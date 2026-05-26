La carenza di personale sanitario in Italia sta spingendo molte Regioni e Province ad approvare dei bandi con incentivi economici per i professionisti e gli studenti in formazione. In una città italiana, in particolare, è stato approvato un bando che riconosce un incentivo di €2.000 agli studenti che si impegneranno, nei successivi tre anni ad acquisire il titolo di Operatore Socio Sanitario (OSS), a partecipare alle procedure di assunzione presso strutture sanitarie locali e a prestare servizio per almeno 24 mesi in caso di assunzione.

Un impegno che viene premiato con un incentivo economico interessante per tutti i giovani studenti che vogliono intraprendere una carriera nel settore sanitario. Sono 225 i posti disponibili per il 2026 nei corsi per operatore socio sanitario organizzati dall’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino.

Vediamo i dettagli del bando, a chi spetta il bonus da €2.000 per diventare operatore socio sanitario e come candidarsi.

Cercasi OSS in Trentino: incentivi fino a €2.000 euro per i giovani

La Provincia Autonoma di Trento ha appena pubblicato un nuovo bando per la ricerca e selezione di 225 operatori socio sanitari da inserire presso le strutture sanitarie territoriali. Si tratta di una buona opportunità per i giovani studenti che sognano una carriera nel settore socio-sanitario, con sedi distribuite su tutto il territorio.

Il bando prevede la frequenza di un corso per diventare OSS organizzato dall’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino nelle sedi di Trento, Rovereto, Cles, Tione e Cavalese. Durante il periodo di formazione gli studenti potranno apprendere le competenze specifiche per operare in ambito socio-assistenziale e sanitario.

Il corso ha una durata complessiva di 12 mesi e prevede un totale di 1.000 ore di formazione, articolate in 450 ore di attività teorica e 550 ore di attività pratica (450 ore di tirocinio nei servizi e 100 ore di attività di esercitazione). Al termine della formazione ci sarà l’opportunità concreta di assunzione presso una delle strutture sanitarie territoriali.

A chi spetta il bonus €2.000 euro

A differenza di altri incentivi e bonus, in questo caso non sono fissati limiti di età o titoli di studio particolari, ma gli studenti che intendono ottenere €2.000 si devono impegnare nel percorso per conseguire il titolo di operatore socio sanitario.

Come specificato nell’avviso della Provincia Autonoma di Trento, l’incentivo viene riconosciuto solo agli studenti dei corsi OSS che si impegnano, nei tre anni successivi, ad acquisire la qualifica, a partecipare alle procedure di assunzione presso strutture sanitarie e socio-sanitarie provinciali e a prestare servizio per almeno 24 mesi in caso di idoneità.

Posizioni, sedi disponibili e come candidarsi

Sono 225 le posizioni aperte in Trentino, così suddivise: 80 posti a Trento e 80 a Rovereto, 25 posti sono disponibili a Cles e Tione e altri 15 a Cavalese. Le iscrizioni al corso di formazione sono aperte fino a martedì 9 giugno 2026 e devono essere presentate esclusivamente online tramite SPID o CIE. Il bando completo, con tutte le informazioni relative al corso, è consultabile sul sito di Asuit.

In vista delle iscrizioni al corso di formazione, il Polo universitario delle professioni sanitarie organizza una serie di open day dal 6 al 12 maggio 2026 per permettere ai partecipanti di conoscere da vicino il percorso formativo e le prospettive professionali.

Il calendario degli incontri formativi coinvolge diverse sedi: