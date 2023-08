Come investire in Rolex: consigli, guida completa

Se sei un appassionato di orologi di lusso e desideri scoprire come investire in Rolex, sei nel posto giusto.

I Rolex hanno guadagnato una popolarità incredibile nel mondo degli investimenti, attirando sia appassionati che investitori. Questa popolarità è dovuta alla loro straordinaria capacità di mantenere il valore nel tempo e, in alcuni casi, di aumentare il prezzo nel corso degli anni, nonostante vengano utilizzati quotidianamente dai proprietari.

La combinazione di design senza tempo, prestigio e affidabilità rende i Rolex un investimento desiderabile per gli appassionati e gli investitori in cerca di oggetti di valore che possano fornire un ritorno duraturo.

Ma non tutti gli orologi Rolex sono uguali in termini di potenziale investimento.

Solo alcuni modelli, caratterizzati da una combinazione unica di prestigio e caratteristiche, possono essere considerati autentici investimenti «blue-chip».

In questa guida completa (e aggiornata al 2023) scoprirai tutto quello che c’è da sapere per scegliere i migliori Rolex da investimento.

Perchè investire in Rolex

Ci sono almeno 4 validi motivi per investire in Rolex.

Convenienza : i Rolex sono relativamente convenienti rispetto ad altri orologi di lusso svizzeri. Per esempio, il prezzo di un Rolex Oyster Perpetual entry-level da 36 mm è di circa 3.900 euro , ma un Rolex vintage può essere acquistato per meno della metà. Al contrario, il modello entry-level di Vacheron Constantin, il FiftySix, parte da 11.500 euro, mentre un Patek Philippe Aquanaut parte da 59.000 euro . Questa caratteristica li rende più accessibili a un pubblico più vasto rispetto ad altre marche prestigiose. Inoltre, la notevole popolarità e il riconoscimento del marchio di Rolex sono il risultato di un'aggressiva strategia di marketing, che ha reso il marchio sinonimo di orologi di lusso.

Scarsità : un altro motivo per cui gli investitori scelgono i Rolex è la loro crescente scarsità sul mercato. Nonostante una produzione annuale di un milione di orologi, la domanda supera l'offerta, creando liste d'attesa e aumentando l'appetibilità di alcuni modelli. Questa scarsità ha portato a un aumento dei prezzi sul mercato degli orologi usati, facendo dei Rolex oggetti di investimento sempre più ambiti.

Valore : la notevole capacità dei Rolex di mantenere e, in alcuni casi, aumentare il loro valore nel tempo li rende un'opzione di investimento solida e promettente. Alcuni modelli hanno addirittura registrato apprezzamenti fino al 300% al momento dell'acquisto, confermando la loro posizione come un'opzione di investimento su cui puntare.

Fatturato dell'azienda: il fatturato di un'azienda orologiera è un indicatore significativo della sua posizione e rilevanza nel settore. L'alto fatturato i Rolex è un segnale positivo per gli investitori, poiché conferma la robustezza dell'orologio come oggetto di investimento e la sua prospettiva di apprezzamento nel tempo. Il rapporto annuale di Morgan Stanley sull'industria orologiera svizzera rivela che Rolex è saldamente in cima alla lista dei marchi leader, con un fatturato stimato di 5.200 milioni di franchi svizzeri, seguito da Omega (2.355 milioni di franchi) e Cartiet (1.837 milioni di franchi).

Come investire in Rolex

Ecco i passaggi da seguire passo dopo passo per comprare un Rolex:

