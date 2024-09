Sulla Cina ci hanno raccontato solo fake news. Ecco perché

La Cina è un paese che continua a suscitare grande interesse e curiosità agli occhi degli osservatori internazionali, specialmente per chi, come Federico Giuliani, giornalista e firma dell’area Premium di Money.it, ha avuto l’opportunità di visitarla recentemente. Nel corso di un’intervista, Giuliani ha condiviso le sue impressioni sulla Cina contemporanea, evidenziando come il paese appaia oggi agli occhi di un italiano, e sfatando alcuni dei pregiudizi più comuni.

Reduce da un viaggio in Cina, Giuliani ha potuto toccare con mano la realtà quotidiana dei cittadini cinesi, esplorando non solo le grandi metropoli come Pechino e Shanghai, ma anche regioni meno conosciute. Contrariamente a ciò che spesso si pensa in Occidente, la vita in Cina appare molto diversa. Uno dei temi più caldi è quello della sorveglianza di mass, spesso descritta dai media occidentali come onnipresente e opprimente. Giuliani, tuttavia, ha offerto una visione più sfumata della questione. Sebbene non si possa negare la presenza di un controllo tecnologico diffuso, come il riconoscimento facciale e l’uso di dati, ha sottolineato come la percezione di tale controllo vari significativamente tra chi vive lì.

Un altro aspetto emerso dall’intervista riguarda le sfide economiche e politiche che la Cina sta affrontando. Da una parte, il paese continua a crescere a un ritmo impressionante, con innovazioni tecnologiche e un’economia in costante espansione. Dall’altra, Giuliani ha evidenziato come ci siano delle tensioni interne, dovute a disuguaglianze sociali e alla complessità di mantenere un equilibrio tra modernizzazione e controllo statale. La Cina, infatti, si trova in una fase di transizione delicata, in cui cerca di consolidare il suo ruolo di potenza globale senza perdere di vista le sue priorità interne.

Federico Giuliani

Federico Giuliani, nato a Pescia (Pistoia) nel 1992, è un giornalista italiano noto per il suo impegno nella copertura delle vicende asiatiche. Sin dagli esordi della sua carriera, si è dedicato con passione e dedizione all’approfondimento delle dinamiche geopolitiche e sociali che caratterizzano il continente asiatico.

Nel corso dei numerosi viaggi in Asia, che frequenta regolarmente da anni, ha visitato sia la Corea del Nord che la Corea del Sud.

Ha scritto cinque libri: Corea del Nord. Viaggio nel paese-bunker (Pagliai, 2017), La rivoluzione ignota. Dentro la Corea del Nord: socialismo, progresso e modernità (La Vela, 2019), Geopolitica dei vaccini. La sfida del secolo? (La Vela, 2021), L’Orso e il Dragone. Russia e Cina, un’intesa per cambiare il mondo (La Vela, 2022), Il ruggito della Corea. Reportage da Seoul (Pagliai, 2023).

