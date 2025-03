Un nuovo shock cinese sta distruggendo posti di lavoro in tutto il mondo

Come investire in borsa?

Dai dazi di Trump alla guerra commerciale allargata fino all’invasione dei prodotti cinesi a basso costo, sono tanti i fattori che stanno rivoluzionando l’economia globale. Perché, soprattutto in Asia, si parla di un “nuovo shock cinese” in grado di innescare licenziamenti e crisi produttive?

Gli eventi “bellicosi” a cui stiamo assistendo sono tutti concatenati e concorrono a creare insicurezza economica. Come esplorato in una piccola inchiesta di Bloomberg, dall’Indonesia al Messico, le perdite di posti di lavoro potrebbero aumentare con i dazi di Trump che costringono la Cina a dirottare le sue esportazioni altrove.

Cercando di riequilibrare il commercio tra Stati Uniti e Cina e riportare a casa i posti di lavoro nel settore manifatturiero, Trump ha imposto tariffe sulla Cina durante il suo primo mandato, che sono state mantenute in vigore dall’amministrazione Biden. I produttori cinesi hanno dovuto cercare mercati alternativi, mentre alcuni hanno spostato la produzione in altri Paesi per eludere i dazi. Con conseguenze che iniziano a farsi sentire, mentre l’imposizione di tariffe è solo all’inizio.

Cos’è il nuovo shock Cina che minaccia l’Asia? L’indonesia, più grande economia del Sud-est asiatico, ha perso circa un quarto di milione di posti di lavoro nel settore tessile e dell’abbigliamento negli ultimi due anni, secondo l’Indonesia Fiber and Filament Yarn Producer Association. La stima è di un altro mezzo milione di posti di lavoro a rischio nel 2025, cancellando di fatto uno su quattro posti di lavoro nel settore nel giro di pochi anni. Quel ritmo è notevolmente più veloce dello “shock cinese” che ha causato la perdita di ben 2,4 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti dal 1999 al 2011. “Questo è China Shock 2.0 o China Shock 3.0”, afferma Gordon Hanson, professore di politica urbana alla Harvard Kennedy School e uno degli autori del documento di ricerca che ha coniato il nome del fenomeno.“ La Cina ha questa immensa capacità manifatturiera e le merci devono andare da qualche parte”. La lezione dell’esperienza statunitense, ha aggiunto, è che “c’è una risposta politica a tutto questo. La gente si arrabbia”. Lo svuotamento delle economie locali nel cuore americano ha contribuito infatti all’ascesa di Donald Trump come forza politica. Ora tocca all’Asia e ai Paesi emergenti. Il dragone, minacciato dalle tariffe americane in aumento, cerca mercati dove vendere le sue abbondanti merci. L’aumento delle esportazioni è diventato ancora più urgente quando il presidente Xi Jinping ha preso misure per sgonfiare una bolla immobiliare. Ha quindi aumentato gli investimenti nel settore manifatturiero per sostenere l’economia, spingendo il surplus commerciale della Cina a un massimo storico di poco meno di 1 trilione di dollari nel 2024. Mentre il Governo di Xi ha segnalato la sua intenzione di spostare l’economia maggiormente verso i consumi, quest’anno saranno comunque necessarie esportazioni robuste per raggiungere un ambizioso obiettivo di crescita di circa il 5%. L’impatto in Indonesia si sta facendo sentire così come in altre economie emergenti, e non può che peggiorare: Trump ha minacciato di aumentare ulteriormente i dazi sulla Cina, dopo averli alzati del 20% da quando è entrato in carica a gennaio. Ciò significa che gli esportatori del dragone, di gran lunga i più competitivi al mondo, stanno cercando di sostituire gli ordini persi, una dinamica che rischia di scatenare un flusso ancora più grande di beni cinesi in tutto il mondo. La ricerca di Bloomberg Economics mostra che la Cina è riuscita più o meno a mantenere la sua quota di esportazioni globali nonostante un forte calo della sua quota di importazioni totali degli Stati Uniti dal primo mandato di Trump. Dal 2017, molte economie emergenti hanno visto i loro acquisti dalla Cina aumentare sostanzialmente, portando il suo surplus commerciale di beni manifatturieri a livelli storici. Sebbene una buona parte di questa cifra sia costituita da prodotti finiti come cellulari, vestiti ed elettrodomestici di fabbricazione cinese, si è registrato anche un aumento delle importazioni di parti e materiali destinati alle fabbriche che producono beni da esportare negli Stati Uniti, a dimostrazione del fatto che i dazi di Trump hanno innescato un cambiamento nelle catene di approvvigionamento globali.