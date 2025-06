UniCredit, schiaffo a Orcel da Merz: “Verso Commerzbank approccio ostile, inaccettabile”

E la Germania dice ancora nein a UniCredit, stavolta per voce del cancelliere Friedrich Merz, spezzando di nuovo il sogno del CEO Andrea Orcel che, tramite la carta tedesca Commerzbank, vorrebbe dar vita a una banca paneuropea.

Assediato in patria dal governo Meloni, che da mesi continua a ostacolare l’OPS di Piazza Gae Aulenti su Banco BPM, Orcel è sotto attacco, e non da oggi, anche in Germania. Motivo: avere osato ipotizzare una fusione tra UniCredit e Commerzbank.

Scalata UniCredit su Commerzbank, Merz: ostile e inaccettabile La scalata di UniCredit nel capitale di Commerzbank, lanciata nel settembre del 2024, e andata avanti in diverse fasi, è stata bollata dal cancelliere Merz “ non coordinata e ostile ” e, di conseguenza, “ inaccettabile ”. Quello di Orcel è stato considerato insomma dal nuovo governo di Berlino - che ha praticamente ricalcato la stessa linea dell’esecutivo precedente di Olaf Scholz - un agguato, inconcepibile in quanto, secondo i desiderata dell’esecutivo, Commerzbank deve essere in primis una banca “indipendente”, in sintesi un gioiello di Stato made in Germany. La logica del sovranismo finanziario trionfa anche in Germania, così come in Italia. Imperativo per il governo Meloni e il governo Merz assicurare rispettivamente il DNA italiano e quello tedesco delle due prede di UniCredit, Banco BPM e Commerzbank, unite dal filo rosso delle ambizioni del Ronaldo dei banchieri Andrea Orcel, che con le sue manovre ha scatenato l’ira

di diversi cittadini, italiani e tedeschi.