Supplenze Gps 2024: quando arriva la nomina?

Le supplenze Gps 2024 dovrebbero essere assegnate prima dell’avvio dell’anno scolastico. A pochi giorni dal suono della prima campanella, però, molti insegnanti precari non sanno ancora quale sarà il loro destino proprio per il meccanismo che assegna le supplenze annuali dalle Graduatorie provinciali e per i ritardi degli uffici territorialmente competenti nell’avvio dell’algoritmo.

Non tutti i docenti infatti hanno preso servizio il 2 settembre e molti si sono visti revocare la nomina per errori con attese estenuanti come è avvenuto a Brescia.

Alcuni uffici scolastici provinciali hanno provveduto già alle convocazioni, altri ancora no. Dall’Atp di Roma, l’Ambito territoriale con competenze su tutta la provincia, ci sono novità circa la pubblicazione del bollettino con le nomine per le supplenze 2024. Vediamo allora quando arriva la nomina per le supplenze 2024.

Supplenze Gps 2024: ecco quando arriva la nomina

Per le supplenze da Gps 2024 non si sa con certezza quando arriverà la nomina e questo dipende da quando viene avviato l’algoritmo, quindi da quando vengono pubblicati i bollettini dai singoli uffici scolastici provinciali.

Ogni supplente inserito nelle Gps sa che deve controllare in modo scrupoloso tutti i giorni, specie tra fine e agosto e inizio settembre, il sito dell’ufficio scolastico della provincia nella quale è inserito in graduatoria.

Alcune province hanno già provveduto a pubblicare i bollettini con le prime convocazioni. Ricordiamo che spesso le convocazioni per le supplenze annuali, specie in grandi province come Roma, avvengono in più turni di nomina che si protraggono anche fino a dicembre.

I docenti quindi, anche coloro che sono alle prime armi, devono collegarsi al sito dell’ambito provinciale di competenza; in caso di nomina per una supplenza da Gps dovrebbe arrivare anche una mail all’indirizzo indicato nell’istanza di inserimento nelle graduatorie.

Intanto dall’Atp di Roma - la provincia conta moltissimi iscritti - arrivano novità circa la tanto attesa data di pubblicazione del bollettino con le prime nomine da Gps per le supplenze. A dare informazioni in merito è la Flc Cgil di Roma e Lazio che sulla pagina ufficiale di Facebook ha pubblicato il seguente messaggio:

La Flc Cgil Roma e Lazio informa che, da interlocuzioni con Atp Roma, la pubblicazione del bollettino provinciale avverrà intorno al 10 settembre 2024.

Questo significa che il bollettino per le nomine da Gps nella provincia di Roma arriverà la prossima settimana e presumibilmente tra lunedì 9 e mercoledì 11.

Supplenze 2024: la nomina da Graduatorie di istituto

Chi non ottiene una nomina per una supplenza da Gps anche nel 2024 può sempre sperare in una nomina da Graduatorie di istituto. Ciascun docente, infatti, in fase di produzione della domanda di inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze può scegliere 20 scuole per ottenere supplenze brevi e saltuarie.

Possono rispondere a una convocazione per un incarico da Graduatorie di istituto non solo i docenti che vengono saltati dall’algoritmo, ma anche coloro che non ottengono la nomina al primo bollettino perché più bassi in graduatoria e che quindi devono attendere i turni successivi.

Chi accetta una nomina da Graduatorie di istituto sa che potrebbe doverla lasciare per un altro incarico se viene convocato da Graduatorie provinciali per le supplenze. Allo stesso tempo chi ha un incarico da Gps, anche solo per uno spezzone, non può rinunciarvi per una supplenza anche su cattedra completa da Gi.

