Supplenze Gps 2023/2024: quando è prevista la presa di servizio?

Quando è prevista la presa di servizio per le supplenze da Graduatorie provinciali (Gps) o da Graduatorie a esaurimento (Gae) per l’anno scolastico 2023/2024? Una domanda che molti docenti, o aspiranti tali alle prime armi, potrebbero porsi dato che con il nuovo ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara alcune tempistiche sono cambiate.

I docenti che sperano di ottenere la nomina per un contratto al 30 giugno o al 31 agosto 2024 da Gps come supplenti nella provincia di inserimento in graduatoria, quest’anno hanno dovuto anticipare l’istanza di inserimento delle 150 preferenze per il prossimo anno scolastico. Il Mim infatti ha anticipato le procedure alla seconda metà di luglio.

Le nomine da parte degli uffici scolastici provinciali dovrebbero arrivare già ad agosto, ma molti si chiedono quando sarà la presa di servizio. Vediamolo nel dettaglio.

Supplenze Gps 2023/2024: presa di servizio il primo settembre

Passato il Ferragosto gli uffici scolastici provinciali dovrebbero dare il via alla procedura di assegnazione delle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 tramite il tanto temuto e odiato algoritmo.

Si tratta del sistema che associa le disponibilità nelle singole province alle scuole scelte dai docenti seguendo l’ordine della graduatoria. Il ministero dell’Istruzione e del merito dovrebbe aver predisposto una più rapida e immediata comunicazione delle disponibilità nelle scuole.

La presa di servizio, anche qualora la nomina per le supplenze dopo le immissioni in ruolo dovesse avvenire a partire dall’ultima settimana di agosto, è fissata per il primo settembre. Il sistema funziona in questo modo:

le scuole indicano agli Uffici scolastici il numero effettivo di posti disponibili in ogni istituzione scolastica distinguendo per tipologia di posto e classe di concorso;

gli uffici validano o integrano le indicazioni delle scuole;

gli uffici scolastici provinciali verificano le istanze presentate dal 17 al 31 luglio 2023 e, con la procedura automatizzata, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche sulla base della posizione rivestita in graduatoria e tenendo conto dell’ordine delle preferenze espresse.

In alcune regioni come la Toscana dovrebbe essere previsto un primo turno di nomine il 25 agosto per la presa di servizio il primo settembre con un secondo turno che dovrebbe poi permettere di coprire i posti disponibili entro il primo giorno di scuola.

Quello che è stato ribattezzato “Modello Toscana” potrebbe essere esteso anche alle altre regioni, sebbene ogni provincia abbia la sua specificità come quella di Roma che è solita assegnare le supplenze annuali fino al mese di gennaio.

leggi anche Obbligo di servizio insegnanti dopo la fine delle attività didattiche: quando è previsto

Supplenze Gps 2023/2024: presa di servizio differita

La presa di servizio per le supplenze da Gps 2023/2024 può essere differita rispetto alla data del primo settembre, o comunque rispetto alla data di convocazione da parte dell’Ufficio scolastico provinciale o della singola scuola per le graduatorie di istituto.

I motivi di differimento della presa di servizio possono essere i seguenti:

maternità;

interdizione per gravi complicanze della gestazione;

malattia;

infortunio.

I casi di differimento su elencati sono riportati “a titolo esemplificativo”, come dichiara lo stesso ministero, il che indica che situazioni non elencate potrebbero portare, se giustificate, a rimandare la presa di servizio per le supplenze.

Il differimento della presa di servizio in caso di malattia, per esempio, prevede che l’insegnante presenti un certificato medico. In questo caso la presa di servizio viene fissata al giorno successivo a quello in cui scade il certificato di malattia.