Quali sono i bonus su cui possono contare gli studenti universitari per l’anno accademico 2026/2027? L’istruzione universitaria rappresenta un investimento importante per il futuro dei giovani, ma comporta per le famiglie un impegno economico elevato. Per garantire il diritto allo studio e alleggerire l’onere delle tasse, dei trasporti e delle spese, la normativa mette a disposizione degli universitari una fitta rete di agevolazioni economiche e di sussidi diretti.

Dalle detrazioni per gli studenti universitari fuori sede all’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie grazie alla no tax area, dall’accesso alle borse di studio regionali agli sconti per gli abbonamenti per i trasporti, le opzioni messe in campo sono molteplici e rispondono al fabbisogno degli studenti e delle loro famiglie.

La maggior parte delle misure previste richiedono specifici requisiti di merito o della situazione economica del nucleo familiare, che si rileva grazie all’Isee Università.

L’avvio dell’anno accademico 2026/2027 è alle porte per migliaia di studenti universitari e le spese da sostenere per le famiglie sono molteplici. Vediamo tutte le agevolazioni che permettono di risparmiare, almeno in parte, grazie alla normativa per il diritto allo studio universitario.

Diritto allo studio universitario

Affrontare gli studi universitari, oltre a essere un impegno dal punto di vista dello studio, è anche un impegno economico che, in alcuni casi, può essere abbastanza elevato.

Si pensi allo studente che vive lontano dagli Atenei e che per studiare deve scegliere tra pendolarismo o trasferimento. Si tratta di una condizione che può essere presa in considerazione anche quando la facoltà scelta non si trova propriamente vicino alla località di residenza. In molti casi, quindi, oltre al costo della frequenza universitaria e dei libri, occorre considerare anche il costo dell’affitto di un appartamento o di una stanza per lo studente.

Per garantire a tutti il diritto allo studio universitario la normativa italiana prevede numerosi bonus per i giovani studenti e le loro famiglie che permettono di risparmiare sulle spese sostenute per la formazione.

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Esonero tasse universitarie

Per gli studenti universitari uno dei bonus più importanti è quello legato all’esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie. A dettare le regole e i limiti per l’applicazione della no tax area individuata dal decreto MUR 1014 del 21 agosto 2021.

Sono esonerati totalmente dal versamento delle tasse universitari gli studenti con Isee Università entro i 22.000 euro. Per gli studenti con Isee tra 22.000 euro e 30.000 euro sono riconosciute delle riduzioni significative sugli importi da pagare e nello specifico:

per studenti con Isee fino a 22.000 euro è previsto l’esonero integrale;

per studenti con Isee tra 22.000 e 24.000 euro la riduzione è pari all’80%;

per studenti con Isee tra 24.000 e 26.000 euro la riduzione è pari al 50%;

per studenti con Isee tra 26.000 e 28.000 euro la riduzione è pari al 25%;

per studenti con Isee tra 28.000 e 30.000 euro la riduzione è pari al 10%.

Ogni Ateneo è libero di aumentare le soglie di esenzione e proprio per questo è consigliato consultare il regolamento della propria Università.

Per gli studenti con invalidità superiore al 66% l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie è sempre riconosciuta, indipendentemente dall’Isee.

Molte Università italiane hanno deciso di alzare la no tax area oltre il limite fissato dal Ministero per prevedere l’esenzione totale dal pagamento delle tasse universitaria anche per chi ha un Isee superiore a 22.000.

Ne sono solo un esempio:

l’ Università di Pavia che ha portato la soglia di esenzione a 32.000 euro;

che ha portato la soglia di esenzione a 32.000 euro; l’ Università degli Studi di Milano statale che ha fissato la no tax area a 30.000 euro di Isee;

statale che ha fissato la no tax area a 30.000 euro di Isee; l’ Università Milano Bicocca che ha fissato la soglia di esenzione a 30.000 euro di Isee;

che ha fissato la soglia di esenzione a 30.000 euro di Isee; l’ Università di Parma che ha confermato la no tax area a 27.000 euro;

che ha confermato la no tax area a 27.000 euro; le Università di Salerno e Federico II si Napoli che offrono l’esonero, grazie a specifiche disposizioni locali, fino a 30.000 euro di Isee.

Borse di studio per studenti universitari

Un altro bonus molto importante per gli studenti universitari è quello legato al diritto allo studio universitario che consiste nel riconoscimento di borse di studio agli studenti meritevoli e con famiglie a basso reddito. Il beneficio è riconosciuto in base all’Isee e all’Ispe.

Per avere diritto all’esonero totale, come stabilito dal decreto MUR 176 del 10 febbraio 2026, è necessario avere un Isee fino a 28.339,88 euro e un Ispe fino a 61.608,48 euro.

Il decreto MUR 175 del 10 febbraio 2026, invece, fissa gli importi massimi riconosciuti con il diritto allo studio per l’anno accademico 2026/2027 sono pari a:

studenti fuori sede: euro 7.171,11;

studenti pendolari: euro 4.190,71;

studenti in sede: euro 2.890,16.

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Detrazione canone di locazione

Chi studia fuori sede, oltre alla spesa da sostenere per lo l’Ateneo, deve sostenere anche il costo dell’affitto nelle città più care per gli studenti universitari.

Per questa ulteriore spesa è riconosciuta una detrazione al 19% su un canone di locazione massimo di 2.633 euro l’anno che permette di avere una detrazione Irpef massima di 500 euro.

Per avere diritto al beneficio lo studente deve essere iscritto a un Ateneo che si trova in un Comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 km e in ogni caso l’Ateneo e la casa in affitto devono trovarsi in una diversa Provincia rispetto a quella di residenza.

Per gli studenti fuori sede, inoltre, sono previsti anche specifici bonus per l’affitto che possono essere ottenuti ogni anno presentando domanda, ma in questo caso il beneficio è legato all’Università che si frequenta. La graduatoria di accesso è basata sull’Isee, ma anche sull’età dello studente.

Detrazione spese universitarie

Un bonus che riguarda tutti gli studenti universitari è la detrazione al 19% di quanto speso per l’iscrizione e la frequenza dei corsi.Per gli studenti iscritti a una Università statale è possibile portare in detrazione l’intera quota che si è corrisposta per le spese di frequenza.

Per chi è iscritto a un’Università non statale, invece, la detrazione si applica su un tetto massimo di spesa stabilito annualmente in base agli importi medi dovuti per le Università statali e tiene conto dell’ubicazione geogrfica dell’Ateneo e dell’area tematica del corso.

Gli importi massimi detraibili sono stabiliti annualmente da un decreto del Ministero dell’Istruzione. Per il periodo di imposta 2025 (dichiarazione dei redditi 2026) le soglie per la detrazione sono riassunte nella seguente tabella:

AREA DISCIPLINARE SPESA DETRAIBILE NORD SPESA DETRAIBILE CENTRO SPESA DETRAIBILE SUD e ISOLE medica 3.600 euro 2.900 euro 2.650 euro sanitaria 4.100 euro 3.100 euro 3.050 euro scientifico-tecnologica 3.700 euro 2.900 euro 2.600 euro umanistico-sociale 3.200 euro 2.750 euro 2.550 euro

Come si individua in che area si trova l’Ateneo?

“Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;

“Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;

“Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Per chi è iscritto a specializzazione, dottorato e master le detrazioni sono ammesse su importi massimi stabiliti in base alla collocazione geografica dell’Ateneo e nello specifico: