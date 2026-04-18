Ticketmaster è la piattaforma più diffusa al mondo per acquistare biglietti di concerti, festival, spettacoli teatrali ed eventi sportivi. Per allargare ulteriormente la propria platea, è stata annunciata ufficialmente l’integrazione all’interno di ChatGPT. Siamo di fronte ad una svolta: per la prima volta sarà possibile utilizzare l’intelligenza artificiale per comprare biglietti.

La strategia dietro questa partnership è molto semplice. L’obiettivo è quello di trasformare la ricerca di eventi in una vera e propria esperienza interattiva e conversazionale. Presto gli oltre 900 milioni di utenti che ogni settimana accedono al chatbot di OpenAI potranno scoprire eventi nelle vicinanze senza mai uscire dal sito o dall’app.

Ma come funzionerà il tutto? Ci sono aspetti da conoscere? In questa guida, vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova integrazione di Ticketmaster all’interno di ChatGPT.

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Cos’è l’app di Ticketmaster su ChatGPT

Ticketmaster entra a far parte di ChatGPT tramite un nuovo agente intelligente specializzato. A differenza dell’esperienza proposta fino ad oggi, che prevede una ricerca su Google per nomi, date e luoghi, con questa estensione nativa ti basta inserire un prompt di comandi per ottenere risultati filtrati dal catalogo.

Di fatto, si tratta di un ponte verso il sito ufficiale di Ticketmaster che fornisce le risposte direttamente all’interno della schermata di ChatGPT. C’è dunque l’accesso ai dati in tempo reale con la verifica della disponibilità effettiva dei posti disponibili e le schede interattive con date, location e prezzi di partenza.

Un grande vantaggio è che, col passare del tempo, ChatGPT si ricorda delle tue preferenze. Se già in passato, per esempio, hai parlato della tua passione per il rap o per il rock, Ticketmaster darà la priorità a questi generi nelle sue proposte.

La conversazione rimane sempre su ChatGPT, ma per l’acquisto si passa dai sistemi sicuri di Ticketmaster. Viene infatti generato un link che ti porta alla pagina del pagamento dell’evento scelto, così che l’acquisto avvenga in un ambiente protetto.

Parliamo dunque di uno strumento focalizzato sulla ricerca di un biglietto, senza dover più inserire filtri, aprire più schede e avere vari menu in cui navigare.

Come funziona l’app di Ticketmaster su ChatGPT

Per l’integrazione di Ticketmaster all’interno di ChatGPT, è stata creata un’architettura da zero che dà modo ai due sistemi di comunicare in tempo reale.

Ogni volta che digiti una richiesta, per esempio “Cercami due biglietti per un concerto rock il prossimo mese”, ChatGPT invia un comando alle API di Ticketmaster.

ChatGPT è in grado di tradurre la tua query in una richiesta di dati comprensibile dai database di Ticketmaster.

La risposta è dinamica e ti fornisce tutti i dati di cui hai bisogno. E quindi date degli eventi, prezzi, settori disponibili e una mappa completa della location.

Ovviamente essendo su ChatGPT non hai solo una rielaborazione dei dati, ma una vera e propria risposta discorsiva con schede facili da leggere.

L’uso dei dati è in tempo reale. Se un prezzo cambia o un evento va sold out, l’app di ChatGPT rileva subito questa variazione e te la comunica. Ma non solo, perché l’integrazione dà modo di incrociare le tue informazioni sulla posizione con l’inventario di Ticketmaster, per suggerirti eventi vicini a te che sono in linea con le tue preferenze.

Un altro fattore fondamentale è quello riguardante la personalizzazione. Se per esempio chiedi di elencarti tutti i concerti di Marracash e poi di quelli simili a lui, Ticketmaster analizzerà i tag degli artisti nel database per proporti, ad esempio, un evento di Gue Pequeno o di Salmo nelle vicinanze

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Come si usa l’app di Ticketmaster su ChatGPT

Per poter iniziare ad utilizzare l’app di Ticketmaster su ChatGPT, ci sono pochi e semplici passaggi da seguire.

Per prima cosa, assicurati che l’estensione di Ticketmaster sia attiva all’interno del tuo profilo di ChatGPT. Ti basta aprire l’applicazione o il sito web, effettuare il login col tuo profilo e poi accedere alla ChatGPT Apps Directory.

Qui cerca l’app ufficiale Ticketmaster e selezionala per avviare una nuova chat dedicata. Nelle versioni precedenti, potresti richiamare l’app in una chat digitando @Ticketmaster.

A questo punto, puoi formulare la tua richiesta come se stessi parlando con un assistente personale. Vale qualsiasi tipo di query, da “Cosa c’è in programma a Roma questo fine settimana?” a “Trovami due biglietti per il tour di Cesare Cremonini in Italia”, ma anche “Mostrami tutti i concerti rock a Milano sotto i 40 euro nelle prossime due settimane”.

ChatGPT ti risponderà con un elenco di tutte le opzioni disponibili. Ogni risultato include una miniatura dell’evento, tutti i dettagli chiave tra data, ora, location e prezzo di partenza, e i pulsanti interattivi per controllare i posti disponibili e altre info utili.

Dopo aver trovato l’evento che ti interessa, puoi chiedere a ChatGPT di procedere con l’acquisto. L’app genererà così un link diretto che, se cliccato, ti farà andare su una pagina dedicata del sito ufficiale di Ticketmaster, dove i vari parametri scelti sono già impostati.

Ti basterà inserire le tue informazioni personali, quelle di pagamento e completare la transazione per ricevere i biglietti a casa, in formato E-Ticket o via email.

Quali sono i vantaggi dell’app di Ticketmaster su ChatGPT

L’arrivo di Ticketmaster su ChatGPT porterà a vantaggi tangibili tanto per gli utenti quanto per gli artisti e organizzatori di eventi.

Partendo dai fan, ovviamente questo aggiornamento mette fine alla ricerca meticolosa su Google, sui siti dedicati, usando filtri, affinando i dettagli e via discorrendo.

Basterà inserire una o più query per trovare tutti i risultati di cui hai bisogno. Vengono recapitate sempre risposte esaustive, rendendo la ricerca accessibile anche a chi non ha molta dimestichezza con le interfacce dei siti di ticketing.

Per chi organizza gli eventi e si esibisce, invece, questo semplice strumento può trasformarsi in un potente tool di marketing.

Per prima cosa, l’app dà modo ai raggiungere i fan nell’esatto momento in cui viene espresso un desiderio. Una singola domanda può trasformare una curiosità in una vendita immediata.

Sfruttando l’intelligenza artificiale, inoltre, anche gli artisti emergenti hanno più possibilità di venire suggeriti agli utenti che ascoltano artisti simili. Non servirà più avere necessariamente budget enormi per pubblicità e marketing, un prompt su ChatGPT scritto bene può aumentare la visibilità.

C’è poi il discorso legato agli insight. Gli organizzatori possono capire in maniera migliore come i fan cercano gli eventi e quali sono oggi le barriere all’acquisto, così da lavorarci e ottimizzare i tour futuri.