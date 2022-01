Bonus edilizi, il decreto firmato dal ministero della Transizione Ecologica con il prezzario per i lavori. Non sarà un elenco esaustivo di tutti i tipi di interventi agevolabili, ma in totale dovrebbero esserci solo 35 voci, a partire dagli interventi trainanti del superbonus 110% fino agli interventi minori.

La scadenza per pubblicare il decreto è stata individuata dalla legge di bilancio 2022, e si avvicina: il termine ultimo specificato dalla manovra è il 9 febbraio. Entro questa data il ministro Cingolani deve firmare il provvedimento che serve a trovare i valori massimi che saranno considerati congrui per una serie di lavori in casa.

Nei primi giorni di febbraio dovrebbe entrare in vigore anche un’altra importante novità: la cessione dei crediti sarà possibile per una volta sola. Un cambiamento che cambia le regole in campo per tanti bonus, non solo quelli edilizi, e non sempre a vantaggio del contribuente. La novità è contenuta nella bozza del decreto Sostegni ter, che è stato approvato dal Consiglio dei ministri del 21 gennaio. Per la conferma, però, si attende la pubblicazione del provvedimento in gazzetta ufficiale.

Superbonus 110% e bonus edilizi, in arrivo il decreto col prezzario per i lavori

Il decreto del ministero della Transizione Ecologica è atteso con impazienza dalle imprese che si occupano di lavori in casa, dalle ristrutturazioni alla messa in sicurezza, passando per la riqualificazione energetica. Il provvedimento però, secondo le anticipazioni del Sole24Ore, non conterrà un prezzario analitico di tutti i possibili lavori.

Nell’elenco ci saranno circa 35 voci, sotto le quali confluiranno tutte i possibili interventi con cui si può accedere a un’agevolazione fiscale, quando il contribuente decide di monetizzare i bonus attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Tra gli altri, ci saranno i massimali per:

la riqualificazione energetica globale degli edifici;

l’isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali;

la sostituzione degli infissi (divisi per zone climatiche);

l’installazione di schermature solari;

le caldaie a condensazione;

microcogeneratori;

pompe di calore;

generatori a biomasse;

tecnologie di building automation.

Prezzario interventi superbonus 110% e bonus casa: come funziona?

La base di partenza per il prezzario è il decreto MiSE del 6 agosto 2020, in cui vengono indicati i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili. Mauro Mallone, dirigente della divisione Efficienza energetica del ministero della Transizione ecologica, ha spiegato al Sole24Ore che nel decreto ci saranno macro-categorie di interventi, in cui verrà compresa la grande maggioranza delle lavorazioni.

Per le voci non comprese, i tecnici continueranno con le alternative usate in questi mesi, come i prezzari regionali. Tra l’altro, dal 2022 già due regioni (Lazio e Sicilia) hanno aggiornato i loro prezzari.

C’è però un dubbio da sciogliere: la formulazione della manovra non chiarisce se i nuovi massimali del decreto del Mite vadano utilizzati sempre, indipendentemente dal prezzario usato per l’asseverazione dei prezzi, e se c’è un periodo transitorio. Proprio per quest’ultima questione il decreto comprenderà una clausola di salvaguardia per i cantieri aperti.