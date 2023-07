Trimestrali Big bank USA, Goldman Sachs chiude il cerchio: vincitori e vinti

Goldman Sachs è l’ultima delle grandi banche degli Stati Uniti ad aver pubblicato i conti del secondo trimestre 2023. I numeri presentati sono stati contrastanti, con un calo del 58% degli utili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Mentre altre banche come JPMorgan, Wells Fargo e Bank of America hanno superato le aspettative, beneficiando dei tassi di interesse più alti e ottenendo un maggiore margine di interesse, Goldman Sachs ha mostrato segnali di preoccupazione.

Anche Citigroup e Morgan Stanley hanno registrato un calo dei profitti, ma Goldman Sachs ha registrato la maggiore flessione rispetto ai suoi competitor.

Vediamo nel dettaglio i dati contenuti nel report, analizzando le performance della banca d’affari, evidenziando aspetti positivi e le sfide da affrontare nell’attuale contesto finanziario.

Goldman Sachs, risultati del secondo trimestre

Nel secondo trimestre del 2023, Goldman Sachs ha riportato utili inferiori alle aspettative, evidenziando un impatto negativo di alcune componenti straordinarie specifiche. La banca ha registrato perdite connesse ad investimenti nell’ambito della divisione Asset & Wealth Management, una situazione che ha portato la banca a prendere la decisione di uscire da tale settore. Inoltre, le minusvalenze collegate alla vendita di GreenSky hanno contribuito a influenzare negativamente i risultati complessivi.

L’utile netto della banca d’affari statunitense nel secondo trimestre si è ridotto del 58% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,22 miliardi di dollari.

Parallelamente, l’Earnings per Share (EPS) diluito è sceso del 60% a 3,08 dollari, risultando inferiore rispetto alla fascia di previsione che era compresa tra 3,16 e 3,18 dollari.

I ricavi complessivi hanno subito un calo dell’8%, attestandosi a 10,9 miliardi di dollari. Nonostante questa flessione, i ricavi hanno comunque superato le stime degli analisti, che si erano aspettati un importo compreso tra 10,6 e 10,7 miliardi di dollari.

Il Return on Equity (ROE), ovvero il rendimento sugli investimenti degli azionisti, ha raggiunto il 4%, riflettendo un tasso inferiore rispetto alle performance passate della banca.

Questi risultati trimestrali hanno suscitato interesse e preoccupazione tra gli investitori e gli analisti del settore. La combinazione di perdite in determinati settori d’investimento e vendite con minusvalenze ha avuto un impatto significativo sui risultati complessivi di Goldman Sachs. La banca dovrà affrontare sfide e prendere decisioni strategiche per affrontare queste difficoltà e migliorare le prestazioni future.

Inoltre, la riduzione dei ricavi e dell’utile netto potrebbe richiedere una revisione delle strategie operative e degli obiettivi finanziari della banca per il prossimo periodo. Gli investitori potrebbero essere attenti alle misure che Goldman Sachs adotterà per affrontare la situazione e migliorare la sua posizione sul mercato.

Goldman Sachs ha superato i rigorosi stress test imposti dalla Federal Reserve, dimostrando robusti livelli di capitale ben al di sopra delle soglie richieste. Seguendo l’esempio dei suoi concorrenti, la banca ha annunciato l’intenzione di aumentare il dividendo per gli azionisti, portandolo a 2,75 dollari a partire dal terzo trimestre, un incremento di 25 centesimi.

Nel complesso, il report trimestrale di Goldman Sachs riflette una fase di sfide e cambiamenti significativi per la banca, che ora dovrà concentrarsi su azioni correttive e strategie di rilancio per tornare a crescere e recuperare la fiducia degli investitori.

Trimestrali Big bank USA: i vincitori

Il secondo trimestre ha visto i risultati delle grandi banche USA essere un mix di performance. Bank of America, la seconda banca più grande, ha registrato utili migliori delle previsioni, con le attività di mercati globali e investment banking che hanno rubato la scena. Il reddito da interessi netti del flusso di entrate principale della banca è cresciuto del 14% su base annua. Sebbene sia stato leggermente inferiore alle attese, Bank of America ha prospettato un aumento dell’8% del reddito da interessi netti per l’intero anno, mostrando ottimismo per la seconda metà dell’anno.

