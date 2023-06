Turchia: Erdoğan ha scelto il ministro delle Finanze. Ci sarà davvero la svolta?

Turchia ancora al centro della scena dopo la vittoria elettorale di Erdoğan. I riflettori sono tutti puntati sulla strategia economica in una nazione che finora ha allontanato gli investitori dopo una serie di decisioni molto discutibili su tassi e lotta all’inflazione.

La scelta del presidente di nominare Mehmet Şimşek come ministro delle Finanze è uno dei segnali più chiari che Erdoğan potrebbe cambiare rotta sulle politiche economiche non ortodosse, da molti accusate di aver fatto precipitare la lira ai minimi storici e innescare un’acuta crisi inflazionistica.

La valuta, però, è scesa di quasi l’1% lunedì durante la giornata asiatica, indebolendosi oltre 21 per dollaro, in una traballante reazione iniziale alla nomina di Şimşek, personaggio ben visto a livello internazionale. La lira ha toccato quota 21,1 sul dollaro, poco sopra il minimo storico di 21,8 registrato la scorsa settimana.

Şimşek, 56 anni, ha conquistato la fiducia dei mercati durante i precedenti mandati come ministro delle finanze e vice primo ministro tra il 2009 e il 2018. Domenica ha detto che il Paese non ha altra scelta che tornare a una politica razionale. La Turchia può davvero cambiare pagina in economia?

Turchia: chi è il nuovo ministro delle Finanze e cosa può cambiare

Il presidente Erdoğan ha nominato Şimşek, un ex stratega di Merrill Lynch, come suo nuovo ministro del Tesoro e delle Finanze. Il debito in dollari e le azioni della Turchia sono aumentati nell’ultima settimana nelle crescenti aspettative del suo arrivo.

Mentre rimangono dubbi sulla capacità di Şimşek di dare una repentina svolta alla politica turca, molti investitori ripongono in lui speranze per invertire i modelli economici non convenzionali di Erdoğan, accusati di un esodo degli investitori e della peggiore crisi inflazionistica degli ultimi decenni.

Nelle sue prime osservazioni dopo la nomina, Şimşek ha segnalato un ritorno alla “normalità”.

“La Turchia non ha altra scelta che tornare a una politica razionale”, ha detto alla cerimonia di consegna ad Ankara. “Trasparenza, prevedibilità, coerenza e compatibilità con le norme internazionali saranno i principi fondamentali”.

Secondo gli strateghi di Citigroup, tra cui Donato Guarino, i mercati prezzano sempre più il ritorno del presidente Erdoğan all’ortodossia.

“La speranza è che lui (Şimşek) possa riportare l’ortodossia economica tanto necessaria e interagire con il mercato in modo più efficace”, ha affermato Mohammed Elmi, senior portfolio manager per il reddito fisso dei mercati emergenti presso Federated Hermes.

L’inflazione annua dei prezzi al consumo in Turchia ha raggiunto un picco di 24 anni oltre l’85% l’anno scorso, e si è attestata al 44% ad aprile, segno che era necessaria un’ulteriore stretta monetaria, secondo Elmi.

“Un semplice ritorno a una politica economica credibile potrebbe portare a un netto cambiamento nell’attrattiva per gli investimenti della Turchia”, ha affermato l’esperto.

Mehmet Şimşek ha chiesto un ritorno alle “norme internazionali” nel suo primo discorso da quando è diventato ministro delle Finanze. Secondo Bahar Baziki, economista, la sua enfasi sulla razionalità e sulla necessità di stabilità dei prezzi suggerisce che potrebbe sostenere aumenti dei tassi prima di quanto avevamo previsto.

“Il nostro caso base per un aumento è ancora ottobre, ma ora c’è il rischio che i rialzi possano iniziare prima. La spinta di Şimşek per il ritorno alle politiche ortodosse aumenta anche la probabilità che l’attuale governatore della banca centrale venga sostituito”, ha suggerito.

Negli ultimi giorni, nella speranza che il presidente turco facesse una scelta oculata e non ostile nella nomina alle Finanze, i mercati si erano mossi con cauto ottimismo.

Negli ultimi giorni le obbligazioni turche in dollari hanno sovraperformato la maggior parte dei titoli omologhi dei mercati emergenti. Il principale indice azionario del Paese ha guadagnato il 12% la scorsa settimana, chiudendo la performance più forte da ottobre.

Il rendimento extra richiesto dagli investitori per detenere il debito in dollari della Turchia rispetto ai Treasuries statunitensi si è ridotto di oltre 80 punti base nella settimana, secondo un indice JPMorgan Chase. Il rendimento dei titoli con scadenza 2047 è sceso di 12 punti base nei primi scambi di Londra di lunedì, al 9,1%.

I costi assicurativi turchi per insolvenza, nel frattempo, sono scesi di oltre 100 punti base la scorsa settimana, portando i credit default swap a cinque anni a 554 punti base venerdì.

Tutti i dubbi sulla stabilità in Turchia

Una volta che l’euforia si placherà, gli investitori staranno attenti su come si comporterà il presidente turco e se cederà l’autorità nella gestione dell’economia, dopo aver cacciato tre governatori delle banche centrali dal 2019 alla ricerca di tassi di interesse più bassi.

“Mehmet Şimşek ha molta credibilità presso il pubblico degli investitori globali”, ha affermato Todd Schubert, responsabile della ricerca sul reddito fisso presso Bank of Singapore con sede a Dubai. “Naturalmente, la domanda è quanto sarà libero da altre influenze.”

Bisogna ricordare che il predecessore di Şimşek, Nureddin Nebati, ha perseguito una strategia di “lirizzazione” in cui il governo ha intrapreso un numero sempre maggiore di misure per spingere le imprese e i consumatori a non detenere valuta estera.

Le politiche, combinate con un forte calo quest’anno delle riserve di valuta estera della Turchia, hanno acuito le preoccupazioni degli investitori stranieri che sono fuggiti dai mercati del Paese negli ultimi anni.

Ora, ci sono segnali che la banca centrale stia facendo un passo indietro rispetto ai suoi costosi interventi di protezione della lira. La valuta è crollata di oltre l’1% al minimo storico di 21,16 contro il dollaro lunedì, aggiungendosi a una perdita del 4,6% rispetto alla scorsa settimana. Tuttavia, Goldman Sachs Group vede aumentare la pressione sulla valuta, rivedendo la sua stima a 12 mesi sulla lira a 28 per dollaro, da una precedente previsione di 22.