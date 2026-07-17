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Tenaris vale davvero solo 24 euro? Ecco perché il titolo potrebbe sorprendere al rialzo

Redazione Money Premium

17 Luglio 2026 - 09:30

Chi crede nella resilienza della domanda petrolio e gas e nella capacità esecutiva dell’azienda potrà trovare nel titolo un’esposizione interessante, pur consapevole dei rischi geopolitici.

Tenaris vale davvero solo 24 euro? Ecco perché il titolo potrebbe sorprendere al rialzo
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Nel cuore del bacino Guyana-Suriname, uno dei fronti più caldi dell’esplorazione offshore mondiale, Tenaris ha appena acceso i motori di un nuovo capitolo. L’inaugurazione del centro servizi di Paramaribo segna infatti un passo concreto nella strategia di rafforzamento della società quotata su BIT:TEN a supporto del grande progetto GranMorgu offshore project guidato da TotalEnergies insieme ad APA Corporation e Staatsolie.

Il nuovo service center occupa 74.500 metri quadrati con una capacità di stoccaggio di 15.000 tonnellate e nasce con un obiettivo preciso: diventare la base logistica e operativa per la fornitura di casing, tubing e servizi integrati destinati allo sviluppo del giacimento.

Attraverso il modello proprietario Rig Direct, Tenaris non consegna semplicemente tubi, ma gestisce l’intera catena: dalla previsione della domanda alla preparazione, dall’ispezione alla movimentazione dei materiali, il tutto coordinato da piattaforme digitali come PipeTracer e il portale Rig Direct che offrono visibilità in tempo reale su logistica, documentazione e stato dei materiali. [...]

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