieti di mettere gli ombrelloni in spiaggia prima delle 8.00 e vi ritrovate a pagare una multa salatissima. Non è solo fantasia ma è ciò che accaduto a due turisti a Cullera, in Spagna.

La vicenda ha acceso il dibattito sull’uso delle spiagge pubbliche e sulle regole introdotte da diversi comuni spagnoli per contrastare la pratica di “prenotare” i posti migliori lasciando ombrelloni e sdraio vuoti già dalle prime ore del mattino. Un fenomeno che da anni genera tensioni tra residenti e visitatori: i primi denunciano la prepotenza dei turisti, i secondi lamentano misure eccessive e sproporzionate.

E mentre le autorità difendono il provvedimento come misura necessaria per garantire l’equità tra i bagnanti, la vicenda ha alimentato il dibattito più ampio sulle regole turistiche nel Mediterraneo e oltre, dove spesso i comportamenti considerati innocui possono trasformarsi in multe salatissime. Scopriamo insieme cosa è accaduto e quali sono le multe più strane mai fatte a dei turisti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Multa di 3.000 euro: la disavventura di due turisti in Spagna Il comune di Cullera, a pochi chilometri da Valencia, ha adottato una regolamentazione precisa: nessuno può installare ombrelloni, sdraio o altri oggetti prima delle otto del mattino. L'obiettivo è impedire che pochi occupino porzioni di spiaggia per ore, privando gli altri di spazi liberi. Questa norma è diventata particolarmente stringente durante i weekend e le settimane di maggiore affluenza, quando il turismo raggiunge picchi record. I due turisti multati sostengono di non aver fatto nulla di male: "Lo facciamo da più di trent'anni, ci svegliamo presto per trovare posto in prima fila. Non danneggiamo nessuno" hanno dichiarato. Tuttavia, per la polizia locale la violazione è chiara: si tratta di un comportamento che altera la convivenza sulla spiaggia, alimentando tensioni con gli altri bagnanti. Molti residenti hanno accolto con favore la sanzione. Alcuni raccontano di essere stufi di vedere file di ombrelloni vuoti riservare il lungomare, mentre chi arriva in spiaggia a orari normali deve sistemarsi in seconda o terza fila. "Pensano di essere i padroni della spiaggia" ha commentato un abitante di Cullera. Non tutti, però, sono d'accordo. C'è chi teme che le regole possano colpire anche famiglie che lasciano sedie o giochi solo per pochi minuti, ad esempio per andare a pranzo. Altri parlano di una criminalizzazione eccessiva di gesti che fanno parte dell'abitudine vacanziera.