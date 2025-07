Con il sempre più frequente utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mondo professionale, la preoccupazione dei lavoratori di molti settori sta crescendo notevolmente.

La paura è che, in un futuro prossimo, l’AI sia in grado di sostituire completamente l’essere umano nelle sue mansioni, con il rischio che una grande fetta della popolazione mondiale rimanga senza lavoro.

Tuttavia, un esperimento condotto dalla startup di intelligenza artificiale Anthropic ha dimostrato che l’AI può sbagliare ancora - e molto. Almeno nel management.

Fondata nel 2021 da un gruppo di ex ricercatori di OpenAI, Anthropic ha sviluppato Claude, un modello di AI generativa molto simile a ChatGPT.

Quando i dipendenti si recavano ad acquistare una bibita, era possibile interagire con Claude (ribattezzato scherzosamente dagli impiegati “Claudius”) tramite un iPad per formulare richieste come, ad esempio, «vorrei che questo frigorifero offrisse Orangina».

L’AI ha avuto le “allucinazioni”

In seguito, la questione si è fatta inquietante: Claude ha iniziato a mostrare chiari segnali di perdita di contatto con la realtà. Tra gli episodi surreali a cui hanno assistito i dipendenti, c’è stata una conversazione tra l’AI e Sarah, un’impiegata inesistente.

Per peggiorare ulteriormente la situazione, quando uno dei dipendenti gli ha fatto notare l’errore, L’AI ha rifiutato di ammettere le proprie colpe e ha minacciato di licenziarlo. Ma non finisce qui: Claude ha affermato di essersi recato con le «proprie gambe» (che, come sappiamo, sono inesistenti) presso il 742 di Evergreen Terrace, l’indirizzo fittizio dove vive la famiglia Simpson nella celebre serie animata americana The Simpsons.