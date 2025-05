Trump rinomina il VE Day ignorando il contributo europeo alla vittoria

Revisionismo storico o propaganda?

L’annuncio di Donald Trump di rinominare l’8 maggio, il “Giorno della Vittoria in Europa" (VE Day), in “Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale” ha sollevato polemiche immediate.

Dietro una decisione apparentemente simbolica si cela un’operazione di riscrittura storica che punta a valorizzare esclusivamente il ruolo degli Stati Uniti nella sconfitta del nazismo, ignorando il contributo fondamentale delle forze alleate europee e dell’Armata Rossa. Trump ha affermato che “nessuno ci è stato vicino in termini di forza, coraggio o brillantezza militare”, una dichiarazione che rimuove deliberatamente la complessità della vittoria alleata, riducendola a una narrazione americanocentrica.

La scelta di eliminare i riferimenti all’Europa, così come la decisione parallela di ridefinire la fine della Prima Guerra Mondiale come “Giorno della Vittoria per la Prima Guerra Mondiale” al posto del tradizionale Giorno dell’Armistizio, rappresenta più di un cambiamento semantico. È un messaggio politico preciso, coerente con il tono isolazionista e nazionalista che ha contraddistinto l’amministrazione Trump.

Le implicazioni di questa scelta vanno ben oltre la cronaca. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Una vittoria tutta americana: la narrazione unilaterale di Trump La decisione di Trump di rinominare il VE Day riflette una visione storica unilaterale, che riduce il contributo internazionale nella Seconda Guerra Mondiale al solo ruolo degli Stati Uniti. La nuova denominazione, "Giorno della Vittoria per la Seconda Guerra Mondiale", cancella il riferimento all'Europa e con esso l'importanza dell'azione congiunta di inglesi, francesi, polacchi e russi. È un atto simbolico ma significativo, che si inserisce perfettamente nella linea politica trumpiana: una continua esaltazione della forza militare americana, accompagnata dalla riduzione e svalorizzazione degli alleati. Le parole del presidente "abbiamo vinto entrambe le guerre, nessuno ci è stato vicino" sono un chiaro esempio di questo approccio. Viene ignorato il sacrificio di nove milioni di soldati sovietici, rispetto ai circa 400.000 americani caduti nel conflitto. Viene cancellato il ruolo cruciale della Resistenza in Europa (e quindi in Italia) e del coordinamento alleato durante lo sbarco in Normandia. È un tentativo di ridefinire la memoria storica in funzione di una glorificazione esclusiva del potere statunitense. Trump non è nuovo a simili mosse. Già in passato aveva tentato di organizzare parate militari ispirate a modelli autoritari, e più volte ha mostrato scetticismo verso gli accordi multilaterali. In questo contesto, il VE Day diventa un terreno ideologico su cui combattere un'altra battaglia: quella per rafforzare una narrativa patriottica in cui l'America è non solo leader, ma unico protagonista.