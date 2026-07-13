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Troppa casa, poca liquidità e risparmi rimandati. Gli errori finanziari che i trentenni pagano più cari

Flavia Provenzani

13 Luglio 2026 - 11:26

Consulenti finanziari, docenti universitari e avvocati raccontano gli sbagli più comuni che vedono ogni giorno nei clienti tra i 30 e i 40 anni - e come rimediare finché si è in tempo.

Troppa casa, poca liquidità e risparmi rimandati. Gli errori finanziari che i trentenni pagano più cari
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I trent’anni sono il decennio delle grandi decisioni economiche: la prima casa, i figli, la carriera che decolla, i primi veri risparmi. Ma è proprio in questo periodo che si commettono gli errori destinati a pesare di più, perché ogni euro sbagliato oggi ha davanti a sé altri trent’anni per moltiplicare il danno. Abbiamo chiesto a consulenti finanziari certificati, professori di finanza e professionisti del settore quali siano gli sbagli più frequenti che osservano nei loro clienti trentenni. Le risposte convergono su pochi, grandi temi.

Errore n. 1: diventare “ricchi di casa” e poveri di tutto il resto

Il primo errore è il più classico: diventare «poveri con la casa», ovvero destinare all’abitazione una fetta talmente grande del proprio reddito da non avere più margine per risparmiare e investire. [...]

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