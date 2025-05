Tassi BCE, quanti tagli da Lagarde? Goldman Sachs cambia idea, annuncia il nuovo tasso terminale

La divisione di ricerca di Goldman Sachs ha cambiato idea sulla direzione dei tassi dell’area euro decisa dalla BCE di Christine Lagarde, rivedendo al rialzo le previsioni sul tasso terminale, così definito, ovvero sul valore a cui il costo del denaro sarà abbassato da Francoforte.

Gli analisti hanno annunciato di stimare ora due tagli ai tassi di interesse da parte dell’Eurotower di 25 punti base uno nella prossima riunione di giugno e un altro di un quarto di punto percentuale a luglio.

Il nuovo outlook degli esperti stride tra l’altro con quanto messo in conto dai mercati , che scommettono su un ottavo taglio dei tassi, nella prossima riunione di giugno, con una probabilità dell’80% considerando tuttavia meno probabile una riduzione ulteriore nel meeting successivo del 24 luglio . Occhio inoltre a quegli attenti a non tagliare troppo i tassi che sono stati lanciati alla BCE di Christine Lagarde anche dall’FMI (Fondo Monetario Internazionale.

L’upgrade delle stime sul PIL del blocco conferma però il quadro deprimente dell’economia dell’area : Goldman Sachs ha comunicato infatti di stimare ora un ritmo di espansione del PIL dell’area euro, nel terzo e quarto trimestre del 2025, pari ad appena +0,1%, rispetto alla crescita pari a zero precedentemente attesa per entrambi i trimestri .

Gli analisti di Goldman Sachs non si sono limitati a cambiare le previsioni sulla direzione futura dei tassi , annunciando anche la decisione di migliorare le stime sul PIL dell’Eurozona , a seguito dell’accordo con cui gli Stati Uniti e la Cina hanno messo in pausa i rispettivi dazi.

Tassi BCE, il falco tedesco Nagel torna a predicare cautela

Intanto, in seno al Consiglio direttivo della BCE, è tornata a farsi sentire nelle ultime ore la voce del falco tedesco e presidente della Bundesbank Joachim Nagel, che ha consigliato a Lagarde di non reagire in modo eccessivo alle condizioni attuali in cui versa l’economia europea.

In sostanza, il consiglio di Nagel alla BCE è di continuare ad adottare prudenza nel ciclo dei tagli dei tassi che, lo scorso 17 aprile, è culminato nella settima sforbiciata in poco meno di un anno, ovvero da quando Francoforte, dopo essere rimasta ferma per diversi mesi a seguito dell’ultima stretta monetaria annunciata nel settembre del 2023, ha iniziato a tagliare i tassi.

“Nella politica monetaria, è importante essere cauti e non reagire in modo sproporzionato, evitando di dare un peso eccessivo ad annunci specifici che potrebbero cambiare poco dopo”, ha detto il banchiere tedesco, rimarcando che la BCE “continuerà ad adottare un approccio basato sui dati ” e che “le decisioni verranno prese di riunione in riunione”.

Parole che la presidente della BCE Christine Lagarde ha già ribadito nell’ultima riunione di politica monetaria della istituzione, ma che assumono un significato decisamente più hawkish visto che, a proferirle, è un banchiere noto per il suo DNA da falco.