Un uomo compra una giacca di pelle in un negozio dell’usato e diventa “ricco”

Negli ultimi anni, il mercato dei vestiti usati è stato protagonista di un vero e proprio boom a livello mondiale. Complici la crisi economica e un aumento della sensibilità verso i temi ambientali, è cresciuto a dismisura il numero di persone che compra abiti di seconda mano.

Tra queste c’è anche un uomo fortunato che ha raccontato su Reddit di avere acquistato una giacca di pelle vintage per poco meno di 4 euro e di aver trovato nascosti all’interno ben 400 dollari.

Il caso della giacca “fortunata”

Pochi giorni fa sul forum Reddit, ThriftStoreHauls in cui le persone raccontano gli affari fatti durante lo shopping, ha fatto scalpore il caso dell’utente unstereotyped.

Unstereotyped ha postato molte foto di una giacca di pelle vintage con fodera rimovibile in pelliccia di coniglio e collo di pelliccia di un vero opossum neozelandese. Una giacca acquistata per circa 3,43 euro che, una volta portata a casa, gli ha regalato una bellissima sorpresa: in una tasca nascosta all’interno c’erano la bellezza di 400 dollari in contanti.

Un affare nell’affare che ha attirato i commenti entusiasti degli altri utenti del forum e che, anche indirettamente, pone l’attenzione sul mercato degli abiti di seconda mano, protagonista di un boom economico senza precedenti, anche nel nostro Paese.