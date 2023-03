Tampone streptococco: dove fare il test e quanto costa

Sono giorni di contagi da streptococco in Italia, in particolare nel Lazio e a Roma dove si è verificato un vero e proprio boom. I pronto soccorso si sono riempiti di genitori preoccupati, ma l’infezione da streptococco può, anzi deve essere trattata dal medico personale. Sarà proprio questo a indirizzare, previo controllo dei sintomi, verso il tampone per avere la certezza dell’infezione da streptococco e iniziare la terapia specifica.

Infatti l’infezione da streptococco si presenta più comunemente come un mal di gola, ma a differenza di altri questo va curato attraverso la somministrazione di antibiotici. Il tampone è quindi necessario per determinare l’origine del mal di gola e la modalità di cura di questo.

Chiunque può effettuare un tampone da streptococco, ma senza la supervisione di un medico o di un farmacista potrebbe facilmente emergere un falso negativo. Il motivo è semplice: il tampone va fatto prendendo un campione dalle tonsille, un’operazione complicata se non si è esperti.

Che cos’è il tampone per lo streptococco?

Lo streptococco del gruppo A è un batterio che, se presente nella gola e sulla pelle, può portare a casi di infezioni con sintomi di lieve entità, quali faringite streptococcica. Esiste la possibilità di sintomi più gravi, quali impetigine, otite media e scarlattina, ma sono meno comuni. Proprio per la possibilità di sviluppare, soprattutto nei più piccoli, sintomi più gravi è importante fare il tampone. È infatti essenziale capire se c’è bisogno di una terapia con antibiotici o meno per non sottoporre i più piccoli a una cura inutile.

Il test per la ricerca dello streptococco, noto come test rapido per la ricerca dello streptococco o test rapido per SBEA non è doloroso e in pochi minuti si possono conoscere i risultati. Anche se semplice spesso viene affidato a mani esperti per evitare falsi negativi.

Dove si può effettuare il tampone streptococco?

Come ha spiegato Marco Cossolo, presidente di Fedefarma - che ha monitorato la vendita extra di tamponi negli ultimi giorni - il prelievo professionale di essudato muco-faringeo è importante per escludere la presenza dello streptococco e si prefigura nell’ottica di evitare di assumere un antibiotico inutilmente.

Per rispondere alla domanda su dove è possibile fare un tampone da streptococco, questo può essere acquistato in farmacia e fatto anche a casa. Spesso però è una pratica sconsigliata, perché presenta più possibilità di falsi negativi. Per questo viene consigliato di effettuare il tampone presso la farmacia di fiducia o direttamente dal proprio medico o pediatra di famiglia.

Il medico utilizzerà un bastoncino cotonato (un tampone faringeo come abbiamo imparato a conoscere con il Covid-19) per strofinare la parete posteriore della faringe (cioè la gola) e delle tonsille per ottenere un campione.

Quanto costa un tampone SBEA per lo streptococco?

Il tampone per lo streptococco, che sta andando a ruba in questi giorni, si può trovare facilmente in farmacia. Vista l’alta domanda - resasi necessaria per via del boom di contagi e dell’utilità prima di iniziare la terapia contro il batterio - potrebbe essere una buona idea chiamare la farmacia per sapere se è disponibile.

Una volta confermata la presenza, basterà acquistarlo al prezzo di circa 12 euro.