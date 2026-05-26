Genova è il capoluogo della Liguria e la sesta città italiana per popolazione, con circa 558.000 abitanti nel comune e quasi 900.000 nell’area metropolitana. Porto più grande d’Italia per volumi di traffico, centro storico tra i più estesi d’Europa, città che ha attraversato decenni di deindustrializzazione dopo il declino della cantieristica e della siderurgia pesante. La narrazione prevalente è quella di una città in lenta contrazione demografica, alla ricerca di una vocazione post-industriale.

I bilanci depositati raccontano qualcosa di diverso, e per certi versi di sorprendente. Le prime dieci aziende per fatturato con sede legale a Genova generano complessivamente oltre 17 miliardi di euro di ricavi: un aggregato che supera quello di Napoli e di Palermo messe insieme. La composizione è però insolita: tre società su dieci operano nel trading e nella produzione di energia elettrica, un settore dove i ricavi sono strutturalmente alti e i margini compressi. Senza quel cluster energetico, il quadro cambia significativamente. Ma anche con la correzione, restano Costa Crociere, Ansaldo Energia e Alliance Healthcare a raccontare una città con vocazioni globali ancora intatte.

La classifica delle aziende di Genova è ordinata per fatturato decrescente e costruita sui dati dell’ultimo bilancio disponibile sul database di Money Aziende.

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La classifica: Top 10 aziende di Genova per fatturato

Settore: Trasporto marittimo passeggeri (Ateco 50.10.00)

Fatturato: 4.699.298.493 €

Fondata a Genova nel 1854, Costa Crociere è il principale operatore crocieristico europeo e uno dei più grandi al mondo, controllato dal gruppo americano Carnival Corporation. Opera una flotta di oltre 25 navi con destinazioni in tutti i continenti. Dopo gli anni durissimi della pandemia che aveva azzerato i ricavi del settore e il lungo strascico del disastro della Costa Concordia del 2012, il ritorno a 4,7 miliardi di fatturato segnala una ripresa robusta del turismo crocieristico di massa. Genova è la sede storica e operativa: qui si trovano la direzione generale, i team commerciali e buona parte della logistica di imbarco del Mediterraneo occidentale.

Settore: Trading e fornitura di energia elettrica (Ateco 35.15.00)

Fatturato: 3.417.554.622 €

Controllata del gruppo Duferco, storico player siderurgico svizzero-italiano con radici liguri, nella commercializzazione di energia elettrica a clienti industriali e PMI. Come per tutte le società di trading energetico, il fatturato elevato riflette i volumi di energia intermediata più che la creazione di valore industriale: i margini per kilowattora sono contenuti, ma la scala dei contratti porta i ricavi a livelli da top-10. Duferco Energia è uno degli esempi più rappresentativi di come Genova abbia trasformato la sua vocazione industriale in una vocazione commerciale e finanziaria, mantenendo le radici nel territorio.

Settore: Trading e fornitura di energia elettrica (Ateco 35.15.00)

Fatturato: 3.315.622.683 €

La divisione commerciale del gruppo Iren, la multi-utility quotata che serve Piemonte, Liguria ed Emilia, dedicata alla vendita di energia elettrica e gas sul mercato libero a famiglie e imprese. Con 3,3 miliardi di ricavi è la seconda società energetica della classifica, ma il modello è analogo a Duferco: fatturato da trader, non da produttore. Iren Mercato è la controparte commerciale di Iren Energia (presente nella Top 10 di Torino): una compra e produce, l’altra vende. Insieme rappresentano la spina dorsale energetica del Nord-Ovest italiano.

Settore: Commercio all’ingrosso di metalli e minerali metalliferi (Ateco 46.82.2)

Fatturato: 995.796.475 €

Compagnia Generale di Commercio, Arbitraggio e Coperture: il nome dice tutto sulla natura del business. Comarco è un trader di materie prime (metalli, minerali, commodities industriali) con sede a Genova, città che ha una tradizione secolare nel commercio internazionale di commodity grazie alla sua posizione portuale. Quasi un miliardo di fatturato per un’azienda che pochi conoscono fuori dal settore: è il profilo tipico del trading house discreto, ad alto giro d’affari e margini contenuti, che opera in silenzio nei mercati all’ingrosso globali.

Settore: Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici (Ateco 46.46.10)

Fatturato: 933.440.976 €

Il principale distributore farmaceutico all’ingrosso in Italia, con sede a Genova, che rifornisce farmacie e strutture sanitarie sull’intero territorio nazionale. Controllata del gruppo americano Cencora (ex AmerisourceBergen), è il snodo logistico attraverso cui passa una quota significativa dei farmaci distribuiti in Italia ogni anno. Quasi un miliardo di fatturato per un’azienda che non produce nulla ma rende possibile che il medicinale giusto arrivi nella farmacia giusta nel momento giusto: un’infrastruttura distributiva invisibile ma essenziale.

