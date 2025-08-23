Quello che stiamo vivendo è un periodo di grande pressione per gli esperti di sicurezza informatica. L’intelligenza artificiale, oltre a cambiare le nostre abitudini quotidiane e a stravolgere il mondo del lavoro e dell’istruzione, si sta rivelando un terreno particolarmente fertile per gli hacker per elaborare truffe sempre più raffinate e pericolose.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia di una truffa basata sul nuovo tool di Google AI Overview, ovvero il servizio che fornisce brevi risposte di testo a chi usa il motore di ricerca online.

Gli hacker hanno capito come utilizzare l’algoritmo per rubare soldi ad alcuni ignari utenti in cerca di informazioni.

Vediamo cosa è successo e come possiamo provare a difenderci dagli attacchi informatici di questo tipo.

Come funziona la truffa di AI Overview Qualche giorno fa un utente statunitense ha cercato su Google il recapito telefonico di una compagnia di crociere. La risposta gliel’ha fornita AI Overview in pochi secondi. Purtroppo, però, il numero non era quello dell’agenzia, ma bensì quello di una rete di truffatori. Truffatori che sono riusciti a spacciarsi per addetti all’assistenza dell’azienda e a ottenere dall’utente le informazioni sulla sua carta di credito. Il giorno successivo è arrivata la beffa. L’estratto conto si è riempito di pagamenti mai effettuati e l’utente è stato costretto a bloccare la carta. Il grosso problema, al di là del danno economico subito, è il meccanismo che ha portato AI Overview a fornire all’utente il numero falso. Sembra infatti che gli hacker abbiano usato una tecnica di truffa chiamata “data poisoning”. Ovvero hanno inserito il loro numero falso all’interno di moltissimi siti turistici, portali, forum e piattaforme di viaggi per renderlo “plausibile” come risultato di ricerca all’algoritmo dell’intelligenza artificiale.