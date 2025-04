Trump contro Bezos, Casa Bianca accusa Amazon di propaganda con la Cina

Come investire in borsa?

Amazon alla fine non mostrerà i prezzi dei suoi prodotti aumentati a causa dei dazi. Alla fine è servita una telefonata di Donald Trump a Jeff Bezos - fondatore del colosso dell’e-commerce e secondo uomo più ricco al mondo stando alla classifica di Forbes - per far rientrare questa sorta di crisi emblematica del nervosismo che serpeggia negli Stati Uniti.

Nelle scorse ore Donald Trump ha telefonato al fondatore di Amazon, Jeff Bezos, dopo che è emersa la notizia che il colosso della vendita al dettaglio intendeva comunicare ai propri clienti il ​​costo dei dazi commerciali. In sostanza l’importo aggiunto in seguito alle tariffe sarebbe stato visualizzato accanto al prezzo totale di listino di ciascun prodotto.

Amazon ha affermato di aver valutato la possibilità di quantificare l’impatto per gli acquirenti che utilizzano Amazon Haul, un sito low cost lanciato negli Stati Uniti lo scorso anno per competere con Shein e Temu.

Nel giustificare la retromarcia a seguito della telefonata di Trump - che si sarebbe particolarmente arrabbiato secondo i media d’Oltreoceano -, l’azienda ha spiegato di aver deciso di non andare avanti in quanto l’idea non è mai stata presa in considerazione per la sua piattaforma principale.

Questa vicenda senza dubbio è emblematica della pressione che l’amministrazione Trump sta subendo a causa delle nuove tariffe sulle importazioni che, secondo gli analisti, porteranno a prezzi più alti per i consumatori e aumenteranno le possibilità di una recessione; un livello di nervosismo che è trapelato anche dalle dure parole della portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, che durante un punto stampa ha accusato Amazon di aver collaborato con la Cina.

