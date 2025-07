Il patrimonio shock dei fratelli Hartono, i proprietari del Como

Vacanze in Afghanistan, questa agenzia controversa promuove il turismo con armi e ostaggi

Il patrimonio dei fratelli Hartono ormai è diventata una questione anche calcistica, visto che da quando sono i proprietari del Como hanno riportato i lariani in Serie A, rendendoli ora una delle realtà più interessanti dell’intero panorama calcistico internazionale.

Nel 2019 Robert e Michael Hartono tramite la società londinese SENT Entertainment Ltd - facente parte del gruppo Djarum, il colosso del tabacco indonesiano con a capo proprio i due fratelli - hanno acquistato la società di calcio del Como proprio nell’anno della vittoria del campionato di Serie D e del ritorno nel professionismo.

Dopo essere stato un habitué della nostra Serie A negli anni ’80, il Como salvo una ricomparsa nel massimo campionato a inizio del nuovo millennio ha vissuto diversi momenti bui, ma da quando c’è la nuova proprietà indonesiana la musica è cambiata.

Non lesinando investimenti, ma per giovani di valore e prospettiva, i fratelli Hartono hanno creato una squadra che si sta consolidando in Serie A grazie anche a Cesc Fabregas, allenatore ora cercato anche da diversi top club.

Il sentore è che il Como voglia puntare sempre più in alto, con il progetto degli indonesiani che prevede anche il rifacimento del centro sportivo e l’ammodernamento dello stadio.

Vediamo allora quanto guadagnano Robert e Michael Hartono, dando uno sguardo al patrimonio dei più ricchi tra i proprietari di squadre di calcio in Italia.

leggi anche Chi è il presidente più ricco della Serie A? Gli stranieri battono gli italiani

Il patrimonio di Robert e Michael Hartono Michael Bambang Hartono (classe 1939) e Robert Budi Hartono (1941) sono due fratelli indonesiani, figli di Oei Wie Gwan che partendo da una piccola fabbrica di sigarette è riuscito a espandersi fino a costruire un impero che va dalla BCA - la più grande banca d’affari indonesiana - al colosso del tabacco Djarum. Il gruppo Djarum ha interessi anche in altri svariati settori: nell’elettronica con il marchio Polytron, possiede centri commerciali ed edifici a Giacarta come il Grand Indonesia e l’Hotel Indonesia, investendo più di recente anche nel mondo dell’e-commerce e dello streaming video on demand con Mola Tv, sponsor di maglia del Como. Secondo Forbes i fratelli Hartono avrebbero un patrimonio complessivo pari a 50,3 miliardi di dollari, tanto da essere tra le persone più ricche dell’Indonesia e al top anche per quanto riguarda i proprietari della nostra Serie A. Nel dettaglio per l’autorevole rivista americana Robert Hartono avrebbe un patrimonio personale pari a 22,7 miliardi di dollari, venendo indicato come l’ottantaseiesima persona più ricca al mondo; due posizioni sotto c’è il fratello Micheal Hartono con un patrimonio di 21,8 miliardi di dollari.