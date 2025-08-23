Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Tutti i modi in cui gli hacker usano l’intelligenza artificiale per truffare le persone

Andrea Fabbri

23 Agosto 2025 - 00:22

Brutte notizie sul fronte della sicurezza informatica. Gli hacker stanno imparando a violare gli algoritmi dell’intelligenza artificiale. Vediamo come

Tutti i modi in cui gli hacker usano l’intelligenza artificiale per truffare le persone

Seguici su

Quello che stiamo vivendo è un periodo di grande pressione per gli esperti di sicurezza informatica. L’intelligenza artificiale, oltre a cambiare le nostre abitudini quotidiane e a stravolgere il mondo del lavoro e dell’istruzione, si sta rivelando un terreno particolarmente fertile per gli hacker per elaborare truffe sempre più raffinate e pericolose.

Pochi giorni fa è arrivata la notizia di una truffa basata sul nuovo tool di Google AI Overview, ovvero il servizio che fornisce brevi risposte di testo a chi usa il motore di ricerca online.

Gli hacker hanno capito come utilizzare l’algoritmo per rubare soldi ad alcuni ignari utenti in cerca di informazioni.

Vediamo cosa è successo e come possiamo provare a difenderci dagli attacchi informatici di questo tipo.

leggi anche

Sta girando una delle truffe informatiche più pericolose della storia. Ecco cosa rischi 
Sta girando una delle truffe informatiche più pericolose della storia. Ecco cosa rischi 

Come funziona la truffa di AI Overview

Qualche giorno fa un utente statunitense ha cercato su Google il recapito telefonico di una compagnia di crociere. La risposta gliel’ha fornita AI Overview in pochi secondi.

Purtroppo, però, il numero non era quello dell’agenzia, ma bensì quello di una rete di truffatori. Truffatori che sono riusciti a spacciarsi per addetti all’assistenza dell’azienda e a ottenere dall’utente le informazioni sulla sua carta di credito.

Il giorno successivo è arrivata la beffa. L’estratto conto si è riempito di pagamenti mai effettuati e l’utente è stato costretto a bloccare la carta.

Il grosso problema, al di là del danno economico subito, è il meccanismo che ha portato AI Overview a fornire all’utente il numero falso.

Sembra infatti che gli hacker abbiano usato una tecnica di truffa chiamata “data poisoning”. Ovvero hanno inserito il loro numero falso all’interno di moltissimi siti turistici, portali, forum e piattaforme di viaggi per renderlo “plausibile” come risultato di ricerca all’algoritmo dell’intelligenza artificiale.

Come proteggersi dagli attacchi basati sull’intelligenza artificiale

Che il problema sia grave e ancora da comprendere in tutte le sue possibili sfaccettature, lo conferma la stessa Google che, una volta ricevuta la notizia della truffa ha annunciato che intensificherà i controlli sui contenuti falsi provvedendo a rimuoverli nel minor tempo possibile.

Resta il fatto che il meccanismo del data poisoning sia quasi impossibile da scovare nei tempi necessari a evitare le truffe. Il web è troppo vasto per essere scandagliato in ogni suo angolo ed è molto complicato “istruire” gli algoritmi di intelligenza artificiale per capire se una notizia è vera o falsa.

In attesa di sistemi di riconoscimento dei falsi più efficaci, abbiamo una sola strada da prendere per difenderci da eventuali tentativi di truffa: non fidarsi ciecamente di tutto ciò che ci propone l’intelligenza artificiale.

Prima di fornire con leggerezza i nostri dati personali, il numero di carta e le credenziali bancarie, effettuiamo più di una verifica sulle informazioni fornite e proviamo a consultare direttamente i canali o i siti ufficiali dei servizi o delle aziende a cui ci rivolgiamo.

5 minuti di tempo speso in più per una ricerca di conferma potrebbero salvare i risparmi che abbiamo faticosamente accumulato.

leggi anche

Attenzione se arriva questa mail. Sembra autentica ma è una truffa pericolosa
Attenzione se arriva questa mail. Sembra autentica ma è una truffa pericolosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Google
# Hacker
# Intelligenza artificiale
# Truffa

Iscriviti a Money.it

FT logo

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

Gli errori umani che confondono l’intelligenza artificiale: come usiamo male i chatbot

Il modo in cui gli utenti usano un prodotto nel mondo reale può divergere (…)

2 agosto 2025

Pub britannici in ripresa: tra crisi, evoluzione e nuove opportunità di investimento

I pub del Regno Unito, colpiti da tasse e cambiamenti sociali, resistono con (…)

30 luglio 2025

Selezionati per te

Google conferma l'aggiornamento di Gmail, ora 3 miliardi di utenti devono decidere

Computer e Internet

Google conferma l’aggiornamento di Gmail, ora 3 miliardi di utenti devono decidere
Gmail cambia tutto, 3 miliardi di utenti devono decidere subito

Computer e Internet

Gmail cambia tutto, 3 miliardi di utenti devono decidere subito

Correlato