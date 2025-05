Tolgono il “mantenimento” a tutte queste persone, l’ha deciso la Cassazione

La giurisprudenza è in continua evoluzione, tanto che alcune situazioni possono cambiare rapidamente. Ne è un esempio quanto sta succedendo all’assegno divorzile, da non confondere con quello di mantenimento, il quale spetta invece in caso di separazione e ha una funzione completamente diversa.

Più che di un vero e proprio “addio al mantenimento”, è più corretto parlare di cessazione dell’assegno divorzile. Nella pratica, però, spesso non si distingue tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, e per comodità ci si riferisce a entrambi semplicemente come “mantenimento”.

Ma sono proprio le differenze tra queste due misure a essere oggetto di una recente sentenza della Cassazione, con la quale di fatto vengono resi più restrittivi i requisiti da soddisfare per avere diritto all’assegno di divorzio da parte dell’ex coniuge. Una sentenza destinata a diventare un punto di riferimento, alla quale potrebbero fare appello molte altre cause di questo genere, con l’obiettivo di revocare il diritto all’assegno una volta concluso il divorzio.

Qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile?

Prima di scendere nel dettaglio in merito alla decisione della Corte di Cassazione, è bene chiarire qual è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno divorzile, visto che è su quest’ultima misura che si è concentrata la valutazione dei giudici.

Nel dettaglio, l’assegno di mantenimento (da non confondere con quello riconosciuto ai figli) spetta all’ex coniuge - più precisamente alla parte economicamente più debole - con l’obiettivo di garantirle il tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. Inizialmente, la stessa funzione sociale era prevista anche per l’assegno divorzile, riconosciuto a seguito di divorzio. Tuttavia, da qualche anno le cose sono cambiate: a seguito della storica sentenza della Cassazione n. 18287/2018, infatti, è venuto meno il criterio del mantenimento del tenore di vita matrimoniale. L’assegno di divorzio ha mantenuto esclusivamente una funzione assistenziale - utile cioè a sostenere chi non ha mezzi propri sufficienti per autosostenersi - e compensativa, in quanto riconosce il contributo dato dall’ex coniuge alla gestione familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.

L’addio alla funzione riequilibratrice del tenore di vita ha fatto sì che molte pratiche di divorzio si siano concluse senza che la parte economicamente più debole abbia ottenuto nulla dall’altro coniuge, o comunque un importo molto inferiore rispetto a quanto necessario per mantenere il tenore di vita avuto durante il matrimonio.

Proprio su questo principio si basa la più recente ordinanza n. 10035 del 16 aprile 2025, che aggiunge un tassello interpretativo destinato a fare da riferimento per molti ex coniugi che non vogliono più pagare l’assegno divorzile e potrebbero quindi chiedere una revisione delle condizioni.