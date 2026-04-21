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Tutti gli scioperi di maggio 2026 tra trasporti, aerei, treni, bus, scuola e sanità. Il calendario

Laura Pellegrini

21 Aprile 2026 - 15:29

Diverse mobilitazioni in un mese. Anche a maggio 2026 sono previsti scioperi e manifestazioni in tutta Italia: a rischio i mezzi pubblici e servizi essenziali.

Tutti gli scioperi di maggio 2026 tra trasporti, aerei, treni, bus, scuola e sanità. Il calendario

Maggio sarà un mese di fuoco per le manifestazioni in programma in tutta Italia: sono già stati fissati cinque scioperi generali che riguardano trasporti, scuola, sanità e servizi essenziali. A fermarsi saranno dipendenti pubblici e privati di diversi settori produttivi, mettendo a rischio non solo gli spostamenti con i mezzi pubblici, ma anche i servizi essenziali come la scuola, la sanità e gli uffici pubblici.

Le mobilitazioni, tra proteste di categoria e scioperi generali, coinvolgeranno dirigenti scolastici, insegnanti e personale Ata (amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici), ma anche forze dell’ordine, funzionari amministrativi e altri lavoratori pubblici e privati.

Ecco il calendario degli scioperi di maggio 2026 con tutte le date e le informazioni utili per chi viaggia con i mezzi pubblici. Orari, fasce di garanzia e servizi sospesi.

Sciopero generale 1° maggio 2026: manifestazioni in tutta Italia

Si parte dal 1° maggio 2026 con uno sciopero generale del personale dipendente pubblico e privato: sono coinvolti sanità, istruzione, ricerca, vigili del fuoco (solo il turno del mattino) e settori privati. Restano invece esclusi i lavoratori per i quali sono già stati fissati altri scioperi in altre giornate: trasporto pubblico locale, ferroviario, aereo, marittimo e il settore scolastico.

La mobilitazione, fissata per l’intera giornata della Festa dei Lavoratori, ha un solo slogan: “Abbassare le armi e alzare i salari”. I sindacati, infatti, protestano contro la guerra e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Nella suddetta giornata potrebbero non essere garantiti tutti i servizi essenziali, mentre sono in programma numerose manifestazioni nelle principali piazze italiane.

Sciopero 4 maggio 2026 per gli appalti ferroviari

Lunedì 4 maggio 2026 si fermano i lavoratori di Elior, addetti ai servizi di ristorazione di Trenitalia: lo sciopero riguarderà solo mezza giornata di lavoro. In questa occasione potrebbero verificarsi disagi nella somministrazione di cibi e bevande a bordo dei treni nazionali.

Sciopero 5 maggio 2026: disagi al servizio ferroviario in Toscana

Il giorno seguente, 5 maggio, è indetto uno sciopero del servizio ferroviario in Toscana, promosso da OSR USB Lavoro Privato. Lo sciopero, della durata di 8 ore, riguarda in particolare il personale manutenzione della società RFI DOIT Firenze.

Potrebbero quindi verificarsi rallentamenti sulla rete regionale toscana a causa della sospensione delle attività tecniche.

Sciopero 7 maggio 2026 per il settore marittimo

Il 7 maggio 2026 si fermano per l’intera giornata i lavoratori del settore marittimo aderenti a USB Lavoro Privato: in questa giornata potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni e blocchi delle operazioni di carico, scarico, trasbordo e deposito delle merci.

Sciopero dei mezzi pubblici a Napoli: 9 e 10 maggio

Nel weekend del 9 e 10 maggio 2026 si fermano i mezzi pubblici di Napoli: lo sciopero indetto da ORSA Trasporti (Autoferro TPL) per l’Ente Autonomo Volturno (EAV) riguarda tutto il personale EAV di Napoli e provincia. La mobilitazione ha una durata complessiva di 24 ore, a partire dalle 19:31 di sabato 9 maggio e fino alle 19:30 di domenica 10 maggio.

Il servizio potrebbe subire ritardi o cancellazioni su tutte le tratte gestite da EAV, incluse le Linee Vesuviane (Circumvesuviana), le Linee Flegree (Cumana e Circumflegrea), la Metropolitana Nord (ex Alifana) e i servizi Autolinee. Trattandosi di un weekend, le fasce di garanzia standard per il trasporto pubblico locale domenicale prevedono solitamente servizi minimi dalle 07:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Sciopero 11 maggio 2026: aerei fermi in tutta Italia

Lunedì 11 maggio 2026 sarà un giornata nera per chi viaggia in aereo: sono previste mobilitazioni e scioperi che interessano il controllo del traffico aereo e la sicurezza negli scali romani.

I sindacati RSA FAST-CONFSAL-AV e RSA FILT-CGIL hanno indetto uno sciopero di 8 ore (dalle 10:00 alle 18:00) e una tranche da 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00) per il personale della società ENAV ACC Roma. Nella suddetta giornata potrebbero verificarsi ritardi, disagi e cancellazioni di voli in partenza e in arrivo nel centro Italia.

FAST-CONFSAL ha invece indetto uno sciopero di 4 ore (dalle 12:00 alle 16:00) per il personale della società ADR Security limitatamente agli aeroporti di Roma. Potrebbero verificarsi code prolungate ai varchi di sicurezza di Fiumicino e Ciampino. Si consiglia di arrivare in aeroporto con largo anticipo.

Sciopero nazionale dell’autotrasporto dal 25 al 29 maggio

Dopo la revoca dello sciopero dei camionisti dal 20 al 25 aprile - a causa dell’investimento di un uomo nel casertano - le associazioni di categoria hanno proclamato un ennesimo stop per i tir e i camionisti dal 25 al 29 maggio 2026. La protesta riguarda l’aumento dei prezzi dei carburanti e vuole spingere il Governo ad adottare misure urgenti per la categoria.

La mobilitazione è indetta da Unatras, che rappresenta il 90% delle imprese italiane, e riunisce CNA, Confartigianato e FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani.

Sciopero generale nazionale del 29 maggio 2026: stop a treni, aerei e autostrade

Il mese si chiude con un importante sciopero generale nazionale previsto per il 29 maggio 2026 che coinvolgerà quasi tutti i settori produttivi:

  • CUB Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore (dalle 00:00 alle 23:59) per il personale delle aziende del comparto aereo, aeroportuale, indotto e addetti all’handling (Assohandlers);
  • CUB, SGB, ADL Varese, SI-COBAS e USI-CIT hanno proclamato una astensione totale per il comparto ferroviario (dalle 21:00 del 28 maggio fino alle 21:00 del 29 maggio) e per i lavoratori delle autostrade (dalle 22:00 del 28 maggio alle 22:00 del 29 maggio).

Nella giornata di venerdì 29 maggio, quindi, si rischia una paralisi totale per i pendolari e per chi viaggia verso le località turistiche proprio durante l’ultimo weekend del mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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# Sanità
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