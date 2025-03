Gli orologi più costosi al mondo, la classifica aggiornata

Come investire in borsa?

Quali sono gli orologi più costi al mondo del 2025? La classifica che segue presenta i 10 modelli più esclusivi e di maggiore pregio di questo intramontabile accessorio, disponibili nei negozi di lusso.

Gli amanti di orologi spesso vanno alla ricerca degli ultimi report per scoprire qual è l’orologio più costoso al mondo del momento.

Leggendo l’elenco proposto, con una selezione dei più pregevoli accessori secondo i siti online specializzati in questo settore del lusso, è possibile conoscere i dettagli su artigianalità, ricerca dei materiali, innovazione nei meccanismi di funzionamento che solo gli orologi più pregiati oggi in circolazione possono offrire.

Modelli esclusivi, rari e dalla straordinaria tecnologia: ecco la classifica dei 10 orologi più costosi al mondo che potresti acquistare in questo momento.

Ruby Billionaire III di Jacob & Co. Più che un orologio, questo modello si presenta come un vero e proprio gioiello dalla rara preziosità. La versione della foto è rivestita di rubini (714 rubini naturali, non riscaldati, per un totale di 147,65 carati), come variante del modello originario lanciato da Jacob & Co. nel 2016: un orologio tutto in diamanti, unico nel suo genere, chiamato Billionaire. Da aprile 2024 è disponibile anche con gemme arcobaleno o ricoperto interamente di smeraldi. Il prezzo è di 4,600 milioni di euro.

Reverso Hybris Mechanical Quadriptyque di Jaeger-LeCoultre L’orologio è sbalorditivo e l’unico esistente con quattro quadranti. Al primo quadrante indicante l’orario, ne segue il secondo con lo stesso orario del primo quadrante, ma con meccanismo saltante per le ore e a scatto per i minuti. Il terzo quadrante offre tre indicazioni lunari, come mai accaduto per un orologio d polso. Il quarto quadrante, il volto esterno dell’orologio, presenta una raffinata incisione della carta del cielo stellato. L’edizione è limitata a soli 10 pezzi. Prezzo: 1,473 milioni di euro. leggi anche Investire in orologi nel 2025, cosa comprare e quando conviene

Royal Oak Automatico 41 mm Full Gemset di Audemars Piguet A fine maggio, Audemars Piguet ha introdotto due modelli Royal Oak Selfinding da 41 mm completamente pavé, decorati con un motivo mimetico incastonato che si estende dal quadrante alla cassa e al bracciale. Composto da 861 pietre preziose taglio baguette in sfumature di blu graduate o in toni di verde, marrone e nero, il motivo conferisce al modello più iconico del marchio un nuovo e prezioso look. La versione mostrata in foto presenta 44,32 carati di zaffiri blu graduati e topazio blu svizzero incastonati in oro bianco 18 carati, mentre la seconda referenza combina 39,91 carati di zaffiri neri, tsavoriti sature e chiare e quarzo fumé per ottenere una combinazione di colori mimetici più tradizionale. Prezzo: 1,34 milioni di euro.

RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal di Richard Mille Quattordici anni dopo che Richard Mille ha introdotto l’RM 027 Tourbillon come parte di una ricerca per creare un orologio che fosse straordinariamente leggero ma superlativo nelle sue prestazioni, il marchio ha lanciato un tourbillon volante a carica manuale che prende il nome dall’amico di lunga data del marchio Rafael Nadal. Con un peso di appena 11,5 grammi, l’RM 27-05 può resistere a una forza g di 14.000, guadagnandosi la reputazione di tourbillon meccanico più leggero e resistente al mondo. Prezzo: 1,06 milioni di euro.

Alpine Eagle 41 XP Frozen Summit di Chopard Al vertice della gamma Alpine di Chopard si trova questo modello in oro bianco 18k ghiacciato con 29,02 carati di diamanti taglio baguette. Un brillante esempio della competenza di Chopard nell’incastonatura delle pietre, il modello da 41 mm, racchiuso in oro bianco etico 18k, è stato progettato per evocare l’aspetto della luce delle stelle riflessa su un ghiacciaio. Il Frozen Summit vanta anche un movimento automatico ultrasottile LUC 96.41-L certificato dal Poinçon de Genève, eccellenza nell’orologeria. Prezzo: 922.000 euro.

Richard Mille RM 27-01 Rafael Nadal L’orologio è da record mondiale nella categoria di orologio meccanico leggero. Questo modello RM 27-01 è considerato un fiore all’occhiello del marchio grazie proprio ai concetti di leggerezza e resistenza. Il peso è esattamente di 18,83 grammi, incluso il cinturino, che è la parte più pesante. Inoltre, è considerato “un trionfo di ingegneria e tecnologia”, con l creazione da parte d Richard Mille di un meccanismo di movimento davvero all’avanguardia, tenuto in totale sospensione nel cuore della sua cassa. Il modello è limitato a 50 pezzi. Prezzo: 740.000 euro leggi anche Come investire in Rolex: consigli, guida completa

Classique Doppio Tourbillon Quai de l’Horloge di Bregeut Il 26 giugno 1801, Abraham-Louis Breguet inventò il tourbillon. Per onorare questa pietra miliare, il marchio che porta il suo nome ha lanciato un orologio da polso in oro rosa da 46 mm dotato non di uno, ma di due meccanismi rotanti. Una serie di tecniche artigianali sul movimento 588N2 (740 componenti in tutto!) riflettono oltre 250 anni di tradizione orologiera. Includono un motivo guilloché completamente nuovo che ricorda le onde sonore applicato alla platina principale rotante in oro rosa e al ponte in oro rodiato sottostante. C’è anche un’incisione sul retro del movimento che raffigura una vista aerea del laboratorio di Abraham-Louis Breguet al 39 Quai de l’Horloge a Parigi e dettagli smussati a mano che parlano dell’approccio del marchio alla finitura. Prezzo: 676.000 euro.

Roger W. Smith Series 2 Si tratta di uno dei modelli più rappresentativi del brand Smith, con la peculiarità dell’elegante layout del quadrante a spiazzare subito chi lo osserva. Inoltre, degni di nota sono il movimento a carica manuale e la tradizionale costruzione inglese. Una platina a tre quarti e un bilanciere a spirale libera con rifiniture a mano impreziosiscono questo accessorio davvero pregiato. Eccellenza meccanica, stile intramontabile nel design e maestria nella precisione spiccano in questo orologio. Prezzo: oltre 460.00 euro.

1815 Rattrapante Perpetual Calendar in Oro Bianco di A. Lange & Söhne In edizione limitata di 100 pezzi, questo orologio sposa un cronografo rattrapante con una complicazione completa del calendario perpetuo, creando uno dei pezzi più complessi del marchio. La cassa in oro bianco con quadrante color salmone è molto chic. Prezzo (non ufficializzato) di circa 300.000 euro.