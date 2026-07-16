Il prossimo giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 20:00, torna la CRM Strategy Night, l’evento online organizzato da Thinkable dedicato alle aziende che vogliono sviluppare un approccio più strategico alla gestione del CRM.

L’iniziativa si rivolge a CEO, Marketing Manager, Sales Manager, CRM specialist, aziende B2B e B2C, oltre a partner tecnologici e consulenziali interessati ad approfondire il ruolo del CRM nei processi di crescita aziendale. Ecco i dettagli dell’evento.

Il CRM come leva strategica per vendite e crescita

Dopo il CRM Strategy Forum, il progetto prosegue nel 2026 con un nuovo appuntamento che punta a favorire il confronto tra aziende, professionisti e operatori del settore. L’obiettivo è affrontare il CRM non soltanto come uno strumento software, ma come un’infrastruttura strategica in grado di supportare vendite, processi aziendali, gestione dei dati, customer experience e marginalità.

Secondo gli organizzatori, molte imprese dispongono già di una piattaforma CRM ma incontrano ancora difficoltà nel trasformarla in uno strumento realmente capace di guidare le decisioni aziendali, valorizzare i dati disponibili e generare risultati misurabili.

Nel corso della serata saranno affrontati temi come strategie data-driven, integrazione tra marketing e vendite, automazione dei processi, customer journey, intelligenza artificiale, processi commerciali e valorizzazione del dato attraverso un format orientato al confronto operativo e alla condivisione di casi concreti.

Come spiega Elisabetta Bruno, CEO di Thinkable e founder del CRM Strategy Forum, l’obiettivo dell’iniziativa è creare uno spazio di confronto tra aziende e professionisti, partendo dalle problematiche concrete che le organizzazioni affrontano quotidianamente nella gestione delle relazioni con clienti e prospect.

I risultati del CRM Strategy Forum

L’interesse verso questi temi è stato confermato dai risultati registrati durante il CRM Strategy Forum 2026, che ha raggiunto un tasso di partecipazione del 78,5%. Il pubblico era composto prevalentemente da figure manageriali: quasi sei partecipanti su dieci ricoprivano ruoli C-level o manageriali, con una significativa presenza di aziende Enterprise e PMI strutturate.

Anche gli indicatori di soddisfazione evidenziano un riscontro positivo da parte dei partecipanti. L’evento ha ottenuto una valutazione media di 4,26 su 5, mentre la propensione a consigliarlo ha raggiunto un punteggio medio di 8,33 su 10. Tra gli aspetti maggiormente apprezzati figurano l’applicabilità dei contenuti, la qualità del confronto e le opportunità di networking generate durante l’iniziativa.

Perché partecipare alla CRM Strategi Night?

La CRM Strategy Night rappresenta un’ulteriore occasione di incontro per partner tecnologici, consulenziali e di servizi attivi negli ambiti CRM, marketing automation, data strategy, customer experience, sales enablement, e-commerce, intelligenza artificiale, integrazione di sistemi e consulenza strategica, con l’obiettivo di favorire un confronto qualificato tra aziende e operatori del settore.

Le registrazioni per partecipare all’evento sono già aperte sul sito ufficiale della manifestazione.