Ricerca e valutazione: inizia facendo una ricerca approfondita sui modelli di Rolex disponibili e decide quale modello desideri acquistare. Valuta le varie opzioni, tra cui nuovi, usati e vintage, e prendi in considerazione il budget che sei disposto a spendere. Comprare un Rolex nuovo può tuttavia essere un’impresa ardua data la crescente difficoltà nel reperire modelli nuovi direttamente dal negozio. La lista d’attesa può essere molto frustrante, poiché è probabile che ci voglia molto tempo prima di ottenere l’orologio desiderato. Questa situazione ha costretto molti appassionati a cercare alternative, spingendo il mercato degli orologi usati e vintage. Rivenditori affidabili: scegli un rivenditore affidabile per l’acquisto del Rolex. Puoi rivolgerti a rivenditori autorizzati Rolex, case d’asta rinomate o rivenditori specializzati online in orologi usati e vintage. Autenticità: prima di effettuare l’acquisto, assicurati che l’orologio sia autentico. Chiedi al venditore di fornire certificati di autenticità e verifica il numero di serie dell’orologio per confermare che sia originale. Condizioni dell’orologio: valuta attentamente le condizioni dell’orologio. Controlla eventuali segni di usura, graffi o danni e assicurati che tutte le funzioni dell’orologio siano in perfetto stato di funzionamento. Prezzo e negoziazione: confronta i prezzi dell’orologio desiderato da diverse fonti e negozia il prezzo se possibile. Tieni presente che i Rolex sono oggetti di valore, quindi il prezzo può variare a seconda delle condizioni e della rarità del modello. Documentazione e garanzia: assicurati di ricevere la documentazione completa dell’orologio, inclusi i certificati di autenticità e la garanzia, se applicabile. Pagamento e consegna: effettua il pagamento in modo sicuro e assicurati di ricevere una ricevuta o una prova di acquisto. Organizza la consegna dell’orologio in modo sicuro e protetto. Verifica finale: una volta ricevuto l’orologio, effettua una verifica finale per assicurarti che tutto sia conforme alle tue aspettative. Controlla ancora una volta l’autenticità e il funzionamento dell’orologio.

Seguendo questi passaggi, potrai acquistare il tuo Rolex in modo sicuro e soddisfacente, godendo di un prestigioso segnatempo che potrà diventare un investimento di valore nel tempo.

Rolex, 10 modelli da comprare

Il catalogo Rolex offre una vasta selezione di orologi classici, alcuni dei quali sono diventati pezzi da collezione. Ma quale Rolex rappresenta il miglior investimento? E quale modello mantiene meglio il suo valore nel 2023? Per rispondere a queste domande e molto altro, presentiamo una lista di 10 Rolex che conservano il loro valore nel tempo e si apprezzano costantemente.

Rolex Milgauss: lanciato negli anni ’50 per medici e scienziati che lavorano in ambienti elettromagnetici, il Milgauss presenta un design unico con vetro colorato e una caratteristica lancetta dei secondi a forma di fulmine arancione. È tra i Rolex che meglio mantengono il loro valore e si appprezzano nel tempo. Orologi sportivi Rolex: i modelli sportivi professionali come Submariner, Daytona, Sea-Dweller, GMT-Master (II), Yacht-Master e Sky-Dweller sono tra i più popolari e apprezzati, soprattutto quelli d’epoca che si rivelano ottimi investimenti nel 2023. Rolex Daytona: il Rolex Daytona è un pezzo iconico e prezioso nel catalogo Rolex. Lanciato nel 1963 come cronometro ufficiale per i piloti, è un orologio robusto, impermeabile e in grado di misurare velocità fino a 400 km/h. Le versioni rare possono raggiungere prezzi elevati alle aste, come «The Unicorn» venduto a 5,9 milioni di euro nel 2021. I modelli con caratteristiche uniche e una produzione limitata mantengono il loro valore e sono considerati ottimi investimenti per gli appassionati di orologi. Rolex GMT Master e GMT Master II: il GMT-Master di Rolex è stato progettato per piloti e navigatori, con la capacità di visualizzare due fusi orari. Lanciato nel 1954 in collaborazione con Pan Am Airways, è diventato iconico con il suo quadrante «Pepsi» in bachelite rosso e blu. Il successivo GMT Master II ha introdotto funzionalità di regolazione dell’ora senza toccare i minuti e i secondi. Sia il GMT-Master che il GMT Master II sono considerati ottimi investimenti, con modelli rari che possono raggiungere prezzi elevati alle aste grazie alla loro rarità e funzionalità. Rolex Sea-Dweller (Ref: 16660): apprezzato per la sua resistenza all’acqua e la valvola di fuga dell’elio, questo modello è diventato raro e prezioso sin dalla sua nascita nel 1967. Il modello Ref: 16660 del 1978 con valvola di sfogo dell’elio potenziata e vetro zaffiro, è particolarmente apprezzato per la sua rarità e funzionalità. Rolex Submariner: lanciato nel 1954, è uno dei più famosi orologi subacquei, amato da appassionati e celebrità. Con resistenza alla compressione e una profondità garantita fino a 200 metri, il Submariner è un classico Oyster Perpetual e un ottimo investimento. È noto anche per essere l’orologio preferito di James Bond nei film. I prezzi di rivendita variano da 6.500 euro a 647.000 euro a seconda della rarità. Rolex Day-Date: conosciuto come «President Watch», è associato a potere e prestigio grazie alla sua costruzione in oro e platino. Disponibile in diverse finiture e materiali preziosi, tra cui il platino, ma le versioni più ricercate dai collezionisti sono quelle degli anni ’70 e ’80 con quadranti Stella. Il modello Day-Date 40 costa circa 40.000 euro. Rolex Yacht-Master: cronografo unico con memoria meccanica. Lanciato nel 1992, il Rolex Yacht-Master è progettato per le regate e competizioni veliche e rappresenta uno dei migliori Rolex da acquistare come investimento nel 2023. Rolex Air King: l’Air King è stato creato nel 1945 per i piloti ed esploratori. Resta l’ultimo della serie «Air». Offre un design distintivo e viene prodotto in vari metalli con prezzi che variano da 2.000 euro a 23.700 euro. Rolex Explorer: progettato per esploratori e aviatori, l’Explorer è noto per la sua robustezza e leggibilità anche in condizioni estreme. Lancette e numeri luminosi offrono visione notturna, e l’acciaio 904L di Rolex garantisce durabilità. Introdotto nel 1953, l’Explorer è leggibile anche in condizioni buie. Con prezzi di circa 5.000 euro per un modello usato, è considerato un buon investimento.

