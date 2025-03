Tra geopolitica, dazi e inflazione, ecco come navigare i mercati finanziari nel 2025

Nel film Tutti a casa di Comencini del 1960, il tenente Innocenzi (un epico Alberto Sordi) all’indomani dell’8 settembre 1943, trovandosi con il suo plotone di soldati italiani sotto il fuoco delle mitragliatrici tedesche, telefona al Colonnello comunicando “Signor Colonnello, è successa una cosa incredibile: i tedeschi si sono alleati con gli americani!”. Ma, come tutti sappiamo, la realtà era ben diversa: dopo l’armistizio, gli alleati tedeschi erano diventati all’improvviso nemici e le truppe italiane senza ordini precisi si ritrovavano allo sbando. Il mondo si era capovolto.

Qualcosa di molto simile a quello che sta succedendo nel mondo di oggi, da quando Trump è diventato presidente degli USA. Il patto atlantico non esiste più (almeno per questi 4 anni di presidenza Trump). Gli USA sono alleati della Russia e sostengono Putin, mentre l’Europa sostiene l’Ucraina e deve procedere ad un riarmo nel più breve tempo possibile per arginare l’avanzata della Russia nell’est Europa. Accollandosi la “garanzia” che, dopo un trattato di pace (se mai ci sarà)m Putin non riprovi ad occupare tutta l’Ucraina per poi dirigersi verso la Moldavia o verso la Georgia.

Non tocca a me fare una analisi politica degli eventi. Non ho la competenza, né la volontà, né l’esperienza per descrivere eventi che nessuno avrebbe mai immaginato accadessero solo sino a poche settimane fa. A me interessa cosa succede ai mercati finanziari e come muoversi fra di essi per gestire al meglio il portafoglio bilanciato azioni-obbligazioni denominato in euro. Per il medio termine, rimango un inguaribile ottimista, come avrete già letto dal mio ultimo articolo di pochi giorni fa (“Meglio comprare azioni o obbligazioni europee oggi?”). E ricordatevi che la guerra russo-ucraina non influenza i mercati finanziari: i 2 fattori determinanti per l’andamento dei mercati finanziari, in questo momento, sono la guerra sui dazi e la politica monetaria della Fed. [...]