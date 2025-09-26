Trump annuncia dazi del 100% su farmaci, l’effetto sui mercati. Nuove tariffe anche su camion e su questi altri prodotti

Nuovo annuncio di Donald Trump sui dazi. Con un annuncio pubblicato sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che imporrà dazi del 100% “su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato a meno che l’azienda non STIA COSTRUENDO il proprio impianto di produzione in America”.

Trump ha spiegato che per “STIA COSTRUENDO” intende dire “avviare i lavori per costruire (una fabbrica) e /o (la presenza di) una (fabbrica) in costruzione”.

Ciò significa, ha continuato Trump, che “non ci saranno dazi su questi prodotti farmaceutici se la costruzione (dell’impianto) sia stata avviata”.

Dazi del 100% su farmaci e del 25% su camion pesanti. Ma non solo. Gli annunci di Trump su Truth

Nella giornata di oggi, venerdì 26 settembre 2025, Trump non si è limitato ad annunciare nuove tariffe sui farmaci. Il presidente ha comunicato anche che, sempre a partire dal 1° ottobre, scatteranno dazi del 25% sulle importazioni di camion pesanti. Motivo, proteggere “i nostri produttori”.

Così dal suo social Truth con un altro post, con cui ha annunciato dazi al 25% sui camion pesanti che gli Stati Uniti importano dall’estero:

“Al fine di proteggere i nostri grandi produttori di camion pesanti da una competizione esterna ingiusta, imporrò, a partire dal 1° ottobre del 2025, dazi del 25% su tutti i camion pesanti (Grandi!) costruiti in altre parti del mondo. Di conseguenza, le nostre aziende di grandi camion pesanti, come Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, e altre, saranno tutelate dall’ondata di interferenze esterne. Abbiamo bisogno che i nostri Autotrasportatori siano finanziariamente solidi e forti, per diverse ragioni, ma soprattutto per motivi di Sicurezza Nazionale!”.

Infine, nel bel mezzo di una carrellata di annunci che hanno confermato la guerra commerciale che Trump continua a portare avanti contro gli esportatori di tutto il mondo, nuovi dazi del 50% andranno a colpire “ tutti i mobili da cucina, i mobili da bagno e i prodotti correlati ”, ha annunciato ancora il presidente americano.

Effetto nuovi dazi Trump sui mercati, subito sell sulle azioni dei produttori di farmaci

Gli annunci di Trump sui nuovi dazi non potevano non avere conseguenze sulle azioni dei settori colpiti.

In evidenza sui mercati, in particolare sulle borse asiatiche, i cali dei titoli farmaceutici, con l’indice di riferimento del settore della borsa di Tokyo, il Topix Pharma, che è sceso subito a seguito dell’annuncio.

Sell sulle azioni dei gruppi giapponesi produttori di farmaci Daiichi Sankyo e Chugai Pharmaceutical. Ancora peggio Sumitomo Pharma, che ha visto le proprie azioni segnare un tonfo di oltre il 5%.

Smobilizzi sui titoli delle aziende produttrici di farmaci anche in Corea del Sud, come Samsung Biologics e SK Bio Pharmaceuticals, così come hanno puntato verso il basso le azioni dei gruppi farmaceutici quotati alla borsa di Hong Kong, Alibaba Health Information Technology e JD Health.