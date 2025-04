Titoli di Stato, tutti i BTP e BOT in arrivo a maggio. BTP Italia, il grande ritorno

In arrivo nell’imminente mese di maggio 2025 nuove emissioni di BOT, BTP, BTP Short e BTP€i da parte del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze: emissioni che si affiancheranno al grande ritorno del BTP Italia.

Il nuovo BTP Italia, ovvero il titolo di Stato italiano indicizzato al tasso di inflazione italiana, “pensato soprattutto per il risparmiatore individuale”, sarà emesso infatti dal Tesoro alla fine del mese, a partire da martedì 27 maggio fino a venerdì 30 maggio 2025.

Si tratterà nello specifico di un Titolo di Stato con scadenza a 7 anni e premio finale extra pari all’1%, per coloro che lo acquisteranno all’emissione e lo deterranno fino alla scadenza, fissata al 4 giugno 2032.

Prima del BTP Italia, il Tesoro italiano emetterà altri Titoli di Stato italiani, BTP, BOT, BTP Short Term e BTP indicizzati all’inflazione, così come emerge dal calendario delle emissioni previste per l’intero anno 2025.

Così come nel corso del primo trimestre del 2025 quando, nel mese di febbraio, il governo Meloni ha pensato di tornare a corteggiare il pubblico dei piccoli risparmiatori italiani, emettendo la quinta edizione del BTP Valore , ovvero il BTP Più , con la novità del rimborso anticipato , anche nel secondo trimestre del 2025 arriverà un titolo di Stato rivolto alla platea degli investitori retail . Non solo agli investitori retail, tuttavia, visto che, contrariamente al BTP Valore, pensato esclusivamente per quella categoria, il BTP Italia è collocato anche presso gli investitori istituzionali .

In conformità con quanto previsto dalle Linee Guida di gestione del debito pubblico per il 2025 , il documento sulle aste dei Titoli di Stato che il MEF ha pubblicato alla fine del 2024, i BOT con scadenza a 12 mesi e quelli con scadenza a 6 mesi saranno offerti ogni mese, rispettivamente nelle aste di metà e fine mese.

Nelle aste di fine mese, invece, sarà la volta dei BTP a 5 e 10 anni insieme ai CCTeu , questi ultimi non previsti per il mese di maggio.

Per il 2025 il Tesoro, considerando i prestiti del pacchetto NGEU e dell’attività di gestione delle disponibilità di cassa, prevede emissioni lorde complessive di titoli a medio lungo termine tra i 330 ed i 350 miliardi di euro , dunque in riduzione rispetto a quelle del 2024.

Nel 2024 il MEF ha lanciato emissioni di titoli a medio-lungo termine per un totale poco inferiore ai 377 miliardi di euro , di cui 16 in concambio.

Il MEF ha fissato le aste dei Titoli di Stato a medio-lungo per le date di martedì 13 maggio e per giovedì 29 maggio 2025 .

Il nuovo BTP€i a 30 anni , con scadenza 15 maggio 2056 e godimento 15 novembre 2024, a tasso annuo del 2,55%, pagato in due cedole semestrali, è stato emesso per un valore di 3 miliardi di euro, al prezzo di 99,268 , corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,601% .

IL collocamento ha avuto un grande successo. In particolare, per quanto riguarda il nuovo BTP a 7 anni , con scadenza al 15 luglio 2032 e godimento 25 aprile 2025, a tasso annuo del 3,25%, pagato in due cedole semestrali, l’importo emesso è stato pari a 8 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,974, corrispondente a un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,281% .

La possibilità di introdurre nuovi benchmark sarà valutata tenendo in considerazione le condizioni dei singoli titoli che sono già in circolazione , sia in termini di flottante raggiunto da ciascuno di essi che in termini di vita residua, mentre la modalità di collocamento dei nuovi titoli con durata pari o maggiore a dieci anni sarà, come di consueto, il sindacato di collocamento .

Nelle Linee Guida di gestione del debito pubblico per il 2025 , il Tesoro ha scritto che anche quest’anno continuerà a offrire BTP indicizzati all’inflazione con regolarità , considerando gli sviluppi del contesto macroeconomico e della domanda, così come l’andamento complessivo di questi titoli a livello europeo, oltre che alla “ prevista e progressiva uscita dagli indici di mercato di alcuni titoli con scadenza nel 2026 ”.

BTP Italia in dirittura d’arrivo, in attesa del grande annuncio del MEF sui tassi minimi garantiti

Tornando alla grande novità del BTP Italia, vale la pena rispolverare alcune caratteristiche di questo Titolo di Stato italiano.

Intanto, va sottolineato che al momento manca una informazione chiave, rappresentata dai tassi minimi garantiti, che potranno essere riconfermati oppure rivisti al rialzo, una volta che l’emissione sarà completata.

Il loro valore sarà conosciuto dai potenziali interessati alla sottoscrizione di questo titolo soltanto nella giornata di lunedì 26 maggio, ovvero alla vigilia dell’emissione, che partirà martedì 27 maggio, per concludersi in data venerdì 30 maggio 2025.

Va ricordata a tal proposito la grande sorpresa arrivata dal BTP Più, il titolo di Stato italiana appartenente alla famiglia del BTP Valore che è stato collocato dal Tesoro a partire da lunedì 17 febbraio, e che si è messo in luce non solo per la caratteristica del rimborso anticipato (il primo BTP Valore tra quelli emessi a presentare questa opzione), ma in quanto anche il primo BTP Valore i cui tassi cedolari minimi garantiti sono stati rivisti al rialzo.

In termini di raccolta, l’incasso ricevuto dal Tesoro di Meloni non ha superato il record precedentemente testato, ma ha confermato comunque la grande passione dei risparmiatori italiani per i Titoli di Stato di casa, sulla scia anche delle previsioni sui tassi di interesse dell’area euro decisi dalla BCE di Christine Lagarde, che hanno fatto la loro comparsa in quei giorni: quelle previsioni potrebbero confermarsi attuali e non più troppo dovish, nel nuovo scenario economico che vede protagonisti i dazi annunciati dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e che potrebbe portare la BCE, secondo alcune ipotesi, a premere di più il pedale dell’acceleratore dei tagli. Detto questo, le incognite sono sempre dietro l’angolo e non è certo rassicurante, almeno per le super colombe, il consiglio che alla Banca centrale europea è arrivato dall’FMI (Fondo Monetario Internazionale).

In attesa della grande notizia relativa ai tassi minimi garantiti del BTP Italia, va sottolineato anche che questo titolo di Stato si differenzia dagli altri sia per le caratteristiche finanziarie che presenta che per la modalità del suo collocamento.

Lo stesso Tesoro italiano fa notare che al momento non sono presenti altri titoli di Stato indicizzati all’inflazione italiana. I BTP€i, per esempio, che sono gli unici altri titoli di Stato indicizzati all’inflazione emessi dal Tesoro italiano, sono indicizzati al “tasso di inflazione europea, non italiana, e inoltre il pagamento della rivalutazione del capitale avviene in un’unica soluzione a scadenza”.

I BTP Italia si differenziano da tutti gli altri titoli di Stato anche per la modalità di emissione in quanto, sottolinea il Tesoro, il collocamento avviene attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa italiana e chi prenota il titolo durante la Prima Fase destinata ai risparmiatori individuali e altri affini ha la sicurezza di potersi aggiudicare sempre il quantitativo richiesto.