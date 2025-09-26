Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Trump annuncia dazi del 100% su farmaci, l’effetto sui mercati. Nuove tariffe anche su camion e su questi altri prodotti

Laura Naka Antonelli

26 Settembre 2025 - 07:11

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi su farmaci, camion e altri prodotti. I post sul suo social Truth. La data in cui scatteranno le tariffe.

Trump annuncia dazi del 100% su farmaci, l’effetto sui mercati. Nuove tariffe anche su camion e su questi altri prodotti

Seguici su

Nuovo annuncio di Donald Trump sui dazi. Con un annuncio pubblicato sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che imporrà dazi del 100% “su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato a meno che l’azienda non STIA COSTRUENDO il proprio impianto di produzione in America”.

Trump ha spiegato che per “STIA COSTRUENDO” intende dire “avviare i lavori per costruire (una fabbrica) e /o (la presenza di) una (fabbrica) in costruzione”.

Ciò significa, ha continuato Trump, che “non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione (dell’impianto) sia stata avviata”.

Dazi del 100% su farmaci e del 25% su camion pesanti. Ma non solo. Gli annunci di Trump su Truth

Nella giornata di oggi, venerdì 26 settembre 2025, Trump non si è limitato ad annunciare nuove tariffe sui farmaci. Il presidente ha comunicato anche che, sempre a partire dal 1° ottobre, scatteranno dazi del 25% sulle importazioni di camion pesanti. Motivo, proteggere “i nostri produttori”.

leggi anche

I dazi USA mettono a rischio il 4,3% dei posti di lavoro globali
I dazi USA mettono a rischio il 4,3% dei posti di lavoro globali

Così dal suo social Truth con un altro post, con cui ha annunciato dazi al 25% sui camion pesanti che gli Stati Uniti importano dall’estero:

“Al fine di proteggere i nostri grandi produttori di camion pesanti da una competizione esterna ingiusta, imporrò, a partire dal 1° ottobre del 2025, dazi del 25% su tutti i camion pesanti (Grandi!) costruiti in altre parti del mondo. Di conseguenza, le nostre aziende di grandi camion pesanti, come Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, e altre, saranno tutelate dall’ondata di interferenze esterne. Abbiamo bisogno che i nostri Autotrasportatori siano finanziariamente solidi e forti, per diverse ragioni, ma soprattutto per motivi di Sicurezza Nazionale!”.

Infine, nel bel mezzo di una carrellata di annunci che hanno confermato la guerra commerciale che Trump continua a portare avanti contro gli esportatori di tutto il mondo, nuovi dazi del 50% andranno a colpire “ tutti i mobili da cucina, i mobili da bagno e i prodotti correlati ”, ha annunciato ancora il presidente americano.

leggi anche

Trump ha iniziato una guerra contro l’Europa 7 mesi fa, secondo un report
Trump ha iniziato una guerra contro l'Europa 7 mesi fa, secondo un report

Effetto nuovi dazi Trump sui mercati, subito sell sulle azioni dei produttori di farmaci

Gli annunci di Trump sui nuovi dazi non potevano non avere conseguenze sulle azioni dei settori colpiti.

In evidenza sui mercati, in particolare sulle borse asiatiche, i cali dei titoli farmaceutici, con l’indice di riferimento del settore della borsa di Tokyo, il Topix Pharma, che è sceso subito a seguito dell’annuncio.

Sell sulle azioni dei gruppi giapponesi produttori di farmaci Daiichi Sankyo e Chugai Pharmaceutical. Ancora peggio Sumitomo Pharma, che ha visto le proprie azioni segnare un tonfo di oltre il 5%.

Smobilizzi sui titoli delle aziende produttrici di farmaci anche in Corea del Sud, come Samsung Biologics e SK Bio Pharmaceuticals, così come hanno puntato verso il basso le azioni dei gruppi farmaceutici quotati alla borsa di Hong Kong, Alibaba Health Information Technology e JD Health.

leggi anche

Dazi, ottimismo e rischio: l’illusione del rally di Wall Street con Trump
Dazi, ottimismo e rischio: l'illusione del rally di Wall Street con Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Donald Trump
# Farmaci
# Guerra commerciale
# Camion
# Dazi
# Arredamento

Iscriviti a Money.it

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis
FT logo

Il private equity cambia volto: meno élite, più retail

KKR e altri giganti del capitale privato modificano le regole per accogliere (…)

23 settembre 2025

L’arma segreta del XXI secolo? La forza della personalità e della disciplina

Il declino della disciplina e della tenacia tra i giovani minaccia carriere, (…)

19 settembre 2025

Il ritorno dei pulsanti sulle auto: quando l’innovazione fa marcia indietro

Mentre le auto diventano sempre più digitali, i costruttori tornano ai (…)

16 settembre 2025

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 26/09/2025 Trump vuole la pena di morte per il killer di Charlie Kirk. Sei d'accordo?
VOTA ORA

Selezionati per te

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde

Economia internazionale

BCE sulla prossima crisi finanziaria, è questa la bolla speculativa che spaventa davvero Lagarde
Classifica dei Paesi preferiti dai milionari, sorpresa Italia. Ecco dov'è in classifica

Economia internazionale

Classifica dei Paesi preferiti dai milionari, sorpresa Italia. Ecco dov’è in classifica

Correlato

PIL Italia, per Meloni neo consumi come in Francia. L'Ocse conferma outlook 2025, ma peggiora stime 2026

Economia internazionale

PIL Italia, per Meloni neo consumi come in Francia. L’Ocse conferma outlook 2025, ma peggiora stime 2026