Calciomercato Serie A gennaio 2025 finito, tabellone acquisti e cessioni ufficiali

Tabellone calciomercato Serie A gennaio 2025, acquisti e cessioni ufficiali: è finita allo scoccare della mezzanotte del 3 febbraio la sessione invernale del mercato, con i trasferimenti che in Italia si sono conclusi come in buona parte dell’Europa.

Senza dubbio è stata una sessione di calciomercato invernale molto più frizzante rispetto a quella degli ultimi anni, con diversi colpi importanti arrivati anche nell’ultimo giorno buono per le trattative.

Senza dubbio in Serie A le squadre più attive sono state Milan e Juventus, ma tutte le grandi hanno effettuato movimenti in entrata e in uscita senza dimenticare il Como dei fratelli Hartono che anche a gennaio non ha badato a spese.

Il Milan - salutato Alvaro Morata - così ha acquistato tre top player come João Félix, Santiago Gimenez e Kyle Walker, la Juve oltre ad aver sistemato la difesa ha ingaggiato Kolo Muani e la Roma ha coperto le fasce prendendo in Olanda i due terzini Anass Salah-Eddine e Devyne Rensch.

L’Inter ha dato via in prestito Tajon Buchanan e preso Nicola Zalewski, il Napoli si è fatto prestare Noah Okafor mentre Lazio, Fiorentina e Atalanta hanno piazzato rispettivamente i colpi Reda Belahyane, Nicolò Zaniolo e Daniel Maldini.

Vediamo allora nel dettaglio il tabellone ufficiale degli acquisti e delle cessioni in Serie A per quanto riguarda la sessione di calciomercato gennaio 2025 che è terminata il 3 febbraio.

