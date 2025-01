Una moneta da 4 euro arriva in Italia, ecco come averla e a cosa serve

Ebbene sì, esiste una moneta da 4 euro. Ed è stata di recente realizzata in Italia.

Le monete, per molti, sono molto più che semplici mezzi di scambio. Possono essere delle vere e proprie opere d’arte, capaci di raccontare la storia di un popolo e di una nazione.

Una nuova moneta si è aggiunta alla ricca collezione numismatica italiana pochi mesi fa, un’edizione speciale destinata a diventare un oggetto da collezione per gli appassionati di tutto il mondo.

Ecco la nuova moneta da 4 euro

Lo scorso ottobre un evento senza precedenti ha rivoluzionato il mondo della numismatica italiana: si tratta dell’arrivo della prima moneta da 4 euro in Italia: un’edizione limitata, celebrativa dell’80esimo anniversario della fondazione della Coldiretti.

Questa novità, frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inserita nella Collezione Numismatica 2024 della Repubblica Italiana, è un omaggio all’agricoltura italiana e al suo ruolo fondamentale per lo sviluppo del nostro Paese.

Il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, commentando la coniazione della moneta con una tiratura limitata di soli 3.500 pezzi, ha dichiarato:

“Con questa iniziativa vogliamo celebrare non solo un episodio storico di fondamentale importanza per la storia del Paese ma anche la rinnovata centralità dell’agricoltura italiana all’interno della società, resa possibile proprio da una serie di sfide che Coldiretti ha vinto nel corso degli anni. Sfide che hanno saldato sempre più il bene e l’interesse degli agricoltori a quello dei cittadini consumatori nel segno comune di un’agricoltura sostenibile e di una sana alimentazione”.

leggi anche Questa moneta da 1 centesimo di euro vale quasi €7.000

Un design che racconta la Storia italiana

Realizzata in argento proof per mano dell’artista incisore Emanuele Ferretti, la moneta da 4 euro presenta un design ricco di significato.

Sul dritto della moneta, al centro, campeggia il logo della Coldiretti: una vanga gialla su sfondo verde, simbolo inconfondibile dell’agricoltura, che racchiude tre spighe di grano intrecciate, a raccontare la tradizione e la fertilità della terra.

In basso, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» e l’acronimo «EFMOD» certificano la provenienza e l’ideatore del disegno. In alto, in posizione ben visibile, la scritta “COLDIRETTI” è affiancata dalle date “1944” e “2024”, a sottolineare l’anniversario che si celebra.

A completare il dritto, la frase “La forza amica del Paese”, incisa in corsivo, che sintetizza il ruolo fondamentale della Coldiretti nel sostegno all’agricoltura italiana.

Il retro è dedicato a Paolo Bonomi, il fondatore della Coldiretti. Il suo ritratto, anch’esso opera dell’incisore Emanuele Ferretti, è affiancato in alto dal suo nome e cognome, mentre in basso troviamo la denominazione ’4 EURO’ e la lettera ’R’ che identifica la zecca di Roma.

Ferretti, con la sua maestria, è riuscito a catturare l’essenza di Bonomi, un simbolo immortale per tutti gli agricoltori italiani. La moneta presenta anche elementi colorati, che ne arricchiscono l’estetica e la rendono ancora più affascinante.

Dove comprare la moneta da 4 euro dedicata a Coldiretti

La moneta da 4 euro appena descritta può essere comprata presso:

il negozio fisico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) sito in Piazza Verdi 1, Roma,

il Museo della Zecca sito in Via Salaria 702 (previa prenotazione sul sito web),

lo shop online dell’IPZS.

A un costo di 69 euro, cofanetto compreso, attualmente non risulta più disponibile sul sito ufficiale, ma sono online diversi annunci su eBay con prezzi maggiorati a partire da 86 euro.