Successioni in Italia, perché è tra le più convenienti d’Europa?

L’Italia è, per certi aspetti, un vero e proprio paradiso fiscale. Un’affermazione che può sembrare sorprendente, se non addirittura provocatoria, eppure c’è un ambito in cui è più vicina alla realtà di quanto si possa immaginare: l’imposta di successione.

Nel suo complesso, infatti, l’Italia è tra i Paesi europei con la pressione fiscale più elevata, soprattutto per quanto riguarda la tassazione del reddito e dell’attività produttiva, con imposte come l’IRPEF che incidono in modo significativo su cittadini e imprese.

Tuttavia, quando si analizzano alcune specifiche forme di tassazione, il quadro cambia radicalmente. Un esempio emblematico è rappresentato proprio dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni, che nel nostro Paese sono tra le più contenute rispetto a quelle previste in molti altri Stati. Ma come funziona esattamente questo sistema? Vediamolo nel dettaglio. [...]