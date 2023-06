Usa: il mercato del lavoro va a gonfie vele, Fed nel caos?

L’economia statunitense ha continuato a creare posti di lavoro a maggio, con le buste paga non agricole che sono aumentate più del previsto nonostante i molteplici venti contrari, ha riferito venerdì il Dipartimento del lavoro.

Nello specifico, l’occupazione negli Stati Uniti è aumentata più del previsto, ma una moderazione dei salari che potrebbe consentire alla Federal Reserve di saltare l’aumento dei tassi nella riunione di giugno.

Il rapporto ha indicato che il mercato del lavoro è rimasto forte e ha offerto ulteriori prove sull’economia, ben lontana da una temuta recessione, anche se stanno emergendo ulteriori sacche di debolezza.

Cosa hanno indicato i dati Usa sul lavoro - osservati speciali dalle Borse mondiali - e quale messaggio arriva alla Federal Reserve?

Luci e ombre del lavoro Usa: come leggere i dati

I libri paga non agricoli sono aumentati di 339.000 posti di lavoro il mese scorso, ha affermato venerdì il Dipartimento del lavoro nel suo rapporto sull’occupazione attentamente monitorato. I dati di aprile sono stati rivisti al rialzo per mostrare che i libri paga sono aumentati di 294.000 posti di lavoro invece di 253.000 come riportato in precedenza.

Il risultato è stato migliore delle stime a 190.000 di Dow Jones e ha segnato il 29° mese consecutivo di crescita positiva dell’occupazione.

Il tasso di disoccupazione è salito al 3,7% a maggio contro la stima del 3,5%, anche se il tasso di partecipazione alla forza lavoro è rimasto invariato. Il tasso di disoccupazione è stato il più alto dall’ottobre 2022, sebbene ancora vicino al più basso dal 1969.

Le pressioni sui salari si stanno attenuando, il che dovrebbe offrire un po’ di conforto ai funzionari della Fed che lottano per riportare l’inflazione all’obiettivo del 2% della banca centrale statunitense. La retribuzione oraria media ha guadagnato lo 0,3% dopo essere aumentata dello 0,4% ad aprile. Ciò ha ridotto l’aumento su base annua dei salari al 4,3% dopo essere salito del 4,4% ad aprile.

I mercati hanno reagito positivamente al rapporto, con i future legati al Dow Jones Industrial Average in rialzo di circa 200 punti. Anche i rendimenti dei Treasury sono aumentati.

“Il mercato del lavoro statunitense continua a dimostrare grinta in mezzo al caos, dall’inflazione ai licenziamenti di alto profilo e all’aumento dei prezzi del gas”, ha affermato Becky Frankiewicz, presidente e chief commercial officer di Manpower Group.

Il balzo delle assunzioni di maggio è stato quasi esattamente in linea con la media di 12 mesi di 341.000, in un mercato del lavoro che ha retto molto bene in un’economia che sta rallentando.

I servizi professionali e alle imprese hanno guidato la creazione di posti di lavoro per il mese con 64.000 nuove assunzioni nette. Il governo ha contribuito ad aumentare i numeri con l’aggiunta di 56.000 posti di lavoro, mentre l’assistenza sanitaria ha contribuito con 52.000.

Altri guadagni degni di nota sono stati il ​​tempo libero e l’ospitalità (48.000), l’edilizia (25.000) e i trasporti e lo stoccaggio (24.000).

C’è da sottolineare che i numeri dei posti di lavoro di maggio arrivano in un momento difficile per l’economia, con molti esperti che si aspettano ancora una recessione entro la fine dell’anno o all’inizio del 2024. Molto attesa è, inoltre, la valutazione della Fed di questi ultimi numeri.

Quale segnale per la Fed?

Al momento, l’economia Usa sembra reggere. Dati recenti hanno dimostrato che i consumatori continuano a spendere, anche se stanno risparmiando e utilizzando sempre più carte di credito per pagare i loro acquisti. Anche un mercato del lavoro resiliente ha contribuito a sostenere la spesa, con le offerte di lavoro che sono tornate a superare i 10 milioni ad aprile, poiché i datori di lavoro hanno ancora difficoltà a coprire le posizioni aperte.

Con i nuovi numeri sul mercato del lavoro, cosa accadrà nella riunione Fed di giugno?

L’occupazione e la crescita salariale sono fattori chiave dell’inflazione, in particolare nel settore dei servizi, ed economisti e funzionari hanno osservato i segnali di un rallentamento di queste misure come indicatore del fatto che anche le pressioni sui prezzi stanno per rallentare.

Gli economisti tradizionalmente considerano la crescita dei salari a circa il 3,5% come indicatore di una Fed vicina all’obiettivo di inflazione del 2%.

I dati inaspettatamente forti potrebbero sfidare le aspettative secondo cui la banca centrale interromperà il suo ciclo di aumenti dei tassi di interesse alla prossima riunione di metà giugno dopo 10 aumenti consecutivi dei tassi.

Diversi alti funzionari della banca centrale avevano suggerito questa settimana di poter sospendere la stretta per un mese per darsi più tempo per valutare l’effetto delle loro azioni fino a quel momento.

Tuttavia, i dati di venerdì sono gli ultimi di una serie di cifre che hanno rafforzato le sfide per riportare l’inflazione al suo livello obiettivo, dopo le elevate opportunità di lavoro e cifre dell’inflazione di base ostinatamente elevate. La presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha dichiarato al Financial Times all’inizio di questa settimana che “non c’erano motivi convincenti per fermarsi”.