JPMorgan ha riportato un profitto del secondo trimestre superiore alle aspettative, grazie all’aumento dei ricavi da interessi e all’effetto dell’accordo con First Republic Bank. Il CEO Jamie Dimon ha rassicurato gli investitori sulla solidità dell’economia, ma ha anche evidenziato rischi come l’inflazione elevata e la guerra in Ucraina. I risultati sono stati positivi nei settori del banking dei consumatori e della banca d’investimento, con segni di ripresa. Tuttavia, i ricavi dei mercati finanziari sono diminuiti e le spese operative sono state ridotte tramite tagli al personale. È stata stanziata una cifra più che raddoppiata per coprire perdite creditizie, ma ci sono speranze di una ripresa delle attività nei mercati finanziari. Il futuro rimane soggetto a sfide e incertezze nell’ambiente economico attuale.

Wells Fargo ha superato le stime di Wall Street nel secondo trimestre, con un aumento dell’utile per azione e dei ricavi. La banca ha guadagnato 4,9 miliardi di dollari, un aumento del 57% rispetto all’anno precedente. Il reddito netto degli interessi è cresciuto del 29% grazie ai tassi di interesse più elevati, raggiungendo i 13,2 miliardi di dollari. Sebbene il reddito netto degli interessi sia leggermente diminuito rispetto al primo trimestre, Wells Fargo è fiduciosa nelle prospettive economiche degli Stati Uniti. La banca ha accantonato 1,7 miliardi di dollari per perdite creditizie, riflettendo aspettative di debolezza nel mercato immobiliare commerciale. Nonostante ciò, i risultati positivi hanno portato ad un aumento delle azioni di Wells Fargo.

Annoveriamo anche Citi tra i vincitori di questo round di utili, sebbene la sua performance non sia stata brillante. Citigroup ha riportato utili sopra le attese nel secondo trimestre, ma in calo del 36% a causa della debolezza del trading. Tuttavia, il margine di interesse netto è cresciuto del 19%, grazie al rendimento più elevato sui prestiti. I ricavi del settore dei mercati sono diminuiti del 13% a causa di un’attività meno intensa nel settore dei titoli a reddito fisso e delle azioni, mentre le commissioni di investment banking sono crollate del 24%. Nonostante le sfide, il settore consumer ha contribuito a mitigare in parte la debolezza. L’utile netto è sceso a 2,92 miliardi di dollari a causa delle riserve per prestiti incagliati e addebiti netti aumentati.

...e i vinti

Morgan Stanley ha invece segnalato un calo del 12% dei profitti rispetto all’anno precedente nel secondo trimestre. Nonostante sia risultato meno negativo del previsto, sia il trading che l’investment banking hanno deluso, seppur in modo leggermente migliore delle aspettative. Tuttavia, l’attività di gestione patrimoniale più ampia di Morgan Stanley ha contribuito a bilanciare i ricavi, ammortizzando l’impatto delle prestazioni inferiori di altre divisioni.

Allo stesso tempo, Charles Schwab ha riportato profitti inferiori, con un calo del 28% dell’utile netto rispetto all’anno precedente. Inoltre, i depositi sono diminuiti del 31% rispetto all’anno precedente, segnalando una potenziale preoccupazione per gli investitori. Charles Schwab ha affrontato sfide relative allo spostamento dei depositi verso conti a rendimento più elevato, ma recentemente questa tendenza sembra essersi rallentata, influenzando il comportamento delle azioni della banca.

La maglia nera per i risultati trimestrali spetta dunque a Goldman Sachs, che non supera le stime di Wall Street e riporta il profitto trimestrale più basso degli ultimi tre anni. La banca è stata duramente colpita dalla prolungata debolezza dell’investment banking e del trading, i suoi storici motori di profitto, dalla svalutazione di GreenSky per 504 milioni di dollari e di un’altra svalutazione di investimenti immobiliari per 485 milioni di dollari.

Per le banche più piccole, i costi di deposito stanno diventando un fattore critico. Bank of America ha aumentato i costi di deposito di 1,4 miliardi di dollari rispetto al trimestre precedente, una cifra significativa che potrebbe riflettersi anche nelle prestazioni delle banche regionali. In particolare, il report di Western Alliance sarà un importante punto di riferimento per capire come i costi di deposito stanno influenzando le banche più piccole.

In conclusione, la stagione degli utili delle grandi banche USA ha offerto un quadro variegato delle prestazioni nel secondo trimestre. Mentre Bank of America ha superato le aspettative, Morgan Stanley ha segnalato un calo dei profitti ma con alcuni punti positivi. I risultati deludenti di Goldman Sachs fanno ora riflettere su come il settore bancario affronterà la sfida dei costi di deposito in aumento.