Tari 2026, cambiano le scadenze. Quando si deve pagare la tassa sui rifiuti, quando scade e come viene calcolato l’importo da versare?

L’incontro tra obbligo fiscale e servizi comunali trova la sua massima espressione nella Tari, la tassa sui rifiuti che finanzia i costi per la raccolta e lo smaltimento della spazzatura nei comuni italiani. Si tratta di una tassa nata per applicare il costo di un servizio, rappresenta una delle scadenze maggiormente sentite dalle famiglie italiane, visto che impatta su chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte che potrebbero produrre rifiuti.

A partire dal 2026 i Comuni hanno dovuto presentare le delibere con tariffe e regolamento per la Tari entro il 31 luglio, e non più entro il 30 aprile come previsto fino allo scorso anno. Non si tratta di uno slittamento, ma di una nuova scadenza strutturale che è valida dal 2026 in poi. Proprio per questo molti Comuni hanno deciso di rimandare l’invio dei bollettini di pagamento ai cittadini a dopo la pubblicazione delle delibere. In molti casi, infatti, gli avvisi di pagamento arriveranno più tardi del solito o con acconti basati sulle tariffe 2025 molto più bassi rispetto al saldo finale di dicembre.

Nel 2026 cambia anche il metodo tariffario che aggiorna i criteri di determinazione per il triennio 2026/2029 per rendere il calcolo della tassa più vicino ai reali costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto che molti Comuni hanno dovuto adattare i calendari dei pagamenti alle esigenze dei cittadini, si potrebbero avere dei pagamenti più diluiti nel tempo. Dal 1° gennaio 2026, infine, è entrato in vigore il bonus Tari nazionale destinato alle famiglie con Isee basso.

Quali sono le regole per il pagamento della Tari in vigore per il 2026? Chi è tenuto al versamento e come si stabilisce l’importo? La cosa da ricordare è che le scadenze della tassa rifiuti cambiano in base al luogo di residenza e l’unico punto fermo è che la tassa va versata interamente entro la fine del 2026.

Anche se gli enti locali devono uniformarsi alle regole nazionali per i versamenti, hanno la facoltà di fissare anche più di due scadenze. Proprio per questo motivo non esistono scadenze uguali ovunque per il pagamento della Tari e per essere certi di quando versare la tassa è bene consultare sempre le istruzioni che fornisce il proprio Comune di residenza.

Nella maggior parte dei casi la prima scadenza era fissata al 16 giugno, ma ci sono Comuni che prevedono anche una prima scadenza ad aprile. Altri enti locali, poi, hanno previsto il pagamento in due rate e altri che lo hanno dilazionato in quattro, ferma restando la possibilità per il contribuente di pagare la Tari in un’unica soluzione entro la prima scadenza.

Nuove linee guida Tari 2026

Il metodo attraverso il quale calcolare la Tari è, ormai, standardizzato e deve essere applicato dai Comuni per uniformare e rendere quanto più possibile trasparenti le tariffe.

La principale novità di quest’anno riguarda l’utilizzo più preciso del fabbisogno standard per evitare di sovrastimare o sottostimare i costi del servizio e per stabilire tariffe quanto più vicine ai reali costi di gestione e raccolta dei rifiuti.

Come si definisce il fabbisogno standard? La Tari ha lo scopo di coprire integralmente i costi che il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti comporta per il Comune. Per determinarlo i Comuni devono stabilire il fabbisogno standard per la determinazione delle tariffe da imporre ai cittadini. Per il calcolo si tiene conto di due fattori:

il costo standard per gestire una tonnellata di rifiuti;

le tonnellate di rifiuti che il servizio deve gestire.

Moltiplicando i due valori si ottiene il fabbisogno standard che consente di applicare le giuste tariffe di Tari a cittadini e imprese.

Tari 2026, regole generali

Il calendario delle scadenze di pagamento per la Tari è fissato, quindi, dall’ente locale e proprio per questo per avere un calendario preciso dei termini entro cui versare la tassa è necessario fare riferimento alle istruzioni dettate dal proprio Comune di residenza. Quello che è valido a livello nazionale e che ogni Comune deve rispettare, in ogni caso è:

predisporre un pagamento che preveda anche il versamento rateale (a scelta del contribuente che non vuol versare la tassa in un’unica soluzione);

che l’ultima rata sia versata dopo il 30 novembre o, comunque, dopo la pubblicazione delle nuove tariffe (ottobre) per l’anno in corso.

Al netto delle differenze previste su base locale, non cambiano le regole generali per individuare chi paga la Tari 2026 e quali sono esenzioni e riduzioni.

Ai fini del calcolo della tassa rifiuti dovuta, anche nel 2026 entrano in gioco due diverse componenti:

la Tari è calcolata secondo una quota fissa ed una quota variabile ;

ed una ; l’importo complessivamente dovuto è determinato in relazione sia alle caratteristiche dell’immobile che a quelle del nucleo familiare.