Settore: Costruzione di turbine e motori a combustione interna (Ateco 28.11.20)

Fatturato: 897.848.934 €

Il dato editorialmente più interessante della classifica, e il meno raccontato nel dibattito pubblico genovese. Ansaldo Energia progetta e costruisce turbine a gas per centrali elettriche, una tecnologia di nicchia ad altissimo valore aggiunto, con commesse che arrivano da tutto il mondo. È uno degli ultimi grandi produttori europei indipendenti in questo segmento, in un mercato dominato da General Electric, Siemens e Mitsubishi. La sua storia recente è stata travagliata: a lungo contesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Shanghai Electric (che ne aveva acquisito una quota), la partita sul controllo ha riflesso le tensioni geopolitiche globali sulle infrastrutture energetiche critiche. Con quasi 900 milioni di fatturato rimane il cuore manifatturiero ad alta tecnologia di Genova.

Settore: Costruzione di linee ferroviarie (Ateco 42.12.00)

Fatturato: 767.872.291 €

Il consorzio di imprese che sta costruendo il Terzo Valico dei Giovi, il nuovo collegamento ferroviario ad Alta Velocità tra Genova e Milano, parte del corridoio europeo Reno-Alpi. Un cantiere da oltre sette miliardi di investimento totale, tra i più grandi d’Italia, che genera un fatturato annuo da 767 milioni semplicemente lavorando. COCIV è per definizione un’azienda temporanea: quando il Terzo Valico sarà completato, il consorzio si scioglie. Ma finché il cantiere è aperto, è una delle dieci maggiori realtà economiche della città.

Settore: Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari (Ateco 46.39.00)

Fatturato: 707.673.496 €

Il principale grossista alimentare della Liguria, con una rete di cash&carry e un’attività di distribuzione che serve bar, ristoranti, mense e punti vendita al dettaglio in tutto il Nord-Ovest. Azienda familiare genovese con oltre cinquant’anni di storia, Sogegross è uno di quei player regionali che non compaiono quasi mai nel racconto economico nazionale ma strutturano silenziosamente la catena di approvvigionamento alimentare di milioni di consumatori. Quasi 700 milioni di fatturato, radici liguri intatte.

Settore: Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi (Ateco 46.81.00)

Fatturato: 699.069.081 €

Grossista di carburanti e prodotti petroliferi con sede a Genova, città che, in quanto porto con raffineria, è un nodo naturale nella catena distributiva dei prodotti petroliferi nel Nord-Ovest. Come già visto per le analoghe società nelle classifiche di Napoli, Bari e Palermo, il fatturato da quasi 700 milioni non deve ingannare: la distribuzione all’ingrosso di carburanti è strutturalmente ad altissimo giro d’affari e margini compressi, dove si guadagna in centesimi per litro moltiplicati per volumi enormi.

Settore: Produzione di energia elettrica (Ateco 35.15.00)

Fatturato: 645.721.176 €

La divisione di produzione di energia elettrica del gruppo ERG, storico nome genovese dell’energia, nato come raffineria e trasformatosi negli anni in uno dei principali operatori europei nelle rinnovabili (eolico, solare). ERG Power Generation gestisce gli impianti di produzione del gruppo in Italia: una presenza diversa da Duferco ed Iren Mercato, che sono trader, perché qui si parla di energia fisicamente prodotta. Con 645 milioni di fatturato chiude una Top 10 dove l’energia, sommando le tre voci, vale più di 7 miliardi: Genova è, nei bilanci, una capitale energetica italiana di cui si parla poco.

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Cosa ci dice questa classifica

La Top 10 genovese va letta con una lente di correzione. Il fatturato aggregato di 17 miliardi è il più alto tra tutte le città finora analizzate, ma è gonfiato strutturalmente dal trading energetico: Duferco, Iren Mercato ed ERG insieme valgono 7,3 miliardi di ricavi in un settore dove il fatturato è per sua natura molto più alto del valore aggiunto reale. Depurata da questa componente, la classifica genovese si attesta su valori più simili a quelli di Napoli.

Quello che resta è comunque significativo. Costa Crociere con 4,7 miliardi conferma Genova come capitale europea del crocierismo. Ansaldo Energia con quasi 900 milioni racconta una città che ha ancora un nucleo manifatturiero ad alta tecnologia, raro nel panorama del Nord-Ovest post-industriale. Alliance Healthcare mostra come Genova ospiti infrastrutture distributive nazionali quasi invisibili. COCIV ricorda che il territorio è attraversato dal più grande cantiere ferroviario attivo in Italia.

Non è l’economia di una città in declino. È l’economia di una città in transizione, che ha spostato il baricentro dalla produzione pesante ai servizi ad alta scala (crociere, energia, distribuzione, costruzioni infrastrutturali) senza perdere del tutto la sua anima industriale.

Per esplorare l’intera classifica delle aziende di Genova puoi consultare qui la lista filtrata per comune. L’accesso completo ai dati e ai bilanci storici delle singole società su Money Aziende è riservato agli abbonati.

Dati: Money Aziende. Ultimo aggiornamento: maggio 2025.