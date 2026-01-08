Titoli di Stato, emissioni 2026 partono con il botto. Per questo BTP e BTP green domanda per oltre 265 miliardi di euro

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze-MEF ha appena annunciato i risultati dell’emissione dual tranche tramite sindacato di un nuovo BTP a 7 anni e della riapertura del BTP Green 30 aprile 2046.

Boom domanda nuovo BTP a 7 anni, richieste per 150 miliardi di euro

Per quanto riguarda il nuovo BTP a 7 anni, il titolo ha scadenza 15 marzo 2033, godimento 15 gennaio 2026 e tasso annuo del 3,15%, pagato in due cedole semestrali.

L’importo emesso dal Tesoro è stato pari a 15 miliardi di euro, a fronte di una domanda di circa 150 miliardi di euro.

Il MEF di Giorgetti ha reso noto che il nuovo BTP a 7 anni è stato collocato al prezzo di 99,901 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,191%.

BTP Green emesso per 5 miliardi, domanda fino a oltre 115 miliardi. Il rendimento

Per quanto riguarda il BTP Green, il Tesoro ha ricordato - dopo il comunicato con cui aveva annunciato l’arrivo dell’emissione tramite sindacato - il titolo di Stato ha scadenza 30 aprile 2046, godimento 30 ottobre 2025 e tasso annuo del 4,10%, pagato in due cedole semestrali.

L’importo del BTP Green emesso è stato pari a 5 miliardi di euro a fronte di una domanda di oltre 115 miliardi di euro.

Il bond green è stato collocato al prezzo di 99,778 corrispondente ad un rendimento lordo all’emissione pari al 4,158%.

Il regolamento delle operazioni è stato fissato per il prossimo 15 gennaio.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da sei lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Morgan Stanley Europe SE e NatWest Markets N.V.e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.