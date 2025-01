Zuckerberg come Musk. Il vero motivo per cui Meta dice addio al fact checking

Tabellone calciomercato Serie A gennaio 2025, acquisti e cessioni ufficiali: ha preso il via lo scorso 2 gennaio la sessione invernale del mercato, con i trasferimenti che in Italia - come negli altri principali campionati - che saranno possibili fino al 3 febbraio.

Il calciomercato in Serie A è entrato nel vivo con la sessione di gennaio 2025 che servirà ai venti club del nostro massimo campionato per sistemare le proprie rose, anche se in passato non sono mancate autentiche rivoluzioni.

Se le grandi infatti il più delle volte sono alla ricerca degli innesti giusti per puntellare la propria rosa, le provinciali invece spesso sono molto più attive nella speranza di riuscire a mantenere un posto in Serie A.

Anche in questa sessione di calciomercato però i soldi sembrerebbero scarseggiare: tranne rare eccezioni, vedi Como dove la proprietà dei fratelli Hartono non ha problemi di cassa, i fasti di un tempo sembrerebbero essere un pallido ricordo per la Serie A.

Di certo dovrà fare acquisti la Juventus che in difesa, a causa dei numerosi infortuni, da tempo si ritrova con gli uomini praticamente contati. Oltre alle operazioni in entrata, questa sessione invernale del calciomercato però potrebbe riservare anche clamorose cessioni, con il fuoriclasse come Khvicha K’varatskhelia che è finito nel mirino del Psg.

Vediamo allora nel dettaglio il tabellone ufficiale degli acquisti e delle cessioni in Serie A per quanto riguarda la sessione di calciomercato gennaio 2025 che, come detto, terminerà il prossimo 3 febbraio.

leggi anche Monte ingaggi Serie A 24/25: chi spende di più per gli stipendi

Calciomercato Serie A gennaio 2025, il tabellone

Considerando solo quelle che sono le cessioni e gli acquisti ufficiali, questo è il tabellone relativo al calciomercato Serie A durante la sessione invernale del campionato 2024/205.

Squadra Acquisti Cessioni Atalanta / Ben Godfrey (Ipswich, p) Bologna Joaquín Sosa (Montreal, fp) Jesper Karlsson (Lecce, p) Cagliari Elia Caprile (Napoli, p), Marko Rog (fp) Simone Scuffet (Napoli, p) Como Assane Diao (Betis, 12 mln), Jean Butez (Anversa, 2 mln) Alberto Cerri (Salernitana, p) Empoli / Emmanuel Ekong (Malmo, 1 mln), Luca Belardinelli (Sud Tirol, p) Fiorentina Nicolás Valentini (Boca, sv) Lucas Martínez Quarta (River Plate, 7 mln) Genoa / / Inter / / Juventus / Paul Pogba (sv) Lazio / Jean-Daniel Akpa Akpro (Monza, p), Diego González (Atlas, p) Lecce Jesper Karlsson (Bologna, p) Luis Hasa (Napoli, 0,5 mln) Milan / / Monza Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio, p) / Napoli Luis Hasa (Lecce, 0,5 mln), Simone Scuffet (Cagliari, p) Elia Caprile (Cagliari, p), Mario Rui (sv) Parma Mathias Løvik (Molde, 6 mln) / Roma / / Torino / / Udinese Oumar Solet (sv), Simone Pafundi (fp) / Venezia Cheick Condé (Zurigo, 2 mln) / Verona / /

Al momento l’operazione di calciomercato più importante è stata quella condotta dal Como che ha portato in Serie A il talento diciannovenne Assane Diao, costato ben 12 milioni dal Betis. Anche il Parma ha puntato su un giovane emergente come il terzino norvegese Mathias Løvik costato 6 milioni, mentre la Fiorentina si è assicurata a parametro zero il difensore centrale Nicolás Valentini del Boca Juniors.

Al momento le grandi del nostro campionato stanno a guardare, con il centrocampista Morten Frendrup del Genoa che sarebbe al centro di un’autentica asta: a contenderselo ci sarebbero Atalanta e Fiorentina. Sempre i viola sono pronti ad accogliere anche Michael Folorunsho, mentre a Napoli è in dirittura d’arrivo Philip Billing del Bournemouth.

A infiammare il calciomercato nostrano però è soprattutto Marcus Rashford in uscita dallo United: su di lui ci sono Juventus e Milan - che sta cedendo Noah Okafor al Lipsia -, ma si parla anche di un clamoroso inserimento del Como.

Sempre la Juventus poi ha una grande necessità di prendere un centrale di difesa: il preferito sarebbe António Silva del Benfica che però ha una valutazione molto alta, con l’alternativa che sarebbe Ronald Araujo del Barcellona.