Questi sono solo alcuni dei Rolex che si sono dimostrati investimenti sicuri nel tempo, ma ricordate sempre di fare una ricerca approfondita prima di acquistare qualsiasi orologio. Controllate le condizioni, l’autenticità e la rarità dell’orologio per fare un acquisto sicuro e soddisfacente.

Rolex che potrebbero apprezzarsi di più

Secondo un’analisi di Chrono24, sono questi i Rolex che potrebbero aumentare di più il loro valore nel 2023:

Il Rolex GMT-Master II Ref. 16710, prodotto dal 1989 al 2007, è un’ottima scelta per gli investitori. Con varie versioni, tra cui lunette Pepsi o Coca-Cola e sostanze luminescenti trizio o SuperLumiNova, offre uno stile classico. I prezzi partono da poco più di 10.000 euro.

Rolex GMT-Master II Ref. 16710 Fonte Rolex

Il Rolex Submariner Ref. 16610, prodotto dal 1988 al 2010, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e un potenziale di investimento. Rispetto ai modelli moderni con lunette in ceramica, il ref. 16610 è più conveniente, con prezzi a partire da 8.500 euro. Le versioni con trizio possono essere apprezzate dai collezionisti di orologi vintage.

Rolex Submariner Ref. 16610 Fonte Rolex

Il Rolex Datejust Ref. 16234, lanciato nel 1988, offre un’ottima opzione per entrare nel mondo Rolex con un prezzo accessibile. Con una cassa in acciaio inox di 36 mm e una lunetta zigrinata in oro bianco, presenta un look retro con funzionalità moderne, grazie al calibro 3135 e al vetro zaffiro. Disponibile in diverse configurazioni del quadrante, i prezzi variano da 4.500 a 8.500 euro, rendendolo una scelta attraente per chi cerca uno stile vintage senza dover spendere una fortuna.

Datejust Rolex Fonte Rolex

Il Rolex Explorer II Ref. 16570 è un’ottima opportunità di investimento, disponibile a partire da circa 6.500 euro. Lanciato nel 1989 e prodotto per 22 anni (ora sostituito da un modello più grande con Ref. 216570), presenta miglioramenti tecnologici significativi rispetto ai modelli precedenti. Con varie versioni di quadranti, migliorie alla luminescenza e un calibro 3185/3186, si prevede un aumento del valore nel tempo. Confrontando i prezzi con i modelli Explorer II più recenti, rappresenta un vero affare per gli acquirenti attenti al valore che possono acquistare questo modello a partire da 6.500-7.500 euro.

Rolex Explorer II Ref. 16570 Fonte Rolex

Il Rolex Explorer II Ref. 1655, introdotto nel 1971, presenta un design unico con una lunetta di 24 ore e lancetta supplementare per un secondo fuso orario. Il quadrante particolare è apprezzato nonostante la complessità. I prezzi partono da 20.000-25.000 euro e potrebbero aumentare nel tempo.