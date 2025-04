Questi orologi di lusso saranno presto all’asta, ecco come partecipare

Come investire in borsa?

Ben 350 orologi di lusso saranno messi all’asta dal 14 al 24 aprile. Si tratta di modelli sequestrati nel 2016 su un treno diretto a Parigi ad un cittadino giapponese. A 10 anni di distanza, ora che gli orologi sono diventati di proprietà dello Stato, si procederà con la vendita all’asta.

L’origine di questa storia è alquanto curiosa. Siamo nel 2016 quando alla stazione di Domodossola su un treno notte partito da Milano e diretto a Parigi, la Guardia di Finanza e i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fermano, mentre dormiva in una cuccetta, un cittadino giapponese che viaggiava con due grosse valigie. All’interno vi trovano nascosti 350 orologi dal valore stimato di circa 1,5 milioni di euro. Per la precisione 334 Rolex, 14 Omega, un Bulgari e un Patek Philippe da 38.650 euro.

Orologi originali e non di provenienza illecita come provento di furti. Si tratta di modelli di seconda mano corredati da certificato di garanzia e da cartellino con il prezzo, che secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane, era esattamente pari alla metà del reale valore.

Non sapendo spiegarne la provenienza e il motivo del viaggio a Parigi, il cittadino giapponese è stato denunciato per contrabbando e per l’illegale introduzione dei beni nel territorio dello Stato. La vicenda, coordinata dalla Procura di Verbania, è finita in Tribunale dove il soggetto è stato condannato al pagamento di una sanzione di oltre mezzo milione di euro oltre alla confisca dei beni sequestrati. Con sentenza divenuta definitiva e irrevocabile, gli orologi sono diventati di proprietà dello Stato. L’Ufficio delle Dogane ha affidato la vendita mediante pubblico incanto dei beni confiscati, all’Istituto vendite giudiziarie di Torino. La vendita verrà effettuata online dal 14 al 24 aprile 2025.