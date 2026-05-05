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Superbonus, senza cappotto termico la detrazione non spetta. La sentenza

Patrizia Del Pidio

5 Maggio 2026 - 10:27

La Cassazione conferma: il cappotto termico è obbligatorio per il Superbonus. Chi dichiara lavori incompleti rischia il sequestro dei crediti e l’accusa di truffa aggravata.

Superbonus, senza cappotto termico la detrazione non spetta. La sentenza

Senza cappotto termico viene meno il diritto al Superbonus poiché si tratta di un intervento fondamentale per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale. A stabilire il principio è la sentenza numero 15710 del 6 marzo 2026 della Corte di Cassazione destinata a incidere pesantemente sulle pratiche dei bonus edilizi.

La sentenza nasce da un sequestro preventivo disposto per crediti d’imposta maturati a seguito di lavori incentivati con il Superbonus dopo che la Guardia di Finanza aveva evidenziato che la realtà dei fatti non rispecchiava quanto trasmesso con i SAL (Stato Avanzamento Lavori): gli interventi erano incompleti e mancava il cappotto termico.

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Senza cappotto termico il Superbonus non spetta

La Corte di Cassazione evidenzia che il cappotto termico non è un intervento accessorio nell’ambito del Superbonus, ma è uno degli elementi fondanti dell’efficientamento energetico. Senza la sua realizzazione, quindi, non è possibile riconoscere la detrazione fiscale.

In assenza dell’intervento essenziale, sottolinea la sentenza, il credito fiscale si configura come un’erogazione pubblica generata con dichiarazioni non veritiere. Proprio per questo motivo il sequestro è legittimo e si configura la truffa aggravata messa in atto per ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale.

I Supremi Giudici sottolineano che le verifiche sul Superbonus non finiscono solo con la visione della documentazione, ma deve esserci una corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato. Se si trasmette un SAL finale, ma le opere sono incomplete, il beneficio fiscale riconosciuto è inesistente. Da questo consegue un danno erariale.

La difesa ha giustificato la mancata esecuzione del cappotto termico sostenendo che sarebbe stato realizzato in fase conclusiva dei lavori. Per la Corte, però, questa giustificazione non è rilevante: a essere rilevante, invece, è la sua assenza che certifica che l’intervento non è stato eseguito e che, quindi, l’agevolazione non spetta.

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Gli interventi trainanti nel Superbonus

Dalla sua entrata in vigore, il Superbonus ha avuto un’impostazione secondo la quale l’incentivo fiscale spetta soltanto nel caso siano stati eseguiti gli interventi trainanti, ovvero quelli fondamentali per il raggiungimento dell’efficientamento energetico. Se gli interventi trainanti mancano, quindi, viene meno l’intera agevolazione: non è possibile, infatti, che il beneficio sia riconosciuto soltanto per gli interventi trainati e in modo parziale.

La recente sentenza della Cassazione ha effetti nella prassi: se non sono stati realizzati gli interventi sostanziali (come il cappotto termico, appunto) il diritto alla detrazione non nasce. Proprio per questo motivo se si dichiara il diritto alla detrazione e si beneficia dell’agevolazione fiscale si parla di credito inesistente con le gravi conseguenze che questo comporta. L’utilizzo del credito inesistente comporta il recupero dell’importo, sanzioni amministrative dal 70% al 200% (in casi fraudolenti possono anche essere aumentate) e responsabilità penale di indebita compensazione (se questa supera i 50.000 euro).

A differenza dei crediti non spettanti (per i quali sono previste sanzioni più lievi), infatti, il credito inesistente manca del presupposto costitutivo e proprio per questo è spesso riconducibile a condotte fraudolente.

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