Dal 2026 entra in vigore il nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da Arera. Il nuovo metodo potrà comportare aumenti fino al 9% della tariffa a causa della somma di tre voci distinte:

inflazione programmata che può pesare fino al 2%;

recupero di produttività (0,1%);

coefficiente di potenziamento Ka (fino al 7%).

Il coefficiente Ka (potenziamento) è quello che permette ai Comuni di finanziare nuovi investimenti (es. nuovi centri di raccolta o digitalizzazione), ma è anche quello che pesa di più in bolletta.

Scendiamo quindi nel dettaglio e analizziamo di seguito tutte le istruzioni utili a capire come funziona la Tari 2026.

Tari 2026: quando si paga?

Variano da due a quattro le scadenze per il pagamento della Tari e, come sopra anticipato, sono i singoli Comuni a stabilire quando pagare la tassa sui rifiuti.

Pur lasciando ampio margine di manovra agli enti locali, la normativa nazionale prevede in ogni caso che le scadenze per pagare la Tari debbano essere determinate stabilendo almeno due rate a scadenze semestrale, di cui una fissata dopo il 30 novembre.

Le scadenze per il versamento devono essere almeno due (acconto e saldo). Solitamente, l’acconto o gli acconti si pagano nel periodo compreso tra aprile e settembre, mentre per il saldo le scadenze vengono solitamente fissate tra novembre e fine anno.

In merito alle scadenze per la Tari 2026 bisogna verificare quanto previsto dal proprio Comune che può disporre termini di pagamento più dilatati o proroghe.

A tal proposito si segnala che, a decorrere dal 2026, i regolamenti relativi alla Tari devono essere approvati entro il 31 luglio di ogni anno.

Scadenze Tari 2026 variabili

Come abbiamo anticipato in apertura non esistono scadenze a livello nazionale per il versamento della Tari visto che le stesse sono definite dal Comune che si occupa della gestione dei rifiuti.

Solitamente, però, sono previste o due rate, una entro maggio/giugno e una entro fine anno, e, nella maggior parte dei casi tre con:

una prima scadenza entro marzo/aprile;

una seconda scadenza entro maggio;

una terza scadenza prevista entro l’estate;

il saldo finale entro la fine dell’anno, solitamente entro metà dicembre

Chi paga la Tari 2026

Quali sono i soggetti obbligati al versamento della Tari?

Il presupposto per il pagamento della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti. A fissare le regole è il comma 641 della Legge di Stabilità 2014 la quale prevede che il pagamento sia dovuto per:

il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Il comma 642 della stessa legge chiarisce, poi, chi sono i soggetti passivi della Tari:

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Paga la Tari 2026 chiunque possieda o detenga l’immobile o l’area. In sostanza, paga il tributo il soggetto utilizzatore dell’immobile.

Quanto sopra specificato è utile a capire chi paga la Tari in caso di affitto.

A differenza dell’Imu, la tassa sui rifiuti è dovuta da chi utilizza l’immobile, e non dal proprietario dello stesso. Soltanto in caso di affitto breve, di durata non superiore ai 6 mesi, l’importo dovuto resta in capo al possessore dell’immobile e non all’utilizzatore. In caso di più possessori o detentori il pagamento dovrà essere effettuato in solido.

Si ricorda inoltre che la Tari si paga anche sulle pertinenze, la cui superficie è sommata a quella dell’abitazione al fine del corretto calcolo della quota fissa della tassa rifiuti.

Si paga la Tari anche sulla casa disabitata

Un altro aspetto sul quale è necessario fare chiarezza riguarda gli obblighi in materia di pagamento della Tari in caso di mancato utilizzo dell’immobile.

La Tari, come abbiamo visto, si paga in relazione alla potenzialità del locale, o dell’area, di produrre rifiuti, e non sulla base dell’effettiva produzione. È questo uno degli aspetti da tenere a mente, e che aiuta a definire quando si paga la Tari sulla casa disabitata.

La Corte di Cassazione, a più riprese, ha evidenziato che il mancato utilizzo dell’immobile non esonera dal versamento della Tari.

Per evitare l’esborso, il contribuente deve dimostrare che il locale non è idoneo a produrre rifiuti, in quanto non utilizzabile. Come? Sono due i parametri presi in considerazione:

la mancanza di arredi ;

; la mancanza di utenze attive (luce, acqua e gas).

La presenza alternativa di arredi o anche solo di un’utenza di rete è sufficiente a far sorgere l’obbligo di pagamento della Tari, basato sulla presunzione che l’immobile venga utilizzato e quindi produca rifiuti.

Tari 2026: chi non paga? I soggetti esonerati

Dopo esserci soffermati sui casi in cui è dovuta la tassa rifiuti, soffermiamoci sui soggetti esonerati dal pagamento della Tari.

Rientrano tra i casi di esonero e, quindi, nelle situazioni in cui non si paga la Tari, le seguenti fattispecie:

aree condominiali comuni e non utilizzate in via esclusiva (ad esempio per androne e scale del palazzo);

aree in cui non si producono rifiuti in modo autonomo, ovvero cantine, terrazze, balconi;

aree pertinenziali scoperte o accessorie di locali già soggetti a tributo;

locali che, a causa di situazioni particolari, non sono suscettibili di produrre rifiuti.

In questi casi è possibile richiedere al proprio Comune l’esenzione dal pagamento della Tari. In più, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti nel caso di immobile disabitato, nel rispetto del doppio requisito della mancanza di utenze e di arredi, come sopra analizzato.

Tari 2026: chi ha diritto allo sconto sulla tassa rifiuti

Alle esenzioni si affiancano le riduzioni, suddivise in due categorie, obbligatorie e facoltative.

Le riduzioni obbligatorie Tari sono le seguenti:

riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento;

riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI è dovuta nella misura ridotta del 20% ;

in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la ; riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura ridotta del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

A quelle sopra riportate si affiancano le ulteriori possibilità di riduzione facoltativa, che è il singolo Comune a poter disporre:

esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario:

- abitazioni con unico occupante;

- abitazioni e locali per uso stagionale;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;

- fabbricati rurali a uso abitativo;

- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

Bonus Tari 2026

Alcuni contribuenti possono ottenere uno sconto automatico sulla Tari. Si tratta degli stessi beneficiari del bonus sociale introdotto dal decreto Fiscale 2020 e generalmente dedicato a luce, gas e acqua, dedicato ai nuclei familiari in condizione di disagio economico, quindi con ISEE basso.

Questi i requisiti:

nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 9.796 euro;

famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico, con ISEE fino a 20.000 euro;

Calcolo Tari 2026: quota fissa e quota variabile

Dopo aver compreso chi è obbligato al pagamento della tassa sui rifiuti, cerchiamo di capire, invece, come si calcola la Tari. A determinare principalmente l’importo della tassa è la superficie dell’immobile.

Nello specifico la normativa di riferimento prevede che debbano essere considerate le superfici accertate ai fini del calcolo dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, però, come procede all’accertamento per le unità immobiliari? Per quelle iscritte o iscrivibili al catasto deve essere considerata superficie assoggettabile a Tari quella pari all’80% della superficie catastale.

Il calcolo viene effettuato sulla base del tariffario previsto dal proprio Comune, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

quota fissa : determinata sulla base dei metri quadrati dell’immobile e delle relative pertinenze moltiplicati per il numero degli occupanti. Se il proprietario dell’immobile non è residente , il numero degli occupanti è determinato in via presuntiva, in rapporto alla superficie dei locali, ovvero: da mq 0 a mq 45: 1 componente convenzionale; da mq 46 a mq 60: 2 componenti convenzionali; da mq 61 a mq 75: 3 componenti convenzionali; da mq 76 e oltre: 4 componenti convenzionali;

: determinata sulla base dei metri quadrati dell’immobile e delle relative pertinenze moltiplicati per il numero degli occupanti. Se il proprietario dell’immobile , il numero degli occupanti è determinato in via presuntiva, in rapporto alla superficie dei locali, ovvero: quota variabile: quantità di rifiuto residuo conferito e quantitativo minimo obbligatorio, decisi da ciascun Comune sulla base della delibera TARI comunale. La quota variabile della Tari è costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti dell’immobile.

Le regole di calcolo sono differenti per le utenze non domestiche. In tal caso, sia la quota fissa che la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile al versamento Tari.

Pagamento spazzatura, come si versa?

Le prime rate di Tari, versate a titolo di acconto, sono calcolate sulla base della tassa dovuta l’anno precedente. La percentuale da pagare in ogni versamento, poi, è stabilita dal Comune di residenza. Il saldo di dicembre, invece, è determinato sulla base delle tariffe stabilite per il 2026.

Proprio per questo motivo il saldo della Tari va versato sempre dopo il 30 novembre per permettere di determinare il saldo sulla base delle nuove delibere.

Anche per il 2026 restano invariate le modalità di pagamento della Tari che può essere versata con:

modello F24;

con bollettino postale;

con pagamento Mav.

Va ricordato, infine, che nella compilazione del modello F24 è necessario utilizzare la sezione “Imu e altri tributi locali” indicando come codice tributo 3944. Sono stati introdotti anche i nuovi codici tributo per pagare la Tefa scorporata dalla Tari e sono:

I nuovi codici tributo istituiti sono:

Tefa: per versare la TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente;

Tefn: per versare TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi;

Tefz: per versare TEFA - tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente - sanzioni