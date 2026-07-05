Bergamo è uno dei principali poli economici della Lombardia, con circa 122.000 abitanti nel comune e oltre un milione nella provincia. Il territorio è tradizionalmente associato a industria, manifattura e servizi avanzati, ma la classifica delle maggiori aziende per fatturato restituisce un quadro molto più articolato: cosmetica, gas industriali, sport professionistico, ricambi auto, chimica, assistenza, logistica e abbigliamento convivono nelle prime dieci posizioni.

Le prime dieci aziende per fatturato con sede legale a Bergamo generano complessivamente oltre 2,9 miliardi di euro di ricavi. Il primo posto va a KIKO, società attiva nel commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria, seguita da SIAD, storico operatore dei gas industriali, e da Atalanta Bergamasca Calcio, che nel bilancio 2025 registra la crescita più alta della classifica. A differenza di altre città dominate da un solo grande gruppo, Bergamo mostra una distribuzione più equilibrata tra settori diversi.

La classifica delle aziende di Bergamo è ordinata per fatturato decrescente e costruita sui dati dell’ultimo bilancio disponibile sul database di Money Aziende.

leggi anche La classifica delle Regioni con più imprese in Italia

La classifica: Top 10 aziende di Bergamo per fatturato

Settore: Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria (Ateco 47.75.00)

Fatturato: 630.075.038 € (Bilancio 2024)

A guidare la graduatoria è KIKO, società classificata nel commercio al dettaglio di cosmetici e articoli di profumeria. Con 630,1 milioni di euro di fatturato e una crescita del +5,52%, l’azienda si colloca nettamente al primo posto tra le società bergamasche per ricavi. La redditività è particolarmente solida: l’EBITDA supera i 100 milioni e l’utile netto raggiunge 52,6 milioni, con un margine operativo lordo vicino al 16%. Il dato conferma la forza del retail beauty come comparto ad alta capacità di generazione di margini, quando sostenuto da scala, brand riconoscibile e controllo della rete commerciale.

Settore: Fabbricazione di gas industriali (Ateco 20.11.00)

Fatturato: 419.363.433 € (Bilancio 2024)

Seconda posizione per SIAD, società classificata nella fabbricazione di gas industriali. Con 419,4 milioni di euro di fatturato, un EBITDA di 127,1 milioni e un utile netto di 85,1 milioni, è una delle realtà più redditizie della Top 10 bergamasca. Il fatturato è in leggero calo (-2,08%), ma i margini restano molto elevati: il rapporto tra EBITDA e ricavi supera il 30%. In una classifica molto diversificata, SIAD rappresenta il principale presidio della chimica industriale ad alta specializzazione.

Settore: Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi (Ateco 93.19.10)

Fatturato: 318.405.373 € (Bilancio 2025)

Atalanta Bergamasca Calcio è la terza azienda della classifica e il caso più rappresentativo del peso economico raggiunto dallo sport professionistico. Con 318,4 milioni di euro di fatturato nel bilancio 2025 e una crescita del +31,49%, registra l’espansione più marcata tra le prime dieci aziende bergamasche. Anche la redditività è rilevante: l’EBITDA raggiunge 129,4 milioni e l’utile netto supera i 37 milioni. Il dato mostra come una società sportiva possa entrare stabilmente tra i maggiori operatori economici di un territorio, soprattutto quando risultati sportivi, ricavi commerciali e valorizzazione del marchio si rafforzano a vicenda.

Settore: Commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli (Ateco 46.72.00)

Fatturato: 292.431.775 € (Bilancio 2024)

RHIAG - Inter Auto Parts Italia è classificata nel commercio all’ingrosso di parti e accessori di autoveicoli. Con 292,4 milioni di euro di fatturato, rappresenta il principale operatore della componentistica e dei ricambi auto nella graduatoria bergamasca. Il 2024 è però un esercizio in chiaroscuro: i ricavi calano del -4,08%, l’EBITDA resta positivo per 11,1 milioni, ma il risultato netto è negativo per 15,3 milioni. È un profilo che evidenzia la pressione sui margini finali in un comparto distributivo esposto alla competizione, alla gestione delle scorte e all’evoluzione del mercato aftermarket.

Settore: Commercio all’ingrosso di ferramenta (Ateco 46.84.10)

Fatturato: 240.632.158 € (Bilancio 2024)

Rubix opera nel commercio all’ingrosso di ferramenta. Con 240,6 milioni di euro di fatturato, un EBITDA di 17,5 milioni e un utile netto di 5,3 milioni, presenta il profilo tipico di un operatore della distribuzione tecnica: ricavi rilevanti, marginalità operativa positiva e risultato finale più contenuto. Il fatturato è in calo del -3,40%, segnale di un esercizio meno favorevole rispetto all’anno precedente, ma la società mantiene una redditività positiva.

Settore: Fabbricazione di tutti gli altri prodotti chimici vari n.c.a. (Ateco 20.59.99)

Fatturato: 239.672.763 € (Bilancio 2024)

Radici Chimica è la seconda società chimica della Top 10 bergamasca dopo SIAD. Classificata nella fabbricazione di altri prodotti chimici vari n.c.a., genera 239,7 milioni di euro di fatturato, con un EBITDA di 12,8 milioni e un utile netto di 4,1 milioni. Il calo dei ricavi del -5,48% segnala un anno più complesso per il comparto, ma il risultato resta positivo. La presenza di due realtà chimiche tra le prime sei aziende conferma il peso della specializzazione industriale nel tessuto economico cittadino.

Settore: Fabbricazione di impianti di distillazione o rettificazione per raffinerie di petrolio e industrie chimiche (Ateco 28.29.20)

Fatturato: 210.346.787 € (Bilancio 2024)

SIAD Macchine Impianti porta nella classifica bergamasca la meccanica industriale applicata agli impianti per raffinerie e industrie chimiche. Con 210,3 milioni di euro di fatturato e una crescita del +25,92%, è una delle società più dinamiche della Top 10. La redditività è solida: l’EBITDA raggiunge 25,8 milioni e l’utile netto supera i 17 milioni. Il dato rafforza la centralità del sistema SIAD nel panorama economico cittadino, non solo nella produzione di gas industriali ma anche nelle tecnologie e negli impianti collegati.

Settore: Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche (Ateco 87.30.00)

Fatturato: 199.029.563 € (Bilancio 2024)

KCS Caregiver è classificata nelle attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche. Con 199 milioni di euro di fatturato e una crescita del +2,58%, rappresenta il comparto socio-assistenziale nella Top 10 bergamasca. La marginalità finale è molto contenuta: l’EBITDA è pari a 6,1 milioni, mentre l’utile netto si ferma a 116.000 euro. Il dato è coerente con un settore ad alta intensità di lavoro, dove la dimensione dei ricavi non si traduce necessariamente in utili elevati.

Settore: Trasporto di merci su strada (Ateco 49.41.00)

Fatturato: 188.623.586 € (Bilancio 2024)

Brivio & Viganò Logistics è classificata nel trasporto di merci su strada. Con 188,6 milioni di euro di fatturato, un EBITDA di 16,4 milioni e un utile netto di 5,4 milioni, porta nella classifica il peso della logistica e del trasporto merci. Il fatturato è in calo del -9,19%, la contrazione più marcata dopo quella di RHIAG tra le aziende con bilancio 2024, ma la redditività resta positiva. Il dato mostra un comparto che conserva margini, pur in presenza di una riduzione dei volumi o dei ricavi.

Settore: Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento (Ateco 47.71)

Fatturato: 184.545.668 € (Bilancio 2024)

Chiude la graduatoria L’Innominato, società classificata nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento. Con 184,5 milioni di euro di fatturato, un EBITDA di 22,8 milioni e un utile netto di 17 milioni, mostra una redditività molto solida per il comparto retail. I ricavi sono in lieve calo (-1,79%), ma il margine operativo resta significativo. Il dato aggiunge alla classifica bergamasca anche il settore moda e abbigliamento, accanto a cosmetica, chimica, sport, distribuzione tecnica e logistica.

leggi anche Top 10 aziende di Modena per fatturato. Dominano automotive e agroalimentare

Cosa ci dice questa classifica

La Top 10 bergamasca racconta un’economia meno concentrata rispetto ad altre città della serie. Nessuna società supera il miliardo di euro di fatturato e il primo gruppo, KIKO, non domina l’aggregato come accade altrove con grandi utility, case automobilistiche o player energetici. Il risultato è una classifica più bilanciata, in cui settori diversi convivono senza un unico polo assoluto.

Il primo elemento è il peso della cosmetica e del retail specializzato. KIKO guida la graduatoria e mostra margini elevati, mentre L’Innominato porta nella Top 10 anche l’abbigliamento. Sono comparti legati al consumo finale, ma con modelli economici diversi rispetto alla distribuzione tradizionale: brand, rete commerciale e posizionamento incidono in modo decisivo sulla redditività.

Il secondo asse è quello della chimica e dell’impiantistica industriale. SIAD, Radici Chimica e SIAD Macchine Impianti confermano la presenza di una filiera industriale ad alta specializzazione, fatta di gas, prodotti chimici e tecnologie per impianti. È il blocco più vicino alla vocazione manifatturiera e tecnica del territorio.

Il terzo elemento è la varietà dei servizi: sport professionistico, ricambi auto, assistenza residenziale e trasporto merci. Atalanta mostra il peso economico crescente del calcio, KCS Caregiver quello dei servizi alla persona, Brivio & Viganò quello della logistica. Insieme, restituiscono l’immagine di una città in cui industria, consumo e servizi avanzati si intrecciano.

Per esplorare l’intera classifica delle aziende di Bergamo puoi consultare qui la lista filtrata per comune. L’accesso completo ai dati e ai bilanci storici delle singole società su Money Aziende è riservato agli abbonati.

I dati presenti in questa classifica si riferiscono all’ultimo bilancio disponibile al momento della redazione dell’articolo e potrebbero subire variazioni. Fonte: Money Aziende. Ultimo aggiornamento: luglio